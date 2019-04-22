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    Главная / Торги / Работы по ремонту полов цеха 650, корпус № 28, производственная часть в осях А-В/6-8; 9-12; 13-20 площадка 2 ПАО «НПО «Стрела»

    Работы по ремонту полов цеха 650, корпус № 28, производственная часть в осях А-В/6-8; 9-12; 13-20 площадка 2 ПАО «НПО «Стрела»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.04.2019 10:0022.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907700836Дата и время окончания срока приема заявок Работы по ремонту полов цеха 650, корпус №28, производственная часть в осях А-В/6-8; 9-12; 13-20 площадка 2 ПАО «НПО «Стрела» ТулаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907700836

    Уникальный номер закупки

    30-111-2019/А

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Работы по ремонту полов цеха 650, корпус № 28, производственная часть в осях А-В/6-8; 9-12; 13-20 площадка 2 ПАО «НПО «Стрела»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 15:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Локальная смета

    Дефектная ведомость

    Форма Графика выполнения работ

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Извещение

    Документация

    Документация в формате word

    Проект договора

    Проект договора в формате word

    Перечень изменений в формате word

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Юридический адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    Почтовый адрес

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Контактный телефон

    +7 4872 39-37-82

    Факс

    +7 4872 34-11-04

    Адрес электронной почты

    zakupki@npostrela.net

    Ф.И.О. контактного лица

    Минайлова Светлана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Тула

    Закупки и тендеры Тульская область

    Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Работы по ремонту полов цеха 650, корпус №28, производственная часть в осях А-В/6-8; 9-12; 13-20 площадка 2 ПАО «НПО «Стрела»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.04.2019 10:00 GMT +322.04.2019 10:0022.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907700836Дата и время окончания срока приема заявок Работы по ремонту полов цеха 650, корпус №28, производственная часть в осях А-В/6-8; 9-12; 13-20 площадка 2 ПАО «НПО «Стрела» Тула

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    29.04.2019 23:0029.04.2019 23:0029.04.2019 23:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907700836Дата окончания срока рассмотрения заявок Работы по ремонту полов цеха 650, корпус №28, производственная часть в осях А-В/6-8; 9-12; 13-20 площадка 2 ПАО «НПО «Стрела» Тула

    Дата и время проведения

    06.05.2019 09:0006.05.2019 09:0006.05.2019 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31907700836Дата и время проведения Работы по ремонту полов цеха 650, корпус №28, производственная часть в осях А-В/6-8; 9-12; 13-20 площадка 2 ПАО «НПО «Стрела» Тула

    Подведение итогов не позднее

    13.05.2019 09:3013.05.2019 09:3013.05.2019 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907700836Подведение итогов не позднее Работы по ремонту полов цеха 650, корпус №28, производственная часть в осях А-В/6-8; 9-12; 13-20 площадка 2 ПАО «НПО «Стрела» Тула

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.05.201913.05.2019 09:3013.05.2019 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907700836Подведение итогов не позднее Работы по ремонту полов цеха 650, корпус №28, производственная часть в осях А-В/6-8; 9-12; 13-20 площадка 2 ПАО «НПО «Стрела» Тула

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы по ремонту полов цеха 650, корпус №28, производственная часть в осях А-В/6-8; 9-12; 13-20 площадка 2 ПАО «НПО «Стрела»

