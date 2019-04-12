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    Главная / Торги / Закупка пластин ТВС для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Закупка пластин ТВС для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.04.2019 12:0012.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927998Дата и время окончания срока приема заявок Закупка пластин ТВСНерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927998

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка пластин ТВС для нужд АО ХК "Якутуголь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 12:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ЯКУТУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-67-15

    Факс

    +7 41147 4-20-24

    Адрес электронной почты

    Denis.grabelnikov@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Грабельников Денис Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка пластин ТВС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.04.2019 12:00 GMT +312.04.2019 12:0012.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927998Дата и время окончания срока приема заявок Закупка пластин ТВСНерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    12.04.2019 12:0012.04.2019 12:0012.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927998Дата и время вскрытия заявок Закупка пластин ТВСНерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    31.05.2019 12:0031.05.2019 12:0031.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927998Подведение итогов не позднее Закупка пластин ТВСНерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.05.201931.05.2019 12:0031.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927998Подведение итогов не позднее Закупка пластин ТВСНерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка пластин ТВС

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    960 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, Республика Саха (Якутия), 678960, г. Нерюнгри, ул. Промышленная, 1 (База материально-технического снабжения АО ХК "Якутуголь")Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% оплата в течение 60 дней с момента поступления партии товара на склад покупателя. Срок поставки в течение 30 дней с момента подписания договора. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика. Обязательное предоставление статуса изготовитель/дилер. Срок действия коммерческого предложения должен составлять не менее 120 дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ХК Якутуголь
    Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    25.73.40.276

    Пластинки сменные твердосплавные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пластина TCMT 11 03 04-PM"

    Кол-во: 50

    "Позиция 2"

    "Тв.сплав ZPCW 2004 APTR РТ40 к"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Пластина TCMT 22 04 08-PM"

    Кол-во: 50

    "Позиция 4"

    "пластина SNUN 120408 (H05)"

    Кол-во: 70

    "Позиция 5"

    "Твердый сплав 03113-150404 КНТ-16"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "Твердосплавные пластины Н10PNUA-110408"

    Кол-во: 170

    "Позиция 7"

    "Пластина твс TNGN 16 04 16Т01020 650"

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "Пластина RNGA - 150400 МС1416"

    Кол-во: 70

    "Позиция 9"

    "Пластина PNUA 130612"

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Пластина ZDCW - 1503 ADTR ТР40АМ"

    Кол-во: 90

    "Позиция 11"

    "Пластина VBMT 16 04 08 Т15К6"

    Кол-во: 40

    "Позиция 12"

    "Пластина SPGN - 12 03 12 РТ40"

    Кол-во: 70

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