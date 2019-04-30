Открытый запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по переносу лаборатории отдела 776 из здания Стенда № 9 в корпусе 91.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907697845 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение проектно-изыскательских работ по переносу лаборатории отдела 776 из здания Стенда № 9 в корпусе 91. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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