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Требования к документации

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Муфта переходная разъемная 63х40мм 18599-2003" Кол-во: 1

"Позиция 2" "Муфта переходная с НР 63х1.1/2" 18599-2003" Кол-во: 1

"Позиция 3" "Муфта соединительная разъёмная Ду63мм., 18599-2003" Кол-во: 5

"Позиция 4" "Отвод разъёмный 90° Ду63мм 18599-2003" Кол-во: 8

"Позиция 5" "Труба ПЭ-80 SDR13,6 – 63 Ду63мм 18599-2003 " Кол-во: 40

"Позиция 6" "Фланцевое соединение для подключения стальной трубопроводной арматуры к трубопроводу из ПЭ 63х2" 18599-2003" Кол-во: 2

"Позиция 7" "Опора Ду 25 бел Ду 25 ГОСТ Р 52134-2003" Кол-во: 20

"Позиция 8" "Опора полипропиленовая Ду 20 бел ГОСТ Р 52134-2003" Кол-во: 15

"Позиция 9" "Муфта комбинированная ВР Ду 25х1/2",бел ГОСТ Р 52134-2003" Кол-во: 3

"Позиция 10" "Муфта полипропилен, бел Ду 25 ГОСТ Р 52134-2003" Кол-во: 6

"Позиция 11" "Муфта комбинированная полипропиленовая PP-R ВР Ду =63*2" белая ГОСТ Р 52134-2003" Кол-во: 4

"Позиция 12" "Муфта комбинированная полипропиленовая PP-R НР Ду =63*2" белая ГОСТ Р 52134-2003" Кол-во: 3

"Позиция 13" "Муфта полипропилен Ду 63 ГОСТ Р 52134-2003" Кол-во: 10

"Позиция 14" "Муфта комбинированная НР Ду 20х1/2",бел ГОСТ Р 52134-2003" Кол-во: 3

"Позиция 15" "Муфта комбинированная разъем. ВР, белый Ду 25х3/4" ГОСТ Р 52134-2003" Кол-во: 2

"Позиция 16" "Муфта комбинированная НР Ду 20х1/2",бел ГОСТ Р 52134-2003" Кол-во: 3

"Позиция 17" "Муфта комбинированная ВР, белый Ду 50* 1 1/2" ГОСТ Р 52134-2003" Кол-во: 1

"Позиция 18" "Тройник полипропилен, белый 25*25*25 ГОСТ Р 52134-2003" Кол-во: 2

"Позиция 19" "Тройник переходной, белый Ду 50*25*50 ГОСТ Р 52134-2003" Кол-во: 2

"Позиция 20" "Тройник полипропилен, белый 63*63*63 ГОСТ Р 52134-2003" Кол-во: 4

"Позиция 21" "Тройник переходной, белый Ду 50*50*63 ГОСТ Р 52134-2003" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Тройник переходной, белый Ду 63*50*63 ГОСТ Р 52134-2003" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Угольник полипропилен, Белый 90°,белый Ду 25 ГОСТ Р 52134-2003" Кол-во: 8

"Позиция 24" "Угольник полипропиленовый 90°, белый Ду 50 ГОСТ Р 52134-2003" Кол-во: 15

"Позиция 25" "Угольник полипропилен, белый 90°, белый Ду 63 ГОСТ Р 52134-2003" Кол-во: 15

"Позиция 26" "Труба PP-R PN20 Ду 25(3/4") L=4м,бел ГОСТ Р 52134-2003" Кол-во: 28

"Позиция 27" "Труба PP-R PN20 полипропиленовая Ду 20мм ,бел ГОСТ Р 52134-2003" Кол-во: 20

"Позиция 28" "Труба полипропилен, белый Ду 63 ГОСТ Р 52134-2003" Кол-во: 84

"Позиция 29" "Кран шаровой полипропилен, белый Ду 25 ГОСТ Р 52134-2003" Кол-во: 2

"Позиция 30" "Кран шаровой полипропилен Ду 63 ГОСТ Р 52134-2003" Кол-во: 1

"Позиция 31" "Вентиль (клапан) запорный латунный проходной муфтовый Ду 20 Герметичности затвора - класс «В» по ГОСТ 9544-93, Присоединение к трубопроводу - муфтовое по ГОСТ 6527-68" Кол-во: 3

"Позиция 32" "Кран шаровой полипропилен,белый Ду 25 ГОСТ Р 52134-2003" Кол-во: 3

"Позиция 33" "Кран шаровой проходной 11б27п1 Ру 1,6МПа Ду 15 ГОСТ 54808-2011" Кол-во: 3

"Позиция 34" "Кран шаровой полипропиленовый Ду 20,белГОСТ Р 52134-2003" Кол-во: 3

"Позиция 35" "Кран шаровой, латунный Ду 15 ГОСТ Р 52134-2003" Кол-во: 6

"Позиция 36" "Кран шаровой, латунный Ду 20 ГОСТ Р 52134-2003" Кол-во: 3

"Позиция 37" "Вентиль запорный проходной фланцевый Ду25мм 15кч19п (15кч34п) Py 1,6МПа Герметичности затвора - класс «D» по ГОСТ 9544-93. Присоединение к трубопроводу - фланцевое по ГОСТ 12815-80" Кол-во: 9

"Позиция 38" "Труба ВГП 57*3 мм. ГОСТ 3262-75" Кол-во: 48

"Позиция 39" "Клапан обратного потока-прямой для 1 трубной системы. Ду20 с переходом на 1/2" ЛУ-1,6ПМ ГОСТ 30815-2002" Кол-во: 5

"Позиция 40" "Ручнй регулирующий клапан прямой. Ду20 с переходом на ½ ЛУ-1,6ПМ ГОСТ 12893-83" Кол-во: 5

"Позиция 41" "Радиатор PRADO Classic 21*500*1900" Кол-во: 5

"Позиция 42" "Бачок сливной верхнего расположения с арматурой. Сопряжение: с чашей генуя 17,5 х 26 х 39 21485-94" Кол-во: 8

"Позиция 43" "Чаша генуя с сифоном 340 х 530х 260 ГОСТ 18297-80" Кол-во: 1

"Позиция 44" "Смеситель для мойки с подводкой ГОСТ 25809-96" Кол-во: 1

"Позиция 45" "Сифон к мойке колба ГОСТ 23289-94" Кол-во: 5

"Позиция 46" "Мойка эмалированная 500*500 с кронштейнами ГОСТ 23695-94" Кол-во: 1

"Позиция 47" "Унитаз компакт с гофрой (манжетой) для подключения к каналии.+подводка гибкая (гайка/гайка) L=500мм. ГОСТ 30493-96" Кол-во: 1

"Позиция 48" "Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с99нж,Ду-150мм L-350мм., Герметичности затвора - класс «А», «В» по ГОСТ 9544-93. Присоединение к трубопроводу - фланцевое по ГОСТ 12815-80" Кол-во: 1

"Позиция 49" "Задвижка чугунная параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая 30ч6бр, Ру 1,0; 1,6Мпа,Ду-150мм, L-280мм.Герметичности затвора - класс «D» по ГОСТ 9544-93. Присоединение к трубопроводу - фланцевое по ГОСТ 12815-80" Кол-во: 1

"Позиция 50" "Фильтр угольный GAC-2045,ФЗС-20ВВ ГОСТ 25151-82" Кол-во: 3