Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Безналичный расчет в течение 30 к/дней с момента поставки для участников относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства. Срок поставки: июль - август. Конкретные сроки поставки оговариваются в Договоре с Поставщиком.