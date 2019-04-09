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Номер извещения
31907697631
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку транспортных средств № 01/ЗКЭ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 10:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660049, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 75,
Почтовый адрес
660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 7 "А"
Контактный телефон
+7 391 219-04-41
Факс
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Адрес электронной почты
makovskaya@gpkk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Маковская Анна Александровна
Место рассмотрения предложений
Красноярск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка транспортных средств
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.04.2019 13:00 GMT +309.04.2019 13:0009.04.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907697631Дата и время окончания срока приема заявок Поставка транспортных средств Красноярск
Дата и время вскрытия заявок
10.04.2019 05:0010.04.2019 05:0010.04.2019 05:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907697631Дата и время вскрытия заявок Поставка транспортных средств Красноярск
Подведение итогов не позднее
10.04.2019 05:0010.04.2019 05:0010.04.2019 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907697631Подведение итогов не позднее Поставка транспортных средств Красноярск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка транспортных средств
Начальная цена
1 505 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 штуки.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Красноярск, по адресу, указанному поставщиком.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ
Все закупки и тендеры АО ГУБЕРНСКИЕ АПТЕКИ
Адрес местонахождения
660049, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, ПР-КТ МИРА, ДОМ 75,
660062, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 7 "А"
29.10.2
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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