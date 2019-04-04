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    Главная / Торги / Сплит-система HAIER AC48FS1ERA(S)/1U48LS1EAB(S) (напольно-потолочного типа)

    Сплит-система HAIER AC48FS1ERA(S)/1U48LS1EAB(S) (напольно-потолочного типа)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 12:0004.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939038Дата и время окончания срока приема заявок Сплит-система HAIER AC48FS1ERA(S)/1U48LS1EAB(S) (напольно-потолочного типа) 50 штук Волгоград, ООО"Тамерлан"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939038

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Сплит-система HAIER AC48FS1ERA(S)/1U48LS1EAB(S) (напольно-потолочного типа)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 14:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    тендер_не_сплит_системы_2.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАМЕРЛАН
    Все закупки и тендеры ТАМЕРЛАН

    Юридический адрес

    400105, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Им Маршала Еременко, 100

    Почтовый адрес

    400105, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Им Маршала Еременко, 100

    Контактный телефон

    +7 937 699-41-69

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    d.korsakov@pokupochka.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Корсаков Денис Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Волгоград, ООО"Тамерлан"

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Сплит-система HAIER AC48FS1ERA(S)/1U48LS1EAB(S) (напольно-потолочного типа) 50 штук

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2019 12:00 GMT +304.04.2019 12:0004.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939038Дата и время окончания срока приема заявок Сплит-система HAIER AC48FS1ERA(S)/1U48LS1EAB(S) (напольно-потолочного типа) 50 штук Волгоград, ООО"Тамерлан"

    Дата и время вскрытия заявок

    04.04.2019 12:0004.04.2019 12:0004.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939038Дата и время вскрытия заявок Сплит-система HAIER AC48FS1ERA(S)/1U48LS1EAB(S) (напольно-потолочного типа) 50 штук Волгоград, ООО"Тамерлан"

    Подведение итогов не позднее

    05.04.2019 11:0005.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939038Подведение итогов не позднее Сплит-система HAIER AC48FS1ERA(S)/1U48LS1EAB(S) (напольно-потолочного типа) 50 штук Волгоград, ООО"Тамерлан"

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.04.201905.04.2019 11:0005.04.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939038Подведение итогов не позднее Сплит-система HAIER AC48FS1ERA(S)/1U48LS1EAB(S) (напольно-потолочного типа) 50 штук Волгоград, ООО"Тамерлан"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сплит-система HAIER AC48FS1ERA(S)/1U48LS1EAB(S) (напольно-потолочного типа) 50 штук

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    50

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Волгоградская область, р.п. Ерзовка, ул. Промышленная 4аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    50/50%
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАМЕРЛАН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТАМЕРЛАН
    Все закупки и тендеры ТАМЕРЛАН

    Адрес местонахождения

    400105, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Им Маршала Еременко, 100

    Классификатор ОКПД2

    28.25.12

    Оборудование для кондиционирования воздуха

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сплит-система HAIER AC48FS1ERA(S)/1U48LS1EAB(S) (напольно-потолочного типа)"

    Кол-во: 50

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    Без обеспечения
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    Регион:
    Калужская область
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