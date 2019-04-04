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    Главная / Торги / Оказание услуг по приборно-водолазному обследованию подводных переходов конденсатопровода "Юрхаровское месторождение-Пуровский ЗПК" и его лупингов

    Оказание услуг по приборно-водолазному обследованию подводных переходов конденсатопровода "Юрхаровское месторождение-Пуровский ЗПК" и его лупингов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 12:0004.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939022Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по приборно-водолазному обследованию подводных переходов конденсатопровода "Юрхаровское месторождение-Пуровский ЗПК" и его лупинговНовый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939022

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по приборно-водолазному обследованию подводных переходов конденсатопровода "Юрхаровское месторождение-Пуровский ЗПК" и его лупингов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 14:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Форма коммерческого предложения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-01-00

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    nedorez@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Недорез Максим Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по приборно-водолазному обследованию подводных переходов конденсатопровода "Юрхаровское месторождение-Пуровский ЗПК" и его лупингов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2019 12:00 GMT +304.04.2019 12:0004.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939022Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по приборно-водолазному обследованию подводных переходов конденсатопровода "Юрхаровское месторождение-Пуровский ЗПК" и его лупинговНовый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    04.04.2019 12:0004.04.2019 12:0004.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939022Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по приборно-водолазному обследованию подводных переходов конденсатопровода "Юрхаровское месторождение-Пуровский ЗПК" и его лупинговНовый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    11.04.2019 12:0011.04.2019 12:0011.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939022Подведение итогов не позднее Оказание услуг по приборно-водолазному обследованию подводных переходов конденсатопровода "Юрхаровское месторождение-Пуровский ЗПК" и его лупинговНовый Уренгой

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    11.04.201911.04.2019 12:0011.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939022Подведение итогов не позднее Оказание услуг по приборно-водолазному обследованию подводных переходов конденсатопровода "Юрхаровское месторождение-Пуровский ЗПК" и его лупинговНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по приборно-водолазному обследованию подводных переходов конденсатопровода "Юрхаровское месторождение-Пуровский ЗПК" и его лупингов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    На основании технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    На основании технического заданияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по факту выполнения работ в течение 60 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    49

    Услуги сухопутного и трубопроводного транспорта

    09

    Услуги в области добычи полезных ископаемых

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по приборно-водолазному обследованию подводных переходов конденсатопровода "Юрхаровское месторождение-Пуровский ЗПК" и его лупингов"

    Кол-во: 1

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