Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Все обязательства Поставщика по поставке оборудования, выполнение Работ Покупателю должны быть исполнены не позднее 305 (Триста пять) календарных дней с момента заключения договора согласно Спецификации. Досрочная поставка оборудования разрешается с согласия Покупателя. 1.1.Первый авансовый платеж в размере 50% от стоимости Оборудования в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания договора, получения счета на оплату при предоставлении Покупателю безотзывной банковской гарантии. Оригинал безотзывной банковской гарантии на первый авансовый платеж предоставляется Поставщиком в адрес Покупателя в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты подписания договора на срок равный сроку поставки плюс 60 (шестьдесят) рабочих дней, в размере 50% от стоимости Оборудования. Обеспечение возврата аванса по выбору поставщика так же может быть предоставлено в виде обеспечительного платежа в размере 50% от общей стоимости Оборудования, который перечисляется на р/счет Покупателя. Реквизиты расчетного счета ПАО «МЗИК»: р/сч 40702810316110101593, к/сч 30101810500000000674, БИК 046577674, Уральский банк ПАО Сбербанк». Назначение платежа : Перечисление денежных средств Покупателю (ПАО «МЗИК»)-обеспечительный платеж по договору на поставку Установки для приготовления цианистых растворов, проведение монтажных, пусконаладочных работ, инструктажа персонала. Возврат обеспечительного платежа производится путем перечисления денежных средств на р/счет Поставщика в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента поставки оборудования на склад Покупателя, подписания Акта приема-передачи оборудования и предоставления отгрузочных документов. В случае если по каким-либо причинам обеспечение возврата аванса перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать возврат аванса по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение возврата аванса по Договору на тех же условиях и в том же размере. 1.2. Второй платеж в размере 50% от стоимости Оборудования в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки оборудования на склад Покупателя, подписания Акта приема-передачи оборудования и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная, декларация соответствия ТР ТС). 1.3. Третий платеж в размере 100% от стоимости Работ в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Акта выполненных Работ денежными средствами на расчетный счет поставщика.