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Номер извещения
31907699069
Уникальный номер закупки
133/26.03.19/НСТЭЦ/КО/Э
Наименование закупки
133/26.03.19/НСТЭЦ/КО/Э Поставка натрия гипохлорита технического
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 13:20
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-31-07
Факс
+7 34763 9-21-03
Адрес электронной почты
01dns@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дроботухина Наталья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Салават
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка натрия гипохлорита технического
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 15:30 GMT +308.04.2019 15:3008.04.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907699069Дата и время окончания срока приема заявок Поставка натрия гипохлорита техническогоСалават
Дата и время вскрытия заявок
09.04.2019 07:0009.04.2019 07:0009.04.2019 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907699069Дата и время вскрытия заявок Поставка натрия гипохлорита техническогоСалават
Подведение итогов не позднее
27.05.2019 12:0027.05.2019 12:0027.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907699069Подведение итогов не позднее Поставка натрия гипохлорита техническогоСалават
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка натрия гипохлорита технического
Начальная цена
936 541,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условий договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условий договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -
20.13.32.110
20.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 80
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