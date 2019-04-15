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    Главная / Торги / Поставка установки для приготовления цианистых растворов, проведение монтажных, пусконаладочных работ, инструктажа персонала

    Поставка установки для приготовления цианистых растворов, проведение монтажных, пусконаладочных работ, инструктажа персонала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.04.2019 06:0015.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907698310Дата и время окончания срока приема заявок Поставка установки для приготовления цианистых растворов, проведение монтажных, пусконаладочных работ, инструктажа персоналаЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31907698310

    Уникальный номер закупки

    199/63-А

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка установки для приготовления цианистых растворов, проведение монтажных, пусконаладочных работ, инструктажа персонала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 12:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 327-60-65

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki_345@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хасанов Александр Тахирович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Закупки и тендеры Станки прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка установки для приготовления цианистых растворов, проведение монтажных, пусконаладочных работ, инструктажа персонала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.04.2019 06:00 GMT +315.04.2019 06:0015.04.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907698310Дата и время окончания срока приема заявок Поставка установки для приготовления цианистых растворов, проведение монтажных, пусконаладочных работ, инструктажа персоналаЕкатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.04.2019 16:0025.04.2019 16:0025.04.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907698310Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка установки для приготовления цианистых растворов, проведение монтажных, пусконаладочных работ, инструктажа персоналаЕкатеринбург

    Дата и время проведения

    26.04.2019 10:0026.04.2019 10:0026.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31907698310Дата и время проведения Поставка установки для приготовления цианистых растворов, проведение монтажных, пусконаладочных работ, инструктажа персоналаЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    26.04.2019 16:0026.04.2019 16:0026.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907698310Подведение итогов не позднее Поставка установки для приготовления цианистых растворов, проведение монтажных, пусконаладочных работ, инструктажа персоналаЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 16:0026.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907698310Подведение итогов не позднее Поставка установки для приготовления цианистых растворов, проведение монтажных, пусконаладочных работ, инструктажа персоналаЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка установки для приготовления цианистых растворов, проведение монтажных, пусконаладочных работ, инструктажа персонала

    Начальная цена

    14 971 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    74 855,00 (сумма блокируется)

    Сумма блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    7 485 500,00

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    74 855,00

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 комплект

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620017, Россия, Свердловская обл., Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Все обязательства Поставщика по поставке оборудования, выполнение Работ Покупателю должны быть исполнены не позднее 305 (Триста пять) календарных дней с момента заключения договора согласно Спецификации. Досрочная поставка оборудования разрешается с согласия Покупателя. 1.1.Первый авансовый платеж в размере 50% от стоимости Оборудования в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания договора, получения счета на оплату при предоставлении Покупателю безотзывной банковской гарантии. Оригинал безотзывной банковской гарантии на первый авансовый платеж предоставляется Поставщиком в адрес Покупателя в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты подписания договора на срок равный сроку поставки плюс 60 (шестьдесят) рабочих дней, в размере 50% от стоимости Оборудования. Обеспечение возврата аванса по выбору поставщика так же может быть предоставлено в виде обеспечительного платежа в размере 50% от общей стоимости Оборудования, который перечисляется на р/счет Покупателя. Реквизиты расчетного счета ПАО «МЗИК»: р/сч 40702810316110101593, к/сч 30101810500000000674, БИК 046577674, Уральский банк ПАО Сбербанк». Назначение платежа : Перечисление денежных средств Покупателю (ПАО «МЗИК»)-обеспечительный платеж по договору на поставку Установки для приготовления цианистых растворов, проведение монтажных, пусконаладочных работ, инструктажа персонала. Возврат обеспечительного платежа производится путем перечисления денежных средств на р/счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента поставки оборудования на склад Покупателя, подписания Акта приема-передачи оборудования и предоставления отгрузочных документов. В случае если по каким-либо причинам обеспечение возврата аванса перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать возврат аванса по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение возврата аванса по Договору на тех же условиях и в том же размере. 1.2. Второй платеж в размере 50% от стоимости Оборудования в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки оборудования на склад Покупателя, подписания Акта приема-передачи оборудования и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная, декларация соответствия ТР ТС). 1.3. Третий платеж в размере 100% от стоимости Работ в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Акта выполненных Работ денежными средствами на расчетный счет поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    28.49.12.130

    Оборудование для нанесения гальванического покрытия

    Классификатор ОКВЭД2

    28.49

    Производство прочих станков

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих станков"

    Кол-во: 1

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