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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов для окрасочного и абразивоструйного оборудования

    Поставка расходных материалов для окрасочного и абразивоструйного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 13:2704.04.2019 13:27Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939075Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для окрасочного и абразивоструйного оборудованияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939075

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов для окрасочного и абразивоструйного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 16:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДЗЦ

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4396

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    a.samoshkin@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самошкин Андрей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов для окрасочного и абразивоструйного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.04.201919.04.2019 13:0019.04.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939075Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для окрасочного и абразивоструйного оборудованияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для окрасочного и абразивоструйного оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    28.99.39.190

    Оборудование специального назначения прочее, не включенное в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран шаровой DN-25 СТАНДАРТ 221 ВхН ГАЛЛОП Новосибирск"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Кран шаровой DN-32 СТАНДАРТ 221 ВхН ГАЛЛОП Новосибирск"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Валик малярный "Микрофибра" с рукояткой, 100 мм"

    Кол-во: 300

    "Позиция 4"

    "Кисть флейцевая Стандарт 2.5 (63мм) (01036)"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 5"

    "Круг шлиф. самосцепляющийся FIT 150мм P60"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "Скотч малярный креповый 48мм х 40м 1211-50/88703"

    Кол-во: 50

    "Позиция 7"

    "Пленка защитная 3M 6885 для маски 6000"

    Кол-во: 200

    "Позиция 8"

    "Линза поликарбонатная для маски серии 3М™ 6000"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Маска 3М 6000 под сменные патроны"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Шпатель скребок многофункциональный Энкор Код товара: 58815"

    Кол-во: 100

    "Позиция 11"

    "Шлем дробеструйный Apollo-100 в комплекте (нейлоновая пелерина, клапан регулировки подачи воздуха, ремень, три защитных стекла) арт. 21045D"

    Кол-во: 5

    "Позиция 12"

    "Поворотный шарнир 1/4" папа-мама арт. HDS2M"

    Кол-во: 20

    "Позиция 13"

    "Защитная головка для сопел XHD (соплодержатель) арт. XHD001"

    Кол-во: 50

    "Позиция 14"

    "Жидкость для поршневых насосов,1л арт. 206995"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Сопло безвоздушного распыления HD113 арт. XHD113"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Сопло безвоздушного распыления HD117 арт. XHD117"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Сопло безвоздушного распыления HD217 арт. XHD217"

    Кол-во: 40

    "Позиция 18"

    "Сопло безвоздушного распыления HD215 арт. XHD215"

    Кол-во: 20

    "Позиция 19"

    "Сопло безвоздушного распыления HD319 арт. XHD319"

    Кол-во: 30

    "Позиция 20"

    "Сопло безвоздушного распыления HD335 арт. XHD335"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Сопло безвоздушного распыления HD317 арт. XHD317"

    Кол-во: 40

    "Позиция 22"

    "Сопло безвоздушного распыления HD315 арт. XHD315"

    Кол-во: 20

    "Позиция 23"

    "Поворотная головка CleanShot арт. 287030"

    Кол-во: 3

    "Позиция 24"

    "Удлинительная насадка 50 см арт. HB140"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Удлинительная насадка 150 см арт. HB139"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Переходник 3/8 папа - 3/8 папа арт. 000001"

    Кол-во: 10

    "Позиция 27"

    "Переходник 1/4 папа - 1/4 папа арт. 000002"

    Кол-во: 16

    "Позиция 28"

    "Переходник 1/4 папа - 3/8 папа арт. 000005"

    Кол-во: 16

    "Позиция 29"

    "Фильтр 60 mesh в King арт. 167025"

    Кол-во: 10

    "Позиция 30"

    "Фильтр 30 mesh в King арт. 167024"

    Кол-во: 5

    "Позиция 31"

    "Фильтр тонкой очистки 60 mesh для Ultra Max/Mark/GMax/DutyMax арт. 244067"

    Кол-во: 50

    "Позиция 32"

    "Фильтр тонкой очистки 30 mesh для Ultra Max/Mark/Gmax арт. 244071"

    Кол-во: 15

    "Позиция 33"

    "Рем. комплект гидроцилиндра Ultra Max II 1095, Mark V, G Max 5900 арт. 248213"

    Кол-во: 20

    "Позиция 34"

    "Фильтр 60 mesh Contractor, XTR арт. 287032"

    Кол-во: 50

    "Позиция 35"

    "Рем. комплект краскораспылителя XTR5/7 арт. 248837"

    Кол-во: 30

    "Позиция 36"

    "Краскораспылитель безвоздушного распыления XTR 5 без сопла арт. XTR500"

    Кол-во: 20

    "Позиция 37"

    "Шланг высокого давления 240 bar, 15 м, 3/8" мама-мама арт. 0T03"

    Кол-во: 20

    "Позиция 38"

    "Шланг высокого давления 240 bar, 15 м, 1/4" мама-мама арт. 0T01"

    Кол-во: 40

    "Позиция 39"

    "Хомут 1 1/4" арт. GN-SL-49"

    Кол-во: 40

    "Позиция 40"

    "Хомут 1" арт. GN-SL-40"

    Кол-во: 40

    "Позиция 41"

    "Сопло UBC-8,0 арт. GN UBC-8,0"

    Кол-во: 20

    "Позиция 42"

    "Сопло UBC-9,5 арт. GN UBC-9.5"

    Кол-во: 20

    "Позиция 43"

    "Соплодержатель для рукава п/с 25х39 мм, NHP-1 арт. GN-NHP-1"

    Кол-во: 16

    "Позиция 44"

    "Уплотнитель резиновый для CQТ-1/CQТ-2/CFT (Contracor 10980) арт. SKD"

    Кол-во: 30

    "Позиция 45"

    "Сцепление байонетное для рукава п/с 25х39 мм, CQT-1, металл арт. GN-CQT-1"

    Кол-во: 15

    "Позиция 46"

    "Рукав пескоструйный GN ABRASIVE BLAST HOSE 25x39 mm, бухта 40 м. арт. GN-ABH-25"

    Кол-во: 10

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