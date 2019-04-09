Поставка металлической мебели для производственных помещений

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок поставки товара: по «30» мая 2019 г. Сборка и установка в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Поставщиком письменного уведомления о готовности осуществления сборки и установки. Форма, сроки и порядок оплаты товара: Безналичный расчет, оплата 100% в течение 10 (десяти) банковских дней с даты получения Заказчиком счета на оплату на основании подписанного Акта о приеме-передачи товара.