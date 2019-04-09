Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Безналичный расчет. 100% оплата за фактически поставленный объем в течение 30 календарных дней с момента получения товара на склад Покупателя, проверки комплектности и количества. Срок поставки товаров: в течение 7 рабочих дней с момента подписания договора уполномоченными представителями сторон.