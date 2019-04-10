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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на поставку КГП.01-73 для ремонта оборудования УЭЦН для нужд ООО «РИМЕРА-Сервис»

    Открытый запрос предложений на поставку КГП.01-73 для ремонта оборудования УЭЦН для нужд ООО «РИМЕРА-Сервис»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.04.2019 16:0010.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939032Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставкиг. МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939032

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на поставку КГП.01-73 для ремонта оборудования УЭЦН для нужд ООО «РИМЕРА-Сервис»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 14:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Приложение №1 (спецификация)

    Извещение

    Рамочный договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью РИМЕРА-Сервис
    Все закупки и тендеры РИМЕРА-Сервис

    Юридический адрес

    121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37

    Почтовый адрес

    121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37

    Контактный телефон

    +7 3466 48-88-00

    Факс

    +7 495 984-10-12 доб. 0

    Адрес электронной почты

    anzhela.makhmutova@rimera.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Махмутова Анжела Намусовна

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Электроэнергия, газ, пар и кондиционирование воздуха

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Договор поставки

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.04.201915.04.2019 12:0015.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939032Подведение итогов не позднее Договор поставкиг. Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Договор поставки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью РИМЕРА-Сервис»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РИМЕРА-Сервис
    Все закупки и тендеры РИМЕРА-Сервис

    Адрес местонахождения

    121205, Российская Федерация, Москва, г. Москва, территория Инновационного центра Сколково, бульвар Большой, д. 40,этаж 5, ком. 37

    Классификатор ОКПД2

    09

    Услуги в области добычи полезных ископаемых

    Классификатор ОКВЭД2

    D

    ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан газовый перепускной КГП.01-74"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Клапан газовый перепускной КГП.01-73"

    Кол-во: 44

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