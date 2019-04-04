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Номер извещения
ГП939022
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по приборно-водолазному обследованию подводных переходов конденсатопровода "Юрхаровское месторождение-Пуровский ЗПК" и его лупингов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 14:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 8-01-00
Факс
+7 34949 8-04-04
Адрес электронной почты
nedorez@yung.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Недорез Максим Борисович
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Оказание услуг по приборно-водолазному обследованию подводных переходов конденсатопровода "Юрхаровское месторождение-Пуровский ЗПК" и его лупингов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.04.2019 12:00 GMT +304.04.2019 12:0004.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939022Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по приборно-водолазному обследованию подводных переходов конденсатопровода "Юрхаровское месторождение-Пуровский ЗПК" и его лупинговНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
04.04.2019 12:0004.04.2019 12:0004.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939022Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по приборно-водолазному обследованию подводных переходов конденсатопровода "Юрхаровское месторождение-Пуровский ЗПК" и его лупинговНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
11.04.2019 12:0011.04.2019 12:0011.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939022Подведение итогов не позднее Оказание услуг по приборно-водолазному обследованию подводных переходов конденсатопровода "Юрхаровское месторождение-Пуровский ЗПК" и его лупинговНовый Уренгой
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
11.04.201911.04.2019 12:0011.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939022Подведение итогов не позднее Оказание услуг по приборно-водолазному обследованию подводных переходов конденсатопровода "Юрхаровское месторождение-Пуровский ЗПК" и его лупинговНовый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по приборно-водолазному обследованию подводных переходов конденсатопровода "Юрхаровское месторождение-Пуровский ЗПК" и его лупингов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
На основании технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
На основании технического заданияРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
Адрес местонахождения
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9
49
09
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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