www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП939006
Уникальный номер закупки
167-563/19
Наименование закупки
Изготовление и поставка полусферических днищ Ø внутр. 2215×115 мм.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 13:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-05-16
Факс
{}
Адрес электронной почты
Dmitriy.kuropko@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Куропко Дмитрий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Изготовление и поставка полусферических днищ Ø внутр. 2215±5×min 115 мм. в адрес ПАО "Уралхиммаш" (изготовление по чертежу 2028.119.101).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 16:00 GMT +308.04.2019 16:0008.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939006Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка полусферических днищ Ø внутр. 2215±5×min 115 мм. в адрес ПАО "Уралхиммаш" (изготовление по чертежу 2028.119.101). Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 16:0008.04.2019 16:0008.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939006Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка полусферических днищ Ø внутр. 2215±5×min 115 мм. в адрес ПАО "Уралхиммаш" (изготовление по чертежу 2028.119.101). Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.05.2019 16:0031.05.2019 16:0031.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939006Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка полусферических днищ Ø внутр. 2215±5×min 115 мм. в адрес ПАО "Уралхиммаш" (изготовление по чертежу 2028.119.101). Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Изготовление и поставка полусферических днищ Ø внутр. 2215±5×min 115 мм. в адрес ПАО "Уралхиммаш" (изготовление по чертежу 2028.119.101).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Днище полусферическое черт. 2028.119.101 - 2 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
25
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.