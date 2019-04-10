Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Работы выполняются по заявкам со стороны Заказчика. Подрядчик обязан выполнять работы в согласованные с Заказчиком в максимально короткие сроки после получения заявки в любой день, включая праздничные и выходные дни. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 1 (один) год. Расчет по договору производится Заказчиком не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта о приемке выполненных работ. Расчет производится на основании заявок от Заказчика, с указанными содержанием, объемами и условиями работ, в согласованные с Заказчиком сроки. Стоимость работ по договору определена Приложением №2 - расчет стоимости, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Основанием для оплаты является подписанный Сторонами акт сдачи-приемки результата работ, предоставлением исполнительной документации, счета и счета-фактуры.