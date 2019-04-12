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Номер извещения
31907699799
Уникальный номер закупки
ВК-ТС-020-19
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договора на выполнение Метрологической поверки расходомеров жидкости и газа для нужд АО «ПКС-Тепловые сети» в 2019 году (ВК-ТС-020-19).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 14:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Почтовый адрес
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, Гоголя (Центр Р-Н), 60
Контактный телефон
+7 8142 71-00-53 доб. 1153
Факс
--
Адрес электронной почты
e.zazulina@rks.karelia.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зазулина Евгения Александровна
Место рассмотрения предложений
Петрозаводск
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Метрологическая поверка расходомеров жидкости
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.04.2019 12:00 GMT +312.04.2019 12:0012.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907699799Дата и время окончания срока приема заявок Метрологическая поверка расходомеров жидкостиПетрозаводск
Дата и время вскрытия заявок
12.04.2019 12:00GMT +312.04.2019 12:0012.04.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907699799Дата и время вскрытия заявок Метрологическая поверка расходомеров жидкостиПетрозаводск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.04.201919.04.2019 15:0019.04.2019 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907699799Дата окончания срока рассмотрения заявок Метрологическая поверка расходомеров жидкостиПетрозаводск
Подведение итогов не позднее
24.04.2019 15:0024.04.2019 15:0024.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907699799Подведение итогов не позднее Метрологическая поверка расходомеров жидкостиПетрозаводск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Метрологическая поверка расходомеров жидкости
Начальная цена
147 905,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с конкурсной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПКС-Тепловые сети
Все закупки и тендеры АО ПКС-Тепловые сети
Адрес местонахождения
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, пр.Ленина, 10в
185035, Российская Федерация, Республика Карелия, Петрозаводск, ул.Свердлова, 18
71.12.40.120
71.12.62
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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