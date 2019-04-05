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    Главная / Торги / Поставка ГСМ

    Поставка ГСМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 10:3005.04.2019 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939268Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ГСММоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939268

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка ГСМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.03.2019 16:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация о запросе цен

    Типовая_форма_договора_поставки_2019г.

    Изменения в извещении

    Запрос_-__Форма_ТКП актуальное

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 4498

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    p.andreev@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреев Павел Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ГСМ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    11.04.201911.04.2019 16:3011.04.2019 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939268Подведение итогов не позднее Поставка ГСММосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ГСМ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    НБ г. Иркутск, г. Усть-Кут, п. МагистральныйРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Продукции производится на условиях Поставщика
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    19.20.21

    Топливо моторное, включая автомобильный и авиационный бензин

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ДТ (ДТ-А-К5, ДТ-Л-К5,ДТ-З-К5, в зависимости от сезона)"

    Кол-во: 300

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