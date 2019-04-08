www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП939042
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка чертежного инструмента (сверла, фрезы).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 15:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72 доб. 3462
Факс
Адрес электронной почты
Mariya.Arkhipovskaya2@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Архиповская Мария Владимировна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка чертежного инструмента (сверла, фрезы).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 15:00 GMT +308.04.2019 15:0008.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939042Дата и время окончания срока приема заявок Закупка чертежного инструмента (сверла, фрезы).Колпино
Подведение итогов не позднее
22.05.2019 13:0022.05.2019 13:0022.05.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939042Подведение итогов не позднее Закупка чертежного инструмента (сверла, фрезы).Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка чертежного инструмента (сверла, фрезы).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно извещенияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
28.92.26.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 9
Кол-во: 9
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 8
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.