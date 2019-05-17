Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка сантехники

    Поставка сантехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2019 09:0017.05.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939017Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сантехники согласно ТЗИжевскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939017

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка сантехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 13:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Договор поставки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЖСТАЛЬ-ТНП
    Все закупки и тендеры ИЖСТАЛЬ-ТНП

    Юридический адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Почтовый адрес

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Контактный телефон

    +7 3412 91-08-81

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    grigoryevsl@izhstal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Григорьев Сергей Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сантехники согласно ТЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.05.2019 09:00 GMT +317.05.2019 09:0017.05.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939017Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сантехники согласно ТЗИжевск

    Дата и время вскрытия заявок

    17.05.2019 09:0017.05.2019 09:0017.05.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939017Дата и время вскрытия заявок Поставка сантехники согласно ТЗИжевск

    Подведение итогов не позднее

    06.06.2019 11:3006.06.2019 11:3006.06.2019 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939017Подведение итогов не позднее Поставка сантехники согласно ТЗИжевск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    06.06.201906.06.2019 11:3006.06.2019 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939017Подведение итогов не позднее Поставка сантехники согласно ТЗИжевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сантехники согласно ТЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    УР, г. Ижевск, ул. Новоажимова, 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 60 дней с момента поставки на склад покупателя
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИЖСТАЛЬ-ТНП
    Все закупки и тендеры ИЖСТАЛЬ-ТНП

    Адрес местонахождения

    426006, Российская Федерация, Удмуртская Республика, Ижевск, Новоажимова, 6

    Классификатор ОКПД2

    23.42.10.190

    Изделия санитарно-технические прочие из керамики

    Классификатор ОКВЭД2

    46.73.3

    Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием

    Документация лота

    Договор поставки

    28.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Муфта переходная разъемная 63х40мм 18599-2003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Муфта переходная с НР 63х1.1/2" 18599-2003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Муфта соединительная разъёмная Ду63мм., 18599-2003"

    Кол-во: 5

    "Позиция 4"

    "Отвод разъёмный 90° Ду63мм 18599-2003"

    Кол-во: 8

    "Позиция 5"

    "Труба ПЭ-80 SDR13,6 – 63 Ду63мм 18599-2003 "

    Кол-во: 40

    "Позиция 6"

    "Фланцевое соединение для подключения стальной трубопроводной арматуры к трубопроводу из ПЭ 63х2" 18599-2003"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Опора Ду 25 бел Ду 25 ГОСТ Р 52134-2003"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Опора полипропиленовая Ду 20 бел ГОСТ Р 52134-2003"

    Кол-во: 15

    "Позиция 9"

    "Муфта комбинированная ВР Ду 25х1/2",бел ГОСТ Р 52134-2003"

    Кол-во: 3

    "Позиция 10"

    "Муфта полипропилен, бел Ду 25 ГОСТ Р 52134-2003"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Муфта комбинированная полипропиленовая PP-R ВР Ду =63*2" белая ГОСТ Р 52134-2003"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Муфта комбинированная полипропиленовая PP-R НР Ду =63*2" белая ГОСТ Р 52134-2003"

    Кол-во: 3

    "Позиция 13"

    "Муфта полипропилен Ду 63 ГОСТ Р 52134-2003"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Муфта комбинированная НР Ду 20х1/2",бел ГОСТ Р 52134-2003"

    Кол-во: 3

    "Позиция 15"

    "Муфта комбинированная разъем. ВР, белый Ду 25х3/4" ГОСТ Р 52134-2003"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Муфта комбинированная НР Ду 20х1/2",бел ГОСТ Р 52134-2003"

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "Муфта комбинированная ВР, белый Ду 50* 1 1/2" ГОСТ Р 52134-2003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Тройник полипропилен, белый 25*25*25 ГОСТ Р 52134-2003"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Тройник переходной, белый Ду 50*25*50 ГОСТ Р 52134-2003"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Тройник полипропилен, белый 63*63*63 ГОСТ Р 52134-2003"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Тройник переходной, белый Ду 50*50*63 ГОСТ Р 52134-2003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Тройник переходной, белый Ду 63*50*63 ГОСТ Р 52134-2003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Угольник полипропилен, Белый 90°,белый Ду 25 ГОСТ Р 52134-2003"

    Кол-во: 8

    "Позиция 24"

