Закупка секции водоподогревателя ВВП16 10-325-4000

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Расчеты за поставляемый Товар производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 календарных дней с момента передачи Товара на основании счета-фактуры, выставленного в течение 5-ти календарных дней cо дня отгрузки Товара в соответствии со ст. 169 НК РФ.