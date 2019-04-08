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Номер извещения
ГП927991
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по окраске поверхности деталей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 12:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
zaharova@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Захарова Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по окраске поверхности деталей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 18:00 GMT +308.04.2019 18:0008.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927991Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по окраске поверхности деталейБалашиха
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 18:0008.04.2019 18:0008.04.2019 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927991Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по окраске поверхности деталейБалашиха
Подведение итогов не позднее
15.04.2019 10:0015.04.2019 10:0015.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927991Подведение итогов не позднее Выполнение работ по окраске поверхности деталейБалашиха
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по окраске поверхности деталей
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Балашиха МО, ПАО КриогенмашРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
20.30.99.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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