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Номер извещения
ГП939111
Уникальный номер закупки
1381_ЗП
Наименование закупки
Оказание услуг по Переобработке и комплексной интерпретации материалов сейсморазведочных работ MOB ОГТ 3D в пределах Берегового лицензионного участка и прилегающих территорий.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
29.03.2019 08:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629309, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НОВЫЙ УРЕНГОЙ, МКР СЛАВЯНСКИЙ, ДОМ 9, КАБИНЕТ 406
Почтовый адрес
629309, Российская Федерация, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, г. Новый Уренгой, ОПС а/я 254
Контактный телефон
+7 34949 3-24-81
Факс
+7 34949 3-24-11
Адрес электронной почты
Isaev@pur.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Исаев Юрий Фёдорович
Место рассмотрения предложений
Пуровский район
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Оказание услуг по Переобработке и комплексной интерпретации материалов сейсморазведочных работ MOB ОГТ 3D в пределах Берегового лицензионного участка и прилегающих территорий
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по Переобработке и комплексной интерпретации материалов сейсморазведочных работ MOB ОГТ 3D в пределах Берегового лицензионного участка и прилегающих территорий
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией о закупке/техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тюменская область, Ямало-Ненецкий АО, Пуровский район, Береговое ГКМРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НОВАТЭК-ПУР
Все закупки и тендеры АО НОВАТЭК-ПУР
Адрес местонахождения
629309, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НОВЫЙ УРЕНГОЙ, МКР СЛАВЯНСКИЙ, ДОМ 9, КАБИНЕТ 406
629309, Российская Федерация, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, г. Новый Уренгой, ОПС а/я 254
71.12.3
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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