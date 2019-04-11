Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по настройке, доработке и сопровождению опытной эксплуатации подсистем «Внутрицеховая диспетчеризация, управление производством на уровне рабочих мест» (на базе программы для ЭВМ «Система управления производственными процессами - «Галактика АММ».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907698502 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по настройке, доработке и сопровождению опытной эксплуатации подсистем «Внутрицеховая диспетчеризация, управление производством на уровне рабочих мест» (на базе программы для ЭВМ «Система управления производственными процессами - «Галактика АММ». Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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