Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Электроника для тс APS

    Электроника для тс APS

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.04.2019 15:0011.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927967Дата и время окончания срока приема заявок Электроника для тс APSг.МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927967

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Электроника для тс APS

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 10:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Условия участия и перечень документов

    Шаблона_Заполнения_Предложения_Обязателен_Для_Заполнения_И_Не_Переименовывать.xls

    Договор поставки

    Извещение

    Изменения в извещении

    Анкета

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЙ ДИ ЭС НАВИГАТОР
    Все закупки и тендеры Ай Ди Эс навигатор

    Юридический адрес

    127422, Российская Федерация, Москва, Дмитровский проезд, д. 10, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, башня "Федерация-Восток", 55-й этаж

    Контактный телефон

    +7 495 543-91-16 доб. 126

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tenders@ids-corp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сабаев Вячеслав Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    г.Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 464

    Электроника для тс APS

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.04.2019 15:00 GMT +311.04.2019 15:0011.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927967Дата и время окончания срока приема заявок Электроника для тс APSг.Москва

    Подведение итогов не позднее

    15.04.2019 15:0015.04.2019 15:0015.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927967Подведение итогов не позднее Электроника для тс APSг.Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.04.201915.04.2019 15:0015.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927967Подведение итогов не позднее Электроника для тс APSг.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электроника для тс APS

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно тендерной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно тендерной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ай Ди Эс навигатор
    Все закупки и тендеры Ай Ди Эс навигатор

    Адрес местонахождения

    127422, Российская Федерация, Москва, Дмитровский проезд, д. 10, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, башня "Федерация-Восток", 55-й этаж

    Классификатор ОКПД2

    28.92

    Оборудование для добычи полезных ископаемых подземным и открытым способами и строительства

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    28.03.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "НеИспСЦ Разъем 15 контактов, производитель Оmnetics, высокотемпературный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "НеИспСЦ Разъем 15 контактов, производитель Оmnetics, высокотемпературный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "НеИспСЦ Разъем 15 контактов, производитель Оmnetics, высокотемпературный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "НеИспСЦ Разъем 15 контактов, производитель Оmnetics, высокотемпературный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "НеИспСЦ Разъем 15 контактов, производитель Оmnetics, высокотемпературный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "НеИспСЦ Запрограммированный модуль микропроцессора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "НеИспСЦ Запрограммированный модуль микропроцессора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "НеИспСЦ Запрограммированный модуль микропроцессора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "НеИспСЦ Запрограммированный модуль микропроцессора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "НеИспСЦ Запрограммированный модуль микропроцессора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLU)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLU)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLU)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLU)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLU)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLU)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLU)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLU)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLU)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLU)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLU)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLU)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (WHT)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (WHT)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (WHT)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (WHT)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (WHT)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (WHT)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (WHT)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (WHT)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (WHT)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (WHT)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (WHT)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (WHT)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Плата в резиновом корпусе высокого напряжения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Плата в резиновом корпусе высокого напряжения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Контактный датчик/ Позиционер, 4-шт упк Набор щупов (4 шт) (крючки)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Контактный датчик/ Позиционер, 4-шт упк Набор щупов (4 шт) (крючки)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Датчики"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Датчики"

    Кол-во: 4

    "Позиция 41"

    "Датчики"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Датчики"

    Кол-во: 4

    "Позиция 43"

    "Датчики"

    Кол-во: 4

    "Позиция 44"

    "Датчики"

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "Датчики"

    Кол-во: 4

    "Позиция 46"

    "Датчики"

    Кол-во: 4

    "Позиция 47"

    "Датчики"

    Кол-во: 4

    "Позиция 48"

    "Датчики"

    Кол-во: 4

    "Позиция 49"

    "Датчики"

    Кол-во: 5

    "Позиция 50"

    "Датчики"

    Кол-во: 5

    "Позиция 51"

    "Узел электропроводки, с подключением предусилителя, 3.75" WPR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Узел электропроводки, с подключением предусилителя, 3.75" WPR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Узел электропроводки, с подключением предусилителя, 3.75" WPR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "Узел электропроводки, с подключением предусилителя, 3.75" WPR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Узел электропроводки, с подключением предусилителя, 3.75" WPR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Узел электропроводки, с подключением предусилителя, 3.75" WPR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Узел электропроводки, с подключением предусилителя, 3.75" WPR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Узел электропроводки, с подключением предусилителя, 3.75" WPR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Узел электропроводки, с подключением предусилителя, 3.75" WPR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Узел электропроводки, с подключением предусилителя, 3.75" WPR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Узел электропроводки, с подключением предусилителя, 3.75" WPR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 62"

    "Узел электропроводки, с подключением предусилителя, 3.75" WPR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 63"

