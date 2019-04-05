Выполнение работ по разработке чертежей и изготовление контрольно-поверочного инструмента

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия и сроки оплаты: - оплата в размере 100% от стоимости продукции в течение 30 (тридцати) календарных дней, с момента поставки продукции на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная, паспорт на продукцию) денежными средствами на расчетный счет Поставщика; - оплата в размере 100% от стоимости работ по разработке чертежей производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Акта приемки-сдачи выполненных работ (Приложение №3) к настоящему договору и предоставления счета-фактуры, денежными средствами на расчетный счет Поставщика Срок начала и окончания поставки товара, выполнения работ, оказания услуг – Сроки поставки продукции: - по п. 1-8 Спецификации все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены в течение 90 (девяноста) календарных дней со дня подписания договора обеими сторонами; - по п. 9-22 Спецификации все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены в течение 90 (девяноста) календарных дней со дня подписания Акта приемки-сдачи выполненных работ по изготовлению чертежей. Досрочная поставка разрешается с согласия Покупателя. Согласование даты отгрузки продукции в адрес Покупателя — обязательно. Поставщик должен выполнить работы по разработке чертежей в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами