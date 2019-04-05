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    Главная / Торги / Закупка металлопроката – 127,613т.

    Закупка металлопроката – 127,613т.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.04.2019 13:5505.04.2019 13:55Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927977Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлопроката – 127,613т.МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927977

    Уникальный номер закупки

    1160/СТГ-ТПС

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка металлопроката – 127,613т.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 11:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Типовая форма договора поставки.ТПС

    Карточка предприятия

    Извещение №1160СТГ-ТПС

    ТЗ (МТР)

    Форма КП

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17 доб. 1741

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    i.myshalov@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мышалов Илья Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка металлопроката – 127,613т.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.04.201909.04.2019 12:0009.04.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927977Подведение итогов не позднее Закупка металлопроката – 127,613т.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка металлопроката – 127,613т.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    ...

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Усть- Кут, ул. Луговая, 21 или ст. Лена ВСЖД (Код станции: 927105).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ...
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    24.10.80.190

    Прокат черных металлов прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лист 5 ГОСТ 19903-74 С255 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 7.35

    "Позиция 2"

    "Лист 4 ГОСТ 19903-74 C345-4 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 1.97

    "Позиция 3"

    "Лист 3 ГОСТ 19903-74 С255 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 1.005

    "Позиция 4"

    "Лист 20 ГОСТ 19903-2015 С345 -4 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 14.12

    "Позиция 5"

    "Лист 14 ГОСТ 19903-2015 С345-4 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 11.648

    "Позиция 6"

    "Лист 12 ГОСТ 19903-2015 С345-4 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.84

    "Позиция 7"

    "Лист 10 ГОСТ 19903-2015 С345-4 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 10.785

    "Позиция 8"

    "Круг В1-II-10 ГОСТ 2590-2006 Ст3сп-1-1 ГП ГОСТ 535-2005 оцинкованный по ГОСТ Р 9.316-2006"

    Кол-во: 1.417

    "Позиция 9"

    "Круг 8-В1 ГОСТ 2590-2006 325-09Г2С ГОСТ 19281-201"

    Кол-во: 0.018

    "Позиция 10"

    "Круг 6,5 ГОСТ 2590-2006 Ст3сп ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 0.002

    "Позиция 11"

    "Круг 5-В1 ГОСТ 2590-2006 09Г2С ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 0.007

    "Позиция 12"

    "Круг 32-В1 ГОСТ 2590-2006 295-09Г2С ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 0.248

    "Позиция 13"

    "Круг 22-В1 ГОСТ 2590-2006 295-09Г2С ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 0.801

    "Позиция 14"

    "Круг 22 ГОСТ 2590-2006 С255 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.076

    "Позиция 15"

    "Круг 20 ГОСТ 2590-2006 С255 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 16"

    "Круг 16-В1 ГОСТ 2590-2006 325-09Г2С ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 0.066

    "Позиция 17"

    "Круг 12 ГОСТ 2590-2006 С245 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.078

    "Позиция 18"

    "Круг 10-В1 ГОСТ 2590-2006 325-09Г2С ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 0.264

    "Позиция 19"

    "Двутавр 30Ш2 СТО АСЧМ 20-93 С345 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 2.47

    "Позиция 20"

    "Двутавр 20Ш1 СТО АСЧМ 20-93 С345 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 2.185

    "Позиция 21"

    "Арматура 6 AI А240 ГОСТ 5781-82"

    Кол-во: 0.169

    "Позиция 22"

    "Арматура 20 АIII(A400) ГОСТ 5781-82"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 23"

    "Арматура 12-А-III (A400) ГОСТ 5781-82"

    Кол-во: 0.088

    "Позиция 24"

    "Арматура 12 AII А300 ГОСТ 5781-82"

    Кол-во: 12.055

    "Позиция 25"

    "Профиль 90х90х6 ГОСТ 30245-2003 C345-4 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 26"

    "Профиль 200х200х8 ГОСТ 30245-2012 С345-4 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 5.1

    "Позиция 27"

    "Профиль 160х160х6 ГОСТ 30245-2003 C345-4 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 2.84

    "Позиция 28"

    "Проволока 5Вр1 ГОСТ 6727-80"

    Кол-во: 0.15

    "Позиция 29"

    "Проволока 3-2Ц-II ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 30"

    "Швеллер 8У ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.576

    "Позиция 31"

    "Швеллер 16У ГОСТ 8240-97 С345-4 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.518

    "Позиция 32"

    "Швеллер 14У ГОСТ 8240-97 С345-4 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 4.112

    "Позиция 33"

    "Швеллер 14П ГОСТ 8240-97* С345-4 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.567

    "Позиция 34"

    "Швеллер 14П ГОСТ 8240-97* С255 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Швеллер 12У ГОСТ 8240-97 С345-4 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 2.955

    "Позиция 36"

    "Швеллер 12У ГОСТ 8240-97 С255 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 4.603