    "Узел электропроводки, контроллер, Gen-4 WPR 3.5""

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Узел электропроводки, контроллер, Gen-4 WPR 3.5""

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Узел электропроводки, контроллер, Gen-4 WPR 3.5""

    Кол-во: 1

    "Позиция 66"

    "Узел электропроводки, контроллер, Gen-4 WPR 3.5""

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Узел электропроводки, контроллер, Gen-4 WPR 3.5""

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Узел электропроводки, контроллер, Gen-4 WPR 3.5""

    Кол-во: 1

    "Позиция 69"

    "Узел электропроводки, контроллер, Gen-4 WPR 3.5""

    Кол-во: 1

    "Позиция 70"

    "Узел электропроводки, контроллер, Gen-4 WPR 3.5""

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Узел электропроводки, контроллер, Gen-4 WPR 3.5""

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Узел электропроводки, контроллер, Gen-4 WPR 3.5""

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Узел электропроводки, контроллер, Gen-4 WPR 3.5""

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Узел электропроводки, контроллер, Gen-4 WPR 3.5""

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Узел электропроводки, трансмиттер, WPR 3.75" Gen-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Узел электропроводки, трансмиттер, WPR 3.75" Gen-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 77"

    "Узел электропроводки, трансмиттер, WPR 3.75" Gen-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 78"

    "Узел электропроводки, трансмиттер, WPR 3.75" Gen-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Узел электропроводки, трансмиттер, WPR 3.75" Gen-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 80"

    "Узел электропроводки, трансмиттер, WPR 3.75" Gen-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 81"

    "Узел электропроводки, трансмиттер, WPR 3.75" Gen-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 82"

    "Узел электропроводки, трансмиттер, WPR 3.75" Gen-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Узел электропроводки, трансмиттер, WPR 3.75" Gen-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 84"

    "Узел электропроводки, трансмиттер, WPR 3.75" Gen-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 85"

    "Узел электропроводки, трансмиттер, WPR 3.75" Gen-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 86"

    "Узел электропроводки, трансмиттер, WPR 3.75" Gen-4"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Узел электропроводки, цифровой ресивер, WPR 3.5"/3.75" GEN-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Узел электропроводки, цифровой ресивер, WPR 3.5"/3.75" GEN-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Узел электропроводки, цифровой ресивер, WPR 3.5"/3.75" GEN-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Узел электропроводки, цифровой ресивер, WPR 3.5"/3.75" GEN-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Узел электропроводки, цифровой ресивер, WPR 3.5"/3.75" GEN-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Узел электропроводки, цифровой ресивер, WPR 3.5"/3.75" GEN-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Узел электропроводки, цифровой ресивер, WPR 3.5"/3.75" GEN-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Узел электропроводки, цифровой ресивер, WPR 3.5"/3.75" GEN-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Разъем MDM - 15 SOCKET RECPT, 36""

    Кол-во: 5

    "Позиция 96"

    "Разъем, MDM - вилка на 21 контактов (к плате контроллера MWD)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 97"

    "Электронная плата, микроконтроллер гамма-зонда с низким потреблением энергии, 2е поколение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Электронная плата, микроконтроллер гамма-зонда с низким потреблением энергии, 2е поколение"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (6.75)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (6.75)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (6.75)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (6.75)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (6.75)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (6.75)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (6.75)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 106"

    "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (6.75)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 107"

    "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (6.75)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 108"

    "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (6.75)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 109"

    "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (6.75)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 110"

    "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (6.75)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 111"

    "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (4.75)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 112"

    "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (4.75)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 113"

    "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (4.75)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 114"

    "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (4.75)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 115"

    "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (4.75)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 116"

    "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (4.75)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 117"

    "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (4.75)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 118"

    "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (4.75)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 119"

    "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (4.75)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 120"

    "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (4.75)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 121"

    "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (4.75)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 122"

    "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (4.75)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 123"

    "Узел электропроводки, Контроллер, WPR, 32MB, с Источником электропитания в режиме переключения и в"

    Кол-во: 1

    "Позиция 124"

    "Узел электропроводки, Контроллер, WPR, 32MB, с Источником электропитания в режиме переключения и в"

    Кол-во: 1

    "Позиция 125"

    "Узел электропроводки, Контроллер, WPR, 32MB, с Источником электропитания в режиме переключения и в"

    Кол-во: 1

    "Позиция 126"

    "Разъем коаксиальный, кабельный36в"

    Кол-во: 1

    "Позиция 127"

    "Разъем коаксиальный, кабельный36в"

    Кол-во: 1

    "Позиция 128"

    "Разъем 37 конактов с кабелем72""

    Кол-во: 1

    "Позиция 129"

    "Коннектор,15 контактов, папа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 130"

    "Коннектор,15 контактов, папа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 131"

