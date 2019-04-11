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Номер извещения
ГП927993
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Устройство систем водоснабжения и водоотведения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 12:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119021, Российская Федерация, Москва, Олсуфьевский пер., 8 стр. 2
Почтовый адрес
119021, Российская Федерация, Москва, Олсуфьевский пер., 8 стр. 2
Контактный телефон
+7 495 730-60-00 доб. 11457
Факс
+7 495 721-22-63
Адрес электронной почты
Pavlovskaya.i@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павловская Ирина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение комплекса работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения на объекте: «Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой», расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, вл. 90/2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.04.2019 11:30 GMT +311.04.2019 11:3011.04.2019 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927993Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения на объекте: «Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой», расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, вл. 90/2Москва
Дата и время вскрытия заявок
11.04.2019 11:3011.04.2019 11:3011.04.2019 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927993Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения на объекте: «Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой», расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, вл. 90/2Москва
Подведение итогов не позднее
24.05.2019 15:0024.05.2019 15:0024.05.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927993Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения на объекте: «Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой», расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, вл. 90/2Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
24.05.201924.05.2019 15:0024.05.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927993Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения на объекте: «Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой», расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, вл. 90/2Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения на объекте: «Многофункциональный комплекс с подземной автостоянкой», расположенном по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, вл. 90/2
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, Ленинский проспект, вл. 90/2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ШЕРВУД ПРЕМЬЕР
Все закупки и тендеры ШЕРВУД ПРЕМЬЕР
Адрес местонахождения
119021, Российская Федерация, Москва, Олсуфьевский пер., 8 стр. 2
43
42.2
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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