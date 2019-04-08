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    Главная / Торги / Изготовление и поставка полусферических днищ Ø внутр. 2215×115 мм.

    Изготовление и поставка полусферических днищ Ø внутр. 2215×115 мм.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2019 16:0008.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939006Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка полусферических днищ Ø внутр. 2215±5×min 115 мм. в адрес ПАО "Уралхиммаш" (изготовление по чертежу 2028.119.101). ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939006

    Уникальный номер закупки

    167-563/19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Изготовление и поставка полусферических днищ Ø внутр. 2215×115 мм.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 13:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Чертеж 2028.119.101 Днище полусферическое

    Шаблон договора поставки (форма ПАО "Уралхиммаш")

    Форма анкеты контрагента

    Приложение к анкете контрагента (перечень предоставляемых документов)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-05-16

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Dmitriy.kuropko@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Куропко Дмитрий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Изготовление и поставка полусферических днищ Ø внутр. 2215±5×min 115 мм. в адрес ПАО "Уралхиммаш" (изготовление по чертежу 2028.119.101).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2019 16:00 GMT +308.04.2019 16:0008.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939006Дата и время окончания срока приема заявок Изготовление и поставка полусферических днищ Ø внутр. 2215±5×min 115 мм. в адрес ПАО "Уралхиммаш" (изготовление по чертежу 2028.119.101). Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2019 16:0008.04.2019 16:0008.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939006Дата и время вскрытия заявок Изготовление и поставка полусферических днищ Ø внутр. 2215±5×min 115 мм. в адрес ПАО "Уралхиммаш" (изготовление по чертежу 2028.119.101). Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2019 16:0031.05.2019 16:0031.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939006Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка полусферических днищ Ø внутр. 2215±5×min 115 мм. в адрес ПАО "Уралхиммаш" (изготовление по чертежу 2028.119.101). Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201931.05.2019 16:0031.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939006Подведение итогов не позднее Изготовление и поставка полусферических днищ Ø внутр. 2215±5×min 115 мм. в адрес ПАО "Уралхиммаш" (изготовление по чертежу 2028.119.101). Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление и поставка полусферических днищ Ø внутр. 2215±5×min 115 мм. в адрес ПАО "Уралхиммаш" (изготовление по чертежу 2028.119.101).

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Днище полусферическое черт. 2028.119.101 - 2 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% отсрочка платежа, поставка силами и за счет Поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Днище полусферическое черт. 2028.119.101"

    Кол-во: 2

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