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    Главная / Торги / Реализация агрегатов насосных герметичных динамических с центробежным рабочим колесом и приводом через магнитную муфту типа ГДМ64-Е-60-1100-А-250-УХЛ2 по ТУ РБ 14617514.001-96 (4 шт.)

    Реализация агрегатов насосных герметичных динамических с центробежным рабочим колесом и приводом через магнитную муфту типа ГДМ64-Е-60-1100-А-250-УХЛ2 по ТУ РБ 14617514.001-96 (4 шт.)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.04.2019 23:5930.04.2019 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927968Дата и время окончания срока приема заявок Реализация агрегатов насосных герметичных динамических с центробежным рабочим колесом и приводом через магнитную муфту типа ГДМ64-Е-60-1100-А-250-УХЛ2 по ТУ РБ 14617514.001-96пгт Уренгой, Пуровский районПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927968

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация агрегатов насосных герметичных динамических с центробежным рабочим колесом и приводом через магнитную муфту типа ГДМ64-Е-60-1100-А-250-УХЛ2 по ТУ РБ 14617514.001-96 (4 шт.)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    28.03.2019 10:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Паспорт

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК
    Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК

    Юридический адрес

    629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А

    Почтовый адрес

    119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2

    Контактный телефон

    +7 34949 3-25-00 доб. 512

    Факс

    +7 495 730-60-00

    Адрес электронной почты

    Levchenko@pur.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Левченко Олег Евгеньевич

    Место рассмотрения предложений

    пгт Уренгой, Пуровский район

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация агрегатов насосных герметичных динамических с центробежным рабочим колесом и приводом через магнитную муфту типа ГДМ64-Е-60-1100-А-250-УХЛ2 по ТУ РБ 14617514.001-96

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.04.2019 23:59 GMT +330.04.2019 23:5930.04.2019 23:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927968Дата и время окончания срока приема заявок Реализация агрегатов насосных герметичных динамических с центробежным рабочим колесом и приводом через магнитную муфту типа ГДМ64-Е-60-1100-А-250-УХЛ2 по ТУ РБ 14617514.001-96пгт Уренгой, Пуровский район

    Подведение итогов не позднее

    30.05.2019 12:0030.05.2019 12:0030.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927968Подведение итогов не позднее Реализация агрегатов насосных герметичных динамических с центробежным рабочим колесом и приводом через магнитную муфту типа ГДМ64-Е-60-1100-А-250-УХЛ2 по ТУ РБ 14617514.001-96пгт Уренгой, Пуровский район

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.05.201930.05.2019 12:0030.05.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927968Подведение итогов не позднее Реализация агрегатов насосных герметичных динамических с центробежным рабочим колесом и приводом через магнитную муфту типа ГДМ64-Е-60-1100-А-250-УХЛ2 по ТУ РБ 14617514.001-96пгт Уренгой, Пуровский район

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация агрегатов насосных герметичных динамических с центробежным рабочим колесом и приводом через магнитную муфту типа ГДМ64-Е-60-1100-А-250-УХЛ2 по ТУ РБ 14617514.001-96

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    4 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    пгт Уренгой, Пуровский район, ЯНАО. САМОВЫВОЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% предоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НОВАТЭК
    Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК

    Адрес местонахождения

    629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А

    119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2

    Классификатор ОКПД2

    28.13.14.110

    Насосы центробежные подачи жидкостей прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Агрегат насосный ГДМ64-Е-60-1100-А-250-УХЛ2 "

    Кол-во: 4

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