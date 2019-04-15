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Номер извещения
ГП939037
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку фильтров, проект UZGTL
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 14:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33 доб. 2712
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
natalia.shishmakova@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Шишмакова Наталья Андреевна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запрос предложений на поставку фильтров, проект UZGTL
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 14:00 GMT +315.04.2019 14:0015.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939037Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на поставку фильтров, проект UZGTL Балашиха
Дата и время вскрытия заявок
15.04.2019 14:0015.04.2019 14:0015.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939037Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на поставку фильтров, проект UZGTL Балашиха
Подведение итогов не позднее
31.05.2019 14:0031.05.2019 14:0031.05.2019 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939037Подведение итогов не позднее Запрос предложений на поставку фильтров, проект UZGTL Балашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на поставку фильтров, проект UZGTL
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Фильтры - 26 шт согласно UZGTL-CGM-PIP-MR-10-0-0011 и UZGTL-CGM-PIP-DS-10-0-0002
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
FOB, ближайший большой порт к производителю, способный обработать данный груз к отправке, согласованный с ПокупателемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
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Документация лота
Кол-во: 24
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