    "Коннектор,15 контактов, папа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 132"

    "Коннектор,15 контактов, папа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 133"

    "Коннектор,15 контактов, папа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 134"

    "Коннектор,15 контактов, папа"

    Кол-во: 4

    "Позиция 135"

    "Коннектор,15 контактов, папа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 136"

    "Коннектор,15 контактов, папа"

    Кол-во: 3

    "Позиция 137"

    "Коннектор,15 контактов, папа"

    Кол-во: 4

    "Позиция 138"

    "Коннектор,15 контактов, папа"

    Кол-во: 4

    "Позиция 139"

    "Коннектор,15 контактов, папа"

    Кол-во: 4

    "Позиция 140"

    "Коннектор,15 контактов, папа"

    Кол-во: 5

    "Позиция 141"

    "Разъем MDM-21 PIN PLUG, MALE, 72" LEADS "

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "Разъем MDM-21 PIN PLUG, MALE, 72" LEADS "

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "Кабель для теста модуля PWD-WPR"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "Провод для антенны 15В 13032 Уровень 3 WPR 4.75 3.75"

    Кол-во: 3

    "Позиция 145"

    "Провод для антенны 15В 13032 Уровень 3 WPR 4.75 3.75"

    Кол-во: 3

    "Позиция 146"

    "Провод для антенны 15В 13032 Уровень 3 WPR 4.75 3.75"

    Кол-во: 3

    "Позиция 147"

    "Провод для антенны 15В 13032 Уровень 3 WPR 4.75 3.75"

    Кол-во: 3

    "Позиция 148"

    "Провод для антенны 15В 13032 Уровень 3 WPR 4.75 3.75"

    Кол-во: 3

    "Позиция 149"

    "Провод для антенны 15В 13032 Уровень 3 WPR 4.75 3.75"

    Кол-во: 3

    "Позиция 150"

    "Провод для антенны 15В 13032 Уровень 3 WPR 4.75 3.75"

    Кол-во: 3

    "Позиция 151"

    "Провод для антенны 15В 13032 Уровень 3 WPR 4.75 3.75"

    Кол-во: 3

    "Позиция 152"

    "Провод для антенны 15В 13032 Уровень 3 WPR 4.75 3.75"

    Кол-во: 3

    "Позиция 153"

    "Провод для антенны 15В 13032 Уровень 3 WPR 4.75 3.75"

    Кол-во: 3

    "Позиция 154"

    "Провод для антенны 15В 13032 Уровень 3 WPR 4.75 3.75"

    Кол-во: 3

    "Позиция 155"

    "Провод для антенны 15В 13032 Уровень 3 WPR 4.75 3.75"

    Кол-во: 3

    "Позиция 156"

    "Радиоэлемент"

    Кол-во: 4

    "Позиция 157"

    "Радиоэлемент"

    Кол-во: 4

    "Позиция 158"

    "Радиоэлемент"

    Кол-во: 4

    "Позиция 159"

    "Радиоэлемент"

    Кол-во: 4

    "Позиция 160"

    "Радиоэлемент"

    Кол-во: 4

    "Позиция 161"

    "Радиоэлемент"

    Кол-во: 4

    "Позиция 162"

    "Радиоэлемент"

    Кол-во: 4

    "Позиция 163"

    "Радиоэлемент"

    Кол-во: 4

    "Позиция 164"

    "Радиоэлемент"

    Кол-во: 4

    "Позиция 165"

    "Радиоэлемент"

    Кол-во: 4

    "Позиция 166"

    "Радиоэлемент"

    Кол-во: 5

    "Позиция 167"

    "Радиоэлемент"

    Кол-во: 5

    "Позиция 168"

    "Часть разъема"

    Кол-во: 10

    "Позиция 169"

    "Часть разъема"

    Кол-во: 10

    "Позиция 170"

    "Часть разъема"

    Кол-во: 10

    "Позиция 171"

    "Часть разъема"

    Кол-во: 10

    "Позиция 172"

    "Часть разъема"

    Кол-во: 10

    "Позиция 173"

    "Часть разъема"

    Кол-во: 10

    "Позиция 174"

    "Часть разъема"

    Кол-во: 10

    "Позиция 175"

    "Часть разъема"

    Кол-во: 10

    "Позиция 176"

    "Часть разъема"

    Кол-во: 10

    "Позиция 177"

    "Часть разъема"

    Кол-во: 10

    "Позиция 178"

    "Часть разъема"

    Кол-во: 11

    "Позиция 179"

    "Часть разъема"

    Кол-во: 11

    "Позиция 180"

    "Разъем SP80747"

    Кол-во: 6

    "Позиция 181"

    "Разъем SP80747"

    Кол-во: 6

    "Позиция 182"

