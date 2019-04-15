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Номер извещения
31907698310
Уникальный номер закупки
199/63-А
Наименование закупки
Поставка установки для приготовления цианистых растворов, проведение монтажных, пусконаладочных работ, инструктажа персонала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 12:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 327-60-65
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki_345@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хасанов Александр Тахирович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Поставка установки для приготовления цианистых растворов, проведение монтажных, пусконаладочных работ, инструктажа персонала
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 06:00 GMT +315.04.2019 06:0015.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907698310Дата и время окончания срока приема заявок Поставка установки для приготовления цианистых растворов, проведение монтажных, пусконаладочных работ, инструктажа персоналаЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.04.2019 16:0025.04.2019 16:0025.04.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907698310Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка установки для приготовления цианистых растворов, проведение монтажных, пусконаладочных работ, инструктажа персоналаЕкатеринбург
Дата и время проведения
26.04.2019 10:0026.04.2019 10:0026.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31907698310Дата и время проведения Поставка установки для приготовления цианистых растворов, проведение монтажных, пусконаладочных работ, инструктажа персоналаЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
26.04.2019 16:0026.04.2019 16:0026.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907698310Подведение итогов не позднее Поставка установки для приготовления цианистых растворов, проведение монтажных, пусконаладочных работ, инструктажа персоналаЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка установки для приготовления цианистых растворов, проведение монтажных, пусконаладочных работ, инструктажа персонала
Начальная цена
14 971 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
74 855,00 (сумма блокируется)
Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)
7 485 500,00
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
28.49.12.130
28.49
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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