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Номер извещения
31907698892
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение сервера для АО "ГК "Северавтодор"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 12:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 3462 22-51-78 доб. 148
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Середов Дмитрий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Сургут
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами и программным обеспечением
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение сервера для АО "ГК "Северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2019 07:00 GMT +309.04.2019 07:0009.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907698892Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение сервера для АО "ГК "Северавтодор"Сургут
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2019 07:0009.04.2019 07:0009.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907698892Дата и время вскрытия заявок Приобретение сервера для АО "ГК "Северавтодор"Сургут
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение сервера для АО "ГК "Северавтодор"
Начальная цена
1 650 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Извещению о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Извещению о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
26.20.21.110
46.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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