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Номер извещения
ГП927972
Уникальный номер закупки
ОСА-332
Наименование закупки
Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия проезжей части в зонах повышенной колейности на Центральном участке автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» в г.Санкт-Петербург.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 11:22
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Некрасова, 14 а
Почтовый адрес
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Некрасова, 14 а
Контактный телефон
+7 812 645-40-04 доб. 185
Факс
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Адрес электронной почты
artem.valeev@nch-spb.com
Ф.И.О. контактного лица
Валеев Артем Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия проезжей части в зонах повышенной колейности на Центральном участке автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» в г. Санкт-Петербург. Условия прописаны в техническом задании.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2019 09:00 GMT +308.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927972Дата и время окончания срока приема заявок Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия проезжей части в зонах повышенной колейности на Центральном участке автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» в г. Санкт-Петербург. Условия прописаны в техническом задании.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2019 09:0008.04.2019 09:0008.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927972Дата и время вскрытия заявок Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия проезжей части в зонах повышенной колейности на Центральном участке автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» в г. Санкт-Петербург. Условия прописаны в техническом задании.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
18.04.2019 15:0018.04.2019 15:0018.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927972Подведение итогов не позднее Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия проезжей части в зонах повышенной колейности на Центральном участке автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» в г. Санкт-Петербург. Условия прописаны в техническом задании.Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
18.04.201918.04.2019 15:0018.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927972Подведение итогов не позднее Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия проезжей части в зонах повышенной колейности на Центральном участке автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» в г. Санкт-Петербург. Условия прописаны в техническом задании.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия проезжей части в зонах повышенной колейности на Центральном участке автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» в г. Санкт-Петербург. Условия прописаны в техническом задании.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Магистраль северной столицы
Все закупки и тендеры Магистраль северной столицы
Адрес местонахождения
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Некрасова, 14 а
45.23.12.130
Документация лота
Кол-во: 1
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