    "Разъем SP80747"

    Кол-во: 6

    "Позиция 183"

    "Разъем SP80747"

    Кол-во: 6

    "Позиция 184"

    "Разъем SP80747"

    Кол-во: 6

    "Позиция 185"

    "Разъем SP80747"

    Кол-во: 6

    "Позиция 186"

    "Разъем SP80747"

    Кол-во: 6

    "Позиция 187"

    "Разъем SP80747"

    Кол-во: 6

    "Позиция 188"

    "Разъем SP80747"

    Кол-во: 6

    "Позиция 189"

    "Разъем SP80747"

    Кол-во: 6

    "Позиция 190"

    "Разъем SP80747"

    Кол-во: 6

    "Позиция 191"

    "Разъем SP80747"

    Кол-во: 6

    "Позиция 192"

    "Батарея BR-1632/VAN литиевая термостойкая (для часов) sensor,WPR"

    Кол-во: 42

    "Позиция 193"

    "Батарея BR-1632/VAN литиевая термостойкая (для часов) sensor,WPR"

    Кол-во: 42

    "Позиция 194"

    "Батарея BR-1632/VAN литиевая термостойкая (для часов) sensor,WPR"

    Кол-во: 42

    "Позиция 195"

    "Батарея BR-1632/VAN литиевая термостойкая (для часов) sensor,WPR"

    Кол-во: 42

    "Позиция 196"

    "Батарея BR-1632/VAN литиевая термостойкая (для часов) sensor,WPR"

    Кол-во: 42

    "Позиция 197"

    "Батарея BR-1632/VAN литиевая термостойкая (для часов) sensor,WPR"

    Кол-во: 42

    "Позиция 198"

    "Батарея BR-1632/VAN литиевая термостойкая (для часов) sensor,WPR"

    Кол-во: 42

    "Позиция 199"

    "Батарея BR-1632/VAN литиевая термостойкая (для часов) sensor,WPR"

    Кол-во: 42

    "Позиция 200"

    "Батарея BR-1632/VAN литиевая термостойкая (для часов) sensor,WPR"

    Кол-во: 42

    "Позиция 201"

    "Батарея BR-1632/VAN литиевая термостойкая (для часов) sensor,WPR"

    Кол-во: 42

    "Позиция 202"

    "Батарея BR-1632/VAN литиевая термостойкая (для часов) sensor,WPR"

    Кол-во: 42

    "Позиция 203"

    "Батарея BR-1632/VAN литиевая термостойкая (для часов) sensor,WPR"

    Кол-во: 42

    "Позиция 204"

    "Кабель соед. нижнего передатчика антенны резистивиметра с платой нижнего передатчика резистивиметра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 205"

    "Кабель соед. нижнего передатчика антенны резистивиметра с платой нижнего передатчика резистивиметра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 206"

    "Кабель соед. нижнего передатчика антенны резистивиметра с платой нижнего передатчика резистивиметра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 207"

    "Кабель соед. нижнего передатчика антенны резистивиметра с платой нижнего передатчика резистивиметра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 208"

    "Кабель соед. нижнего передатчика антенны резистивиметра с платой нижнего передатчика резистивиметра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 209"

    "Кабель соед. нижнего передатчика антенны резистивиметра с платой нижнего передатчика резистивиметра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 210"

    "Кабель соед. нижнего передатчика антенны(J-Box) резистивиметра с платой нижнего передатчика резистив"

    Кол-во: 2

    "Позиция 211"

    "Кабель соед. нижнего передатчика антенны(J-Box) резистивиметра с платой нижнего передатчика резистив"

    Кол-во: 2

    "Позиция 212"

    "Кабель соед. нижнего передатчика антенны(J-Box) резистивиметра с платой нижнего передатчика резистив"

    Кол-во: 2

    "Позиция 213"

    "Кабель соед. нижнего передатчика антенны(J-Box) резистивиметра с платой нижнего передатчика резистив"

    Кол-во: 2

    "Позиция 214"

    "Кабель 9,прием. антенна 2,контр.сигналы, 61893 (предусилитель) Плата к 61892 (Приемник) плата"

    Кол-во: 1

    "Позиция 215"

    "Кабель 9,прием. антенна 2,контр.сигналы, 61893 (предусилитель) Плата к 61892 (Приемник) плата"

    Кол-во: 1

    "Позиция 216"

    "Кабель 9,прием. антенна 2,контр.сигналы, 61893 (предусилитель) Плата к 61892 (Приемник) плата"

    Кол-во: 1

    "Позиция 217"

    "Кабель 9,прием. антенна 2,контр.сигналы, 61893 (предусилитель) Плата к 61892 (Приемник) плата"

    Кол-во: 1

    "Позиция 218"

    "Кабель 9,прием. антенна