Поставка фанера ФСФ ламинированная 18мм, размер 1220х2440мм Сорт 1/1 ГОСТ Р 53920-2010 производство Свеза = 613листов (32,8м3). доставка Новорижское шоссе в районе деревни Воронки 55.800977, 37.283342 (схема во вложении).Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Дата поставки с 29.03.2019 по 01.04.19 договор пост оплата.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП939012 Уникальный номер закупки 891 Номер закупки Наименование закупки Поставка фанера ФСФ ламинированная 18мм, размер 1220х2440мм Сорт 1/1 ГОСТ Р 53920-2010 производство Свеза = 613листов (32,8м3). доставка Новорижское шоссе в районе деревни Воронки 55.800977, 37.283342 (схема во вложении).Заявки без поданных документов рассматриваться не будут. При отгрузке материала должен быть полный пакетом оригиналов отгрузочных документов, в том числе паспорта. При отсутствии документов, прием материала осуществляться не будет. Дата поставки с 29.03.2019 по 01.04.19 договор пост оплата. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры договор документы схема

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Реконструкция

Все закупки и тендеры Реконструкция Юридический адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1 Почтовый адрес 142000, Российская Федерация, Московская область, Домодедово, мкр. Северный, ул. Логистическая, д.1 Контактный телефон +7 495 660-91-91 доб. 208 Факс +7 495 660-91-91 Адрес электронной почты natalia.anoshkina@mega-stroy.su Ф.И.О. контактного лица Аношкина Наталья Генадьевна Место рассмотрения предложений Домодедово Закупки и тендеры Московская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru