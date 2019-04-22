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Номер извещения
31907700836
Уникальный номер закупки
30-111-2019/А
Наименование закупки
Работы по ремонту полов цеха 650, корпус № 28, производственная часть в осях А-В/6-8; 9-12; 13-20 площадка 2 ПАО «НПО «Стрела»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 15:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
Почтовый адрес
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
Контактный телефон
+7 4872 39-37-82
Факс
+7 4872 34-11-04
Адрес электронной почты
zakupki@npostrela.net
Ф.И.О. контактного лица
Минайлова Светлана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Тула
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Работы по ремонту полов цеха 650, корпус №28, производственная часть в осях А-В/6-8; 9-12; 13-20 площадка 2 ПАО «НПО «Стрела»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.04.2019 10:00 GMT +322.04.2019 10:0022.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907700836Дата и время окончания срока приема заявок Работы по ремонту полов цеха 650, корпус №28, производственная часть в осях А-В/6-8; 9-12; 13-20 площадка 2 ПАО «НПО «Стрела» Тула
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.04.2019 23:0029.04.2019 23:0029.04.2019 23:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907700836Дата окончания срока рассмотрения заявок Работы по ремонту полов цеха 650, корпус №28, производственная часть в осях А-В/6-8; 9-12; 13-20 площадка 2 ПАО «НПО «Стрела» Тула
Дата и время проведения
06.05.2019 09:0006.05.2019 09:0006.05.2019 09:00Europe/MoscowДата и время проведения 31907700836Дата и время проведения Работы по ремонту полов цеха 650, корпус №28, производственная часть в осях А-В/6-8; 9-12; 13-20 площадка 2 ПАО «НПО «Стрела» Тула
Подведение итогов не позднее
13.05.2019 09:3013.05.2019 09:3013.05.2019 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907700836Подведение итогов не позднее Работы по ремонту полов цеха 650, корпус №28, производственная часть в осях А-В/6-8; 9-12; 13-20 площадка 2 ПАО «НПО «Стрела» Тула
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по ремонту полов цеха 650, корпус №28, производственная часть в осях А-В/6-8; 9-12; 13-20 площадка 2 ПАО «НПО «Стрела»
Начальная цена
3 328 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с локальной сметой, дефектной ведомостью и проектом Договора.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Тула, ул. Арсенальная д.2. В соответствии с проектом Договора.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО СТРЕЛА
Все закупки и тендеры ПАО НПО СТРЕЛА
Адрес местонахождения
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6,
300002, ОБЛ ТУЛЬСКАЯ, Г ТУЛА, УЛ М.ГОРЬКОГО, 6
41.20.40
41.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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