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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП939017
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка сантехники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 13:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Почтовый адрес
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
Контактный телефон
+7 3412 91-08-81
Факс
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Адрес электронной почты
grigoryevsl@izhstal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Григорьев Сергей Леонидович
Место рассмотрения предложений
Ижевск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сантехники согласно ТЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.05.2019 09:00 GMT +317.05.2019 09:0017.05.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939017Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сантехники согласно ТЗИжевск
Дата и время вскрытия заявок
17.05.2019 09:0017.05.2019 09:0017.05.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939017Дата и время вскрытия заявок Поставка сантехники согласно ТЗИжевск
Подведение итогов не позднее
06.06.2019 11:3006.06.2019 11:3006.06.2019 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939017Подведение итогов не позднее Поставка сантехники согласно ТЗИжевск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сантехники согласно ТЗ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
УР, г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЖСТАЛЬ-ТНП
Все закупки и тендеры ИЖСТАЛЬ-ТНП
Адрес местонахождения
426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6
23.42.10.190
46.73.3
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 8
Кол-во: 40
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 15
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 15
Кол-во: 15
Кол-во: 28
Кол-во: 20
Кол-во: 84
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 3
Кол-во: 9
Кол-во: 48
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 3
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