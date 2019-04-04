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    Главная / Торги / Закупка расходомера по опросному листу (Тобольск)

    Закупка расходомера по опросному листу (Тобольск)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 11:0004.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927981Дата и время окончания срока приема заявок Закупка расходомера по опросному листуБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927981

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка расходомера по опросному листу (Тобольск)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 11:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    опросный лист ZSN.1102-6300-ATX-OL64

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    hovanskova@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мельченко Людмила Марковна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка расходомера по опросному листу

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.04.2019 11:00 GMT +304.04.2019 11:0004.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927981Дата и время окончания срока приема заявок Закупка расходомера по опросному листуБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    04.04.2019 11:0004.04.2019 11:0004.04.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927981Дата и время вскрытия заявок Закупка расходомера по опросному листуБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.04.201918.04.2019 10:0018.04.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927981Подведение итогов не позднее Закупка расходомера по опросному листуБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка расходомера по опросному листу

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ТобольскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    по факту поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    25.99.99.100

    Услуги по производству прочих металлических изделий, не включенных в другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "расходомер"

    Кол-во: 1

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    Закупки корпоративных заказчиков
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    Прием заявок:
    10.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
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