На право заключения договора на поставку кондитерских изделий для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Забайкальском крае (для перепродажи через собственную торговую сеть)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907697640 Уникальный номер закупки 109/2019-ЗЦ Номер закупки Наименование закупки На право заключения договора на поставку кондитерских изделий для обеспечения объектов ТБО, расположенных в Забайкальском крае (для перепродажи через собственную торговую сеть) Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Извещение запроса цен №109-ЗЦ

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