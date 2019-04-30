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Номер извещения
ГП927968
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реализация агрегатов насосных герметичных динамических с центробежным рабочим колесом и приводом через магнитную муфту типа ГДМ64-Е-60-1100-А-250-УХЛ2 по ТУ РБ 14617514.001-96 (4 шт.)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
28.03.2019 10:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
Почтовый адрес
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
Контактный телефон
+7 34949 3-25-00 доб. 512
Факс
+7 495 730-60-00
Адрес электронной почты
Levchenko@pur.novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Левченко Олег Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
пгт Уренгой, Пуровский район
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Реализация агрегатов насосных герметичных динамических с центробежным рабочим колесом и приводом через магнитную муфту типа ГДМ64-Е-60-1100-А-250-УХЛ2 по ТУ РБ 14617514.001-96
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.04.2019 23:59 GMT +330.04.2019 23:5930.04.2019 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927968Дата и время окончания срока приема заявок Реализация агрегатов насосных герметичных динамических с центробежным рабочим колесом и приводом через магнитную муфту типа ГДМ64-Е-60-1100-А-250-УХЛ2 по ТУ РБ 14617514.001-96пгт Уренгой, Пуровский район
Подведение итогов не позднее
30.05.2019 12:0030.05.2019 12:0030.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927968Подведение итогов не позднее Реализация агрегатов насосных герметичных динамических с центробежным рабочим колесом и приводом через магнитную муфту типа ГДМ64-Е-60-1100-А-250-УХЛ2 по ТУ РБ 14617514.001-96пгт Уренгой, Пуровский район
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
30.05.201930.05.2019 12:0030.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927968Подведение итогов не позднее Реализация агрегатов насосных герметичных динамических с центробежным рабочим колесом и приводом через магнитную муфту типа ГДМ64-Е-60-1100-А-250-УХЛ2 по ТУ РБ 14617514.001-96пгт Уренгой, Пуровский район
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация агрегатов насосных герметичных динамических с центробежным рабочим колесом и приводом через магнитную муфту типа ГДМ64-Е-60-1100-А-250-УХЛ2 по ТУ РБ 14617514.001-96
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
пгт Уренгой, Пуровский район, ЯНАО. САМОВЫВОЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НОВАТЭК
Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК
Адрес местонахождения
629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А
119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2
28.13.14.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
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