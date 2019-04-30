Реализация агрегатов насосных герметичных динамических с центробежным рабочим колесом и приводом через магнитную муфту типа ГДМ64-Е-60-1100-А-250-УХЛ2 по ТУ РБ 14617514.001-96 (4 шт.)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП927968 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Реализация агрегатов насосных герметичных динамических с центробежным рабочим колесом и приводом через магнитную муфту типа ГДМ64-Е-60-1100-А-250-УХЛ2 по ТУ РБ 14617514.001-96 (4 шт.) Валюта процедуры RUB Способ закупки Попозиционная Дата публикации

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Документация процедуры Паспорт

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НОВАТЭК

Все закупки и тендеры ПАО НОВАТЭК Юридический адрес 629850, Российская Федерация, Москва, Тарко-Сале, Победы, 22-А Почтовый адрес 119415, Российская Федерация, Москва, ул. Удальцова, 2 Контактный телефон +7 34949 3-25-00 доб. 512 Факс +7 495 730-60-00 Адрес электронной почты Levchenko@pur.novatek.ru Ф.И.О. контактного лица Левченко Олег Евгеньевич Место рассмотрения предложений пгт Уренгой, Пуровский район Закупки и тендеры Москва Город Ключевые слова:

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