    Начальная цена

    3 328 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с локальной сметой, дефектной ведомостью и проектом Договора.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Тула, ул. Арсенальная д.2. В соответствии с проектом Договора.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Подрядчик должен выполнить Работы по Договору в объеме и в сроки, предусмотренные проектом Договора, в соответствии с требованиями рабочей документации, требованиями качества, установленными действующими нормами и сдать результат Работ Заказчику в установленный проектом Договора срок. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с согласованным Графиком выполнения ремонтных работ по объекту (Форма Графика – Приложение № 2 к проекту Договора). Подрядчик должен предоставить Заказчику проект производства работ в течение 3-х (трех) рабочих дней после подписания Договора. Началом выполнения Работ по Договору считается день, следующий за днем предоставления Подрядчику рабочей документации. Подрядчик должен: - не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня с даты подписания Договора и до начала выполнения Работ предоставить в ОКС Заказчика списки работников Подрядчика с приложением копий документов, удостоверяющих личность (паспорт) и согласовать проект производства работ по Договору, при этом привлекать для выполнения Работ по Договору только граждан Российской Федерации. Представители Подрядчика должны быть допущены к работам в электроустановках напряжением до 1000 В и иметь группу по электробезопасности не ниже 3 группы (не менее 1-го человека), копию действующего талона по пожарной безопасности (не менее 1-го человека), а также копии протоколов аттестации членов аттестационной комиссии Подрядчика в Ростехнадзоре (в случае, если члены комиссии не являются представителями Ростехнадзора). - выполнить порученные Заказчиком Работы своими силами, из своих строительных материалов и изделий, соответствующих требованиям технических регламентов и качества с использованием своих машин и механизмов. - еженедельно, на протяжении всего срока выполнения Работ производить уборку, вывоз мусора и его утилизацию (кроме металла). Место складирования строительного мусора согласовать с представителями Заказчика. При складировании строительного мусора применять на данную площадь ограждающую ленту и стенд с указанием наименования подрядной организации и наименованием проводимых работ. Подрядчик должен вывезти в течение 5 (пяти) дней после завершения Работ за пределы территории Заказчика принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, произвести уборку площади, на которой выполнялись работы по Договору (убрать, вывезти и утилизировать мусор (кроме металла). По истечении указанного срока Заказчик вправе рассматривать оставленное Подрядчиком имущество как умышленно оставленное или брошенное и распорядиться им по своему усмотрению. Подрядчик не должен передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без его предварительного письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Подрядчик должен: - обеспечивать на объекте выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, технике безопасности согласно СНиП и другой нормативно-технической документации, действующей у Заказчика. - соблюдать требования по охране труда, промышленной и экологической безопасности, трудовой дисциплины. - обеспечить строгое соблюдение работниками, привлекаемыми для выполнения Работ по Договору, требований Инструкции о пропускном и внутриобъектовом режиме, действующей у Заказчика. - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора согласовать с Заказчиком перечень материалов, используемых при выполнении Работ. - предоставить выписку из реестра членов СРО по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58 в случае, если членство Подрядчика в СРО является обязательным. Работа на предприятии осуществляется с 8-00 до 17-00 (в будние дни). При согласовании списков рабочих Подрядчик должен указать должностные обязанности рабочего (в случае совмещения функций также указать), а также документально подтвердить компетентность персонала (документы должны соответствовать требованиям действующего законодательства, надзорных органов и специализированных центров, имеющих лицензию осуществлять деятельность по аттестации персонала). Обеспечение Работ по Договору необходимыми материалами осуществляет Подрядчик. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов до полного завершения Работ несет Подрядчик. Работа считается выполненной после подписания Акта приема-передачи выполненных Работ (Форма Акта – Приложение № 3 к проекту Договора) Заказчиком. В случае выполнения Подрядчиком работ в полном объеме, предусмотренном п. 1.1 проекта Договора, на сумму менее, чем сумма, указанная в п. 4.1 проекта Договора, Договор считается исполненным с даты подписания Акта приема-передачи выполненных работ. Подрядчик оформляет Акты на выполненные объемы работ (форма Акта – Приложение № 3 к проекту Договора), Акты о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры, согласованные с Заказчиком и на основании действующих нормативных и руководящих документов. Подрядчик должен гарантировать передачу Заказчику по Акту сдачи-приемки всей исполнительной документации в соответствии с Требованиями РД-11-02-2006, утвержденными Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7. Заказчик вправе приостанавливать Работы, проводимые Подрядчиком, отстранять от работы персонал Подрядчика при установлении фактов нарушения ими действующих правил, положений и инструкций по охране труда и промышленной безопасности, требований СНиП, иной документации, нарушения технологии выполнения Работ, изменения в одностороннем порядке условий, последовательности и объема Работ, невыполнения Подрядчиком любой из операций, предусмотренных планом Работ, а также нахождения персонала Подрядчика на объекте без пропусков, удостоверений о квалификации, не прошедших Инструктаж по технике безопасности, без спецодежды, без средств индивидуальной защиты, до устранения данных нарушений. Подрядчик осуществляет технический и производственный контроль качества Работ, входной контроль рабочей документации и сдачу Работ Заказчику, а также принимает оперативные решения по всем вопросам, возникающим у представителя Заказчика в процессе осуществляемого им контроля выполнения Подрядчиком работ. В соответствии с проектом Договора. Авансирование работ по Договору не предусмотрено. Расчеты производятся Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания сторонами Актов о приемке выполненных работ (КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) на основании счетов на оплату с учетом фактически выполненных работ в соответствии с графиком выполнения Работ, утвержденным Заказчиком (Форма Графика – Приложение № 2 к проекту Договора). Передача Подрядчиком Заказчику Актов о приемке выполненных работ (КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) осуществляется по фактически выполненным Работам и понесенным затратам. Окончательный расчет по Договору производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания сторонами Акта приема-передачи выполненных работ (Форма Акта – Приложение № 3 к проекту Договора) на основании счета на оплату с учетом всех фактически выполненных работ и ранее подписанных Сторонами Актов о приемке выполненных работ (КС-2) и Справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) по Договору. Расчеты осуществляются по реквизитам, непосредственно указанным в Договоре. Любые изменения в платежных реквизитах при исполнении Договора оформляются дополнительными соглашениями Сторон. Письма контрагентов на исполнение платежей, содержащие банковские реквизиты, не установленные Договором или изменяющие реквизиты без заключения дополнительного соглашения не могут быть приняты к исполнению. В соответствии с проектом Договора. Срок выполнения Работ составляет 75 (семьдесят пять) рабочих дней после заключения Договора с учетом исполнения Сторонами условий п. 3.1.2 и п. 3.4.2 проекта Договора. В соответствии с проектом Договора.
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    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО СТРЕЛА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА

    Адрес местонахождения

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,

    300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6

    Классификатор ОКПД2

    41.20.40

    Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений (работы по строительству новых объектов, возведению пристроек, реконструкции и ремонту зданий)

    Классификатор ОКВЭД2

    41.20

    Строительство жилых и нежилых зданий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство жилых и нежилых зданий"

    Кол-во: 1

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