    "Угольник полипропиленовый 90°, белый Ду 50 ГОСТ Р 52134-2003"

    Кол-во: 15

    "Позиция 25"

    "Угольник полипропилен, белый 90°, белый Ду 63 ГОСТ Р 52134-2003"

    Кол-во: 15

    "Позиция 26"

    "Труба PP-R PN20 Ду 25(3/4") L=4м,бел ГОСТ Р 52134-2003"

    Кол-во: 28

    "Позиция 27"

    "Труба PP-R PN20 полипропиленовая Ду 20мм ,бел ГОСТ Р 52134-2003"

    Кол-во: 20

    "Позиция 28"

    "Труба полипропилен, белый Ду 63 ГОСТ Р 52134-2003"

    Кол-во: 84

    "Позиция 29"

    "Кран шаровой полипропилен, белый Ду 25 ГОСТ Р 52134-2003"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Кран шаровой полипропилен Ду 63 ГОСТ Р 52134-2003"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Вентиль (клапан) запорный латунный проходной муфтовый Ду 20 Герметичности затвора - класс «В» по ГОСТ 9544-93, Присоединение к трубопроводу - муфтовое по ГОСТ 6527-68"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Кран шаровой полипропилен,белый Ду 25 ГОСТ Р 52134-2003"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Кран шаровой проходной 11б27п1 Ру 1,6МПа Ду 15 ГОСТ 54808-2011"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "Кран шаровой полипропиленовый Ду 20,белГОСТ Р 52134-2003"

    Кол-во: 3

    "Позиция 35"

    "Кран шаровой, латунный Ду 15 ГОСТ Р 52134-2003"

    Кол-во: 6

    "Позиция 36"

    "Кран шаровой, латунный Ду 20 ГОСТ Р 52134-2003"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Вентиль запорный проходной фланцевый Ду25мм 15кч19п (15кч34п) Py 1,6МПа Герметичности затвора - класс «D» по ГОСТ 9544-93. Присоединение к трубопроводу - фланцевое по ГОСТ 12815-80"

    Кол-во: 9

    "Позиция 38"

    "Труба ВГП 57*3 мм. ГОСТ 3262-75"

    Кол-во: 48

    "Позиция 39"

    "Клапан обратного потока-прямой для 1 трубной системы. Ду20 с переходом на 1/2" ЛУ-1,6ПМ ГОСТ 30815-2002"

    Кол-во: 5

    "Позиция 40"

    "Ручнй регулирующий клапан прямой. Ду20 с переходом на ½ ЛУ-1,6ПМ ГОСТ 12893-83"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "Радиатор PRADO Classic 21*500*1900"

    Кол-во: 5

    "Позиция 42"

    "Бачок сливной верхнего расположения с арматурой. Сопряжение: с чашей генуя 17,5 х 26 х 39 21485-94"

    Кол-во: 8

    "Позиция 43"

    "Чаша генуя с сифоном 340 х 530х 260 ГОСТ 18297-80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Смеситель для мойки с подводкой ГОСТ 25809-96"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Сифон к мойке колба ГОСТ 23289-94"

    Кол-во: 5

    "Позиция 46"

    "Мойка эмалированная 500*500 с кронштейнами ГОСТ 23695-94"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Унитаз компакт с гофрой (манжетой) для подключения к каналии.+подводка гибкая (гайка/гайка) L=500мм. ГОСТ 30493-96"

    Кол-во: 1

    "Позиция 48"

    "Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем фланцевая 30с99нж,Ду-150мм L-350мм., Герметичности затвора - класс «А», «В» по ГОСТ 9544-93. Присоединение к трубопроводу - фланцевое по ГОСТ 12815-80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 49"

    "Задвижка чугунная параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем фланцевая 30ч6бр, Ру 1,0; 1,6Мпа,Ду-150мм, L-280мм.Герметичности затвора - класс «D» по ГОСТ 9544-93. Присоединение к трубопроводу - фланцевое по ГОСТ 12815-80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Фильтр угольный GAC-2045,ФЗС-20ВВ ГОСТ 25151-82"

    Кол-во: 3

    "Позиция 51"

    "Механический фильтр АКВА-ФЭЛП-5-20ББГОСТ 25151-82"

    Кол-во: 3

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124303
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    574207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081758
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта импортного производства
    593796
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    400 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить