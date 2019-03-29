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Номер извещения
ГП939040
Уникальный номер закупки
890
Наименование закупки
Поставка облицовочной фасадной плитки Muhr пиленной из кирпича ручной формовки согласно спецификации с доставкой Новая Рига. Условия оплаты 80% предоплата, 20% по уведомлению о готовности к отгрузке. Валюта – евро. Начало поставки до 30.06.2019, окончание поставки до 15.07.2019. Документы для заключения договора прикреплять к заявке обязательно. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 15:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Почтовый адрес
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
Контактный телефон
+7 495 660-91-91 доб. 133
Факс
+7 495 660-91-91
Адрес электронной почты
natalia.anoshkina@mega-stroy.su
Ф.И.О. контактного лица
Аношкина Наталья Генадьевна
Место рассмотрения предложений
Домодедово
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Поставка облицовочной фасадной плитки Muhr пиленной из кирпича ручной формовки согласно спецификации с доставкой Новая Рига. Условия оплаты 80% предоплата, 20% по уведомлению о готовности к отгрузке. Валюта – евро. Начало поставки до 30.06.2019, окончание поставки до 15.07.2019. Документы для заключения договора прикреплять к заявке обязательно. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.03.2019 15:00 GMT +329.03.2019 15:0029.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939040Дата и время окончания срока приема заявок Поставка облицовочной фасадной плитки Muhr пиленной из кирпича ручной формовки согласно спецификации с доставкой Новая Рига. Условия оплаты 80% предоплата, 20% по уведомлению о готовности к отгрузке. Валюта – евро. Начало поставки до 30.06.2019, окончание поставки до 15.07.2019. Документы для заключения договора прикреплять к заявке обязательно. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.Домодедово
Дата и время вскрытия заявок
29.03.2019 15:0029.03.2019 15:0029.03.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939040Дата и время вскрытия заявок Поставка облицовочной фасадной плитки Muhr пиленной из кирпича ручной формовки согласно спецификации с доставкой Новая Рига. Условия оплаты 80% предоплата, 20% по уведомлению о готовности к отгрузке. Валюта – евро. Начало поставки до 30.06.2019, окончание поставки до 15.07.2019. Документы для заключения договора прикреплять к заявке обязательно. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.Домодедово
Подведение итогов не позднее
05.04.2019 15:0005.04.2019 15:0005.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939040Подведение итогов не позднее Поставка облицовочной фасадной плитки Muhr пиленной из кирпича ручной формовки согласно спецификации с доставкой Новая Рига. Условия оплаты 80% предоплата, 20% по уведомлению о готовности к отгрузке. Валюта – евро. Начало поставки до 30.06.2019, окончание поставки до 15.07.2019. Документы для заключения договора прикреплять к заявке обязательно. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.Домодедово
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.04.201905.04.2019 15:0005.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939040Подведение итогов не позднее Поставка облицовочной фасадной плитки Muhr пиленной из кирпича ручной формовки согласно спецификации с доставкой Новая Рига. Условия оплаты 80% предоплата, 20% по уведомлению о готовности к отгрузке. Валюта – евро. Начало поставки до 30.06.2019, окончание поставки до 15.07.2019. Документы для заключения договора прикреплять к заявке обязательно. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.Домодедово
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка облицовочной фасадной плитки Muhr пиленной из кирпича ручной формовки согласно спецификации с доставкой Новая Рига. Условия оплаты 80% предоплата, 20% по уведомлению о готовности к отгрузке. Валюта – евро. Начало поставки до 30.06.2019, окончание поставки до 15.07.2019. Документы для заключения договора прикреплять к заявке обязательно. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет.
Начальная цена
128 012,40
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
по заявке спецификации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по схемеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Реконструкция
Все закупки и тендеры Реконструкция
Адрес местонахождения
142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1
26
23
20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 173340
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