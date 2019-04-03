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Номер извещения
31907698499
Уникальный номер закупки
13/ЗКТЭ-АО «ВРК-3»/2019/CД
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства № 13/ЗКТЭ-АО «ВРК-3»/2019/CД на право заключения договора на выполнение работ по устройству фундамента для колесотокарного станка
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 12:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,
Почтовый адрес
129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10
Контактный телефон
+7 499 260-30-20 доб. 85414
Факс
+7 499 262-01-58
Адрес электронной почты
SlavyanskayaEV@vrk-3.ru
Ф.И.О. контактного лица
Славянская Елена Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы в области гражданского строительства Эта группировка также включает: - разработку проектов гражданского строительства. Эта группировка не включает: - разработку строительных проектов зданий, см. 41
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Выполнение работ по устройству фундамента для колесотокарного станка
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по устройству фундамента для колесотокарного станка
Начальная цена
4 020 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиям документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условиям документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВРК-3
Все закупки и тендеры АО ВРК-3
Адрес местонахождения
129090, Г МОСКВА, УЛ КАЛАНЧЕВСКАЯ, 35,
129090, Москва, Протопоповский пер., 19 стр.10
42
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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