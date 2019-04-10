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    Главная / Торги / Поставка элементов опалубки

    Поставка элементов опалубки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.04.2019 10:0010.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939041Дата и время окончания срока приема заявок Поставка элементов опалубкиМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939041

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка элементов опалубки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 15:05

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор

    Спецификация

    Документация о запросе цен

    Запрос_-__Форма_ТКП

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4188

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    a.peshkov@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пешков Алексей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка элементов опалубки

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.04.201918.04.2019 16:0018.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939041Подведение итогов не позднее Поставка элементов опалубкиМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка элементов опалубки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствие с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствие с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствие с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    28.11.23.112

    Опалубки из черных металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контейнер 40 ф"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Элемент вертикальный L-500мм для опалубки"

    Кол-во: 230

    "Позиция 3"

    "Тренога для стойки телескопической"

    Кол-во: 249

    "Позиция 4"

    "Унивилка для стойки телескопической 500мм"

    Кол-во: 249

    "Позиция 5"

    "Стойка телескопическая 2,55м."

    Кол-во: 249

    "Позиция 6"

    "Фанера ламинированная18мм 2,44х1,22, 1 сорт, 80-100 оборотов в опалубке, береза"

    Кол-во: 12

    "Позиция 7"

    "Фанера не ламинированная с водостойкой окраской 18мм 2,44х1,22"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Балка БДУ 3,6м"

    Кол-во: 329

    "Позиция 9"

    "Балка БДУ 2,5м"

    Кол-во: 362

    "Позиция 10"

    "Балка БДУ 1,5м"

    Кол-во: 95

    "Позиция 11"

    "Ключ для пружинного зажима"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Пружинный зажим"

    Кол-во: 1000

    "Позиция 13"

    "Телескопический упор 17х 290см"

    Кол-во: 6

    "Позиция 14"

    "Болт соединительный (замок для опалубки)"

    Кол-во: 420

    "Позиция 15"

    "Стойка внешняя угловая 150 см 90 градусов 150 см"

    Кол-во: 12

    "Позиция 16"

    "Стойка внешняя угловая 125 см 90 градусов 125 см"

    Кол-во: 8

    "Позиция 17"

    "Стойка внешняя угловая 75 см 90 градусов"

    Кол-во: 8

    "Позиция 18"

    "Панель 40х150 см"

    Кол-во: 12

    "Позиция 19"

    "Панель 40х125 см"

    Кол-во: 8

    "Позиция 20"

    "Панель 40х75 см"

    Кол-во: 8

    "Позиция 21"

    "Фиксатор арматуры "Звёздочка" 8-25/50"

    Кол-во: 500

    "Позиция 22"

    "Фиксатор арматуры "Кубик" 20х35"

    Кол-во: 500

    "Позиция 23"

    "Опора универсальная защитный слой 35-50мм"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 24"

    "Унивилка резьбовая L=500мм"

    Кол-во: 48

    "Позиция 25"

    "Домкрат резьбовой L=500мм"

    Кол-во: 187

    "Позиция 26"

    "Унивилка резьбовая L=750мм"

    Кол-во: 139

    "Позиция 27"

    "Элемент горизонтальный L-2000мм для опалубки"

    Кол-во: 112

    "Позиция 28"

    "Элемент горизонтальный L-1000мм для опалубки"

    Кол-во: 274

    "Позиция 29"

    "Элемент горизонтальный L-750мм для опалубки"

    Кол-во: 94

    "Позиция 30"

    "Соединительный элемент"

    Кол-во: 190

    "Позиция 31"

    "Элемент вертикальный L-1000мм для опалубки"

    Кол-во: 96

    "Позиция 32"

    "Элемент вертикальный L-1500мм для опалубки"

    Кол-во: 47

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