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Номер извещения
31907699253
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка упаковочного материала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 13:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,
Почтовый адрес
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,
Контактный телефон
+7 34365 3-72-67
Факс
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Адрес электронной почты
tender7@reftp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Галимова Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
624285, Свердловская обл., п. Рефтинский, Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Рефтинская». Кабинет 312
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка маркированного упаковочного материала
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.04.201905.04.2019 09:4505.04.2019 09:45Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907699253Подведение итогов не позднее Поставка маркированного упаковочного материала624285, Свердловская обл., п. Рефтинский, Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Рефтинская». Кабинет 312
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка маркированного упаковочного материала
Начальная цена
924 700,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Пакет Дой-Пак ZIP в количестве 70 000 штук.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставщик за свой счет и своими силами поставляет Товар до склада Покупателя, расположенного по адресу: 624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
Все закупки и тендеры ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
Адрес местонахождения
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,
20.16.30.119
20.16
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 70000
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