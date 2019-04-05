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    Главная / Торги / ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЗАПАДНОЙ СТЕНЫ ГЛАВНОГО КОРПУСА ТЭЦ СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ДЛЯ НУЖД ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЗАПАДНОЙ СТЕНЫ ГЛАВНОГО КОРПУСА ТЭЦ СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ДЛЯ НУЖД ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939020Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт западной стены главного корпуса ТЭЦ согласно Техническому заданию для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939020

    Уникальный номер закупки

    19/Чф МЭ/093

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ЗАПАДНОЙ СТЕНЫ ГЛАВНОГО КОРПУСА ТЭЦ СОГЛАСНО ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ ДЛЯ НУЖД ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 13:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Челябинский филиал общества с ограниченной ответственностью Мечел-Энерго
    Все закупки и тендеры ЧФ ООО Мечел-Энерго

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-39-85 доб. 236

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Nina.Voevodina@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Воеводина Нина Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Текущий ремонт западной стены главного корпуса ТЭЦ согласно Техническому заданию для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.04.2019 12:00 GMT +305.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939020Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт западной стены главного корпуса ТЭЦ согласно Техническому заданию для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Дата и время вскрытия заявок

    05.04.2019 12:0005.04.2019 12:0005.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП939020Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт западной стены главного корпуса ТЭЦ согласно Техническому заданию для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    13.05.2019 12:0013.05.2019 12:0013.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939020Подведение итогов не позднее Текущий ремонт западной стены главного корпуса ТЭЦ согласно Техническому заданию для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    13.05.201913.05.2019 12:0013.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939020Подведение итогов не позднее Текущий ремонт западной стены главного корпуса ТЭЦ согласно Техническому заданию для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Текущий ремонт западной стены главного корпуса ТЭЦ согласно Техническому заданию для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО"

    Начальная цена

    153 681,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.ЧелябиснкРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата производится Заказчиком в течение 90 (девяносто) календарных дней со дня подписания обеими сторонами Акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2), справки о стоимости выполненных работ ( ф. КС-3), выставления Подрядчиком счет-фактуры.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО
    Все закупки и тендеры МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО

    Адрес местонахождения

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14,

    454047, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ПАВЕЛЕЦКАЯ 2-Я, 14

    Классификатор ОКПД2

    33.12

    Услуги по ремонту оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Текущий ремонт западной стены главного корпуса ТЭЦ согласно Техническому заданию для нужд ЧФ ООО "МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО""

    Кол-во: 1

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