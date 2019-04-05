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Номер извещения
31907700561
Уникальный номер закупки
5/1-ЭЗЦ2019
Наименование закупки
Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 15:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
Почтовый адрес
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Контактный телефон
+7 846 332-13-22
Факс
+7 846 333-77-74
Адрес электронной почты
d.erepov@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ерепов Дмитрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Работы электромонтажные, работы по монтажу водопроводных и канализационных систем и прочие строительно-монтажные работы
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (повторная процедура)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.04.2019 11:00 GMT +305.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907700561Дата и время окончания срока приема заявок Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (повторная процедура)Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
05.04.2019 11:0005.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907700561Дата и время вскрытия заявок Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (повторная процедура)Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре (повторная процедура)
Начальная цена
313 051,04
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
3 130,51 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл.ремонт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.155Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
43.21.10.140
43.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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