    "Позиция 37"

    "Швеллер 10П ГОСТ 8240-97 С255 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 8

    "Позиция 38"

    "Уголок 90х90х7 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 1.251

    "Позиция 39"

    "Уголок 75х75х6 ГОСТ 8529-93 С345 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.086

    "Позиция 40"

    "Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 7.001

    "Позиция 41"

    "Уголок 63х63х6 ГОСТ 8509-93 С345-4 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.14

    "Позиция 42"

    "Уголок 63х63х6 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.14

    "Позиция 43"

    "Уголок 63х63х5 ГОСТ 8509-93 С345-4 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.5

    "Позиция 44"

    "Уголок 50х50х6 ГОСТ 8509-93 С345-4 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.396

    "Позиция 45"

    "Уголок 50х50х6 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 46"

    "Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93 345-09Г2С ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 3.409

    "Позиция 47"

    "Уголок 50х50х3 Ст3пс Гост 8509-93"

    Кол-во: 1.3

    "Позиция 48"

    "Уголок 32х32х4-В ГОСТ 8509-93 345-09Г2С ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 0.024

    "Позиция 49"

    "Уголок 160х160х10 ГОСТ 8509-93 С345-4 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.3

    "Позиция 50"

    "Уголок 125х9 ГОСТ 8509-93 С345-4 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.2

    "Позиция 51"

    "Уголок 125х125х8 ГОСТ 8509-93 С345-4 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 1.2

    "Позиция 52"

    "Уголок 125х125х8 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.93

    "Позиция 53"

    "Уголок 100х100х7 ГОСТ 8509-93 Ст3 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.39

    "Позиция 54"

    "Труба профильная 30х40х3 С255 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.08

    "Позиция 55"

    "Пруток МД-6-А240 ГОСТ 34028-2016"

    Кол-во: 0.01

    "Позиция 56"

    "Пруток 16 Ас500С ТУ 14-1-5543-2006"

    Кол-во: 0.142

    "Позиция 57"

    "Пруток 12 Ас500С ТУ 14-1-5543-2006"

    Кол-во: 0.023

    "Позиция 58"

    "Пруток 10 Ас500С ТУ 14-1-5543-2006"

    Кол-во: 0.033

    "Позиция 59"

    "Проволока 1,2-О-1Ц ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 60"

    "Проволока 1,0-О-Ч ГОСТ 3282-74"

    Кол-во: 0.05

    "Позиция 61"

    "Полоса оцинкованная 4х20 ГОСТ 103-2006 ГОСТ 9.307-89 Ст3кп ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 0.132

    "Позиция 62"

    "Полоса ОЦ ВТ1-4х40 ГОСТ 103-2006 ГОСТ 9.307-89 Ст3кп ГОСТ 535-2005 для заземления"

    Кол-во: 0.343

    "Позиция 63"

    "Полоса ВТ1-ВС-6х63 ГОСТ 103-2006 345-09Г2С ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 0.669

    "Позиция 64"

    "Полоса ВТ1-ВС-5х60 ГОСТ 103-2006 345-09Г2С ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 0.35

    "Позиция 65"

    "Полоса ВТ1-ВС-4х30 ГОСТ 103-2006 345-09Г2С ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 0.331

    "Позиция 66"

    "Полоса ВТ1-ВС-10х100 ГОСТ 103-2006 345-09Г2С ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 0.7

    "Позиция 67"

    "Полоса В-II-4х40 ГОСТ 103-2006 ВСт3кп2 ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 0.008

    "Позиция 68"

    "Полоса 4х30 ГОСТ 103-2006 Ст3сп ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 0.006

    "Позиция 69"

    "Полоса 4х20 ГОСТ 103-2006 ГОСТ 9.307-89 ст3кп ГОСТ 535-2005 оцинкованная"

    Кол-во: 0.005

    "Позиция 70"

    "Лист ОЦ 0,8х500 ГОСТ 19904-90 Ст3пс5 ГОСТ 14918-80"

    Кол-во: 0.057

    "Позиция 71"

    "Лист ОЦ 0,6х300 ГОСТ 19904-90 Ст3пс5 ГОСТ 14918-80 RAL5015 окрашен полиэфирной эмалью по полиэфирной грунтовке"

    Кол-во: 0.103

    "Позиция 72"

    "Лист Б-ПН-4 ГОСТ 19903-2015 345-09Г2С ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 0.56

    "Позиция 73"

    "Лист Б-ПН-2 ГОСТ 19903-2015 345-09Г2С ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 0.049

    "Позиция 74"

    "Лист 8 ГОСТ 19903-2015 С345-4 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 1.69

    "Позиция 75"

    "Лист 6 ГОСТ 19903-2015 С345-4 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0.42

    "Позиция 76"

    "Лист 6 ГОСТ 19903-2015 С245 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 5.842

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
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    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
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