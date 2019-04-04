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Номер извещения
ГП939038
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Сплит-система HAIER AC48FS1ERA(S)/1U48LS1EAB(S) (напольно-потолочного типа)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 14:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400105, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Им Маршала Еременко, 100
Почтовый адрес
400105, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Им Маршала Еременко, 100
Контактный телефон
+7 937 699-41-69
Факс
--
Адрес электронной почты
d.korsakov@pokupochka.ru
Ф.И.О. контактного лица
Корсаков Денис Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Волгоград, ООО"Тамерлан"
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сплит-система HAIER AC48FS1ERA(S)/1U48LS1EAB(S) (напольно-потолочного типа) 50 штук
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2019 12:00 GMT +304.04.2019 12:0004.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939038Дата и время окончания срока приема заявок Сплит-система HAIER AC48FS1ERA(S)/1U48LS1EAB(S) (напольно-потолочного типа) 50 штук Волгоград, ООО"Тамерлан"
Дата и время вскрытия заявок
04.04.2019 12:0004.04.2019 12:0004.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939038Дата и время вскрытия заявок Сплит-система HAIER AC48FS1ERA(S)/1U48LS1EAB(S) (напольно-потолочного типа) 50 штук Волгоград, ООО"Тамерлан"
Подведение итогов не позднее
05.04.2019 11:0005.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939038Подведение итогов не позднее Сплит-система HAIER AC48FS1ERA(S)/1U48LS1EAB(S) (напольно-потолочного типа) 50 штук Волгоград, ООО"Тамерлан"
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сплит-система HAIER AC48FS1ERA(S)/1U48LS1EAB(S) (напольно-потолочного типа) 50 штук
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
50
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Волгоградская область, р.п. Ерзовка, ул. Промышленная 4аРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТАМЕРЛАН
Все закупки и тендеры ТАМЕРЛАН
Адрес местонахождения
400105, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Им Маршала Еременко, 100
28.25.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 50
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