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    Главная / Торги / поставка холодильника (теплообменника) Т-451 котловой сдувки

    поставка холодильника (теплообменника) Т-451 котловой сдувки

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.05.2019 16:0015.05.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927979Дата и время окончания срока приема заявок поставка холодильника (теплообменника) Т-451 котловой сдувкиСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927979

    Уникальный номер закупки

    НУЛ_171

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка холодильника (теплообменника) Т-451 котловой сдувки

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 11:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ОЛ и формы для заполнения

    Изменения в извещении

    инструкция для участников тендера

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА

    Юридический адрес

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5

    Почтовый адрес

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А

    Контактный телефон

    +7 812 647-15-15 доб. 19058

    Факс

    +7 81375 6-10-00

    Адрес электронной почты

    sidorenkor@novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сидоренко Роман Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка холодильника (теплообменника) Т-451 котловой сдувки

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.05.2019 16:00 GMT +315.05.2019 16:0015.05.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927979Дата и время окончания срока приема заявок поставка холодильника (теплообменника) Т-451 котловой сдувкиСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    16.05.2019 16:0016.05.2019 16:0016.05.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927979Дата и время вскрытия заявок поставка холодильника (теплообменника) Т-451 котловой сдувкиСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    23.05.2019 16:0023.05.2019 16:0023.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927979Подведение итогов не позднее поставка холодильника (теплообменника) Т-451 котловой сдувкиСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.05.201923.05.2019 16:0023.05.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927979Подведение итогов не позднее поставка холодильника (теплообменника) Т-451 котловой сдувкиСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка холодильника (теплообменника) Т-451 котловой сдувки

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    188477, Комплекс ПФСГК и ПП, Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Вистинское сельское поселение, Морской торговый порт Усть-Луга.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    аванс до 50% при условии предоставления банковской гарантии
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА

    Адрес местонахождения

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    ОЛ и формы для заполнения

    28.03.2019

    инструкция для участников тендера

    04.04.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оборудование криогенное, компрессорное, холодильное, автогенное, газоочистное, насосы вакуумные"

    Кол-во: 1

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