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Номер извещения
ГП927977
Уникальный номер закупки
1160/СТГ-ТПС
Наименование закупки
Закупка металлопроката – 127,613т.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 11:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 741-48-17 доб. 1741
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
i.myshalov@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мышалов Илья Павлович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Закупка металлопроката – 127,613т.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка металлопроката – 127,613т.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
...
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Усть- Кут, ул. Луговая, 21 или ст. Лена ВСЖД (Код станции: 927105).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
24.10.80.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7.35
Кол-во: 1.97
Кол-во: 1.005
Кол-во: 14.12
Кол-во: 11.648
Кол-во: 0.84
Кол-во: 10.785
Кол-во: 1.417
Кол-во: 0.018
Кол-во: 0.002
Кол-во: 0.007
Кол-во: 0.248
Кол-во: 0.801
Кол-во: 0.076
Кол-во: 0.3
Кол-во: 0.066
Кол-во: 0.078
Кол-во: 0.264
Кол-во: 2.47
Кол-во: 2.185
Кол-во: 0.169
Кол-во: 0.05
Кол-во: 0.088
Кол-во: 12.055
Кол-во: 0.2
Кол-во: 5.1
Кол-во: 2.84
Кол-во: 0.15
Кол-во: 0.05
Кол-во: 0.576
Кол-во: 0.518
Кол-во: 4.112
Кол-во: 0.567
Кол-во: 1
Кол-во: 2.955
Кол-во: 4.603
Кол-во: 8
Кол-во: 1.251
Кол-во: 0.086
Кол-во: 7.001
Кол-во: 0.14
Кол-во: 0.14
Кол-во: 0.5
Кол-во: 0.396
Кол-во: 0.01
Кол-во: 3.409
Кол-во: 1.3
Кол-во: 0.024
Кол-во: 0.3
Кол-во: 0.2
Кол-во: 1.2
Кол-во: 0.93
Кол-во: 0.39
Кол-во: 0.08
Кол-во: 0.01
Кол-во: 0.142
Кол-во: 0.023
Кол-во: 0.033
Кол-во: 0.05
Кол-во: 0.05
Кол-во: 0.132
Кол-во: 0.343
Кол-во: 0.669
Кол-во: 0.35
Кол-во: 0.331
Кол-во: 0.7
Кол-во: 0.008
Кол-во: 0.006
Кол-во: 0.005
Кол-во: 0.057
Кол-во: 0.103
Кол-во: 0.56
Кол-во: 0.049
Кол-во: 1.69
Кол-во: 0.42
Кол-во: 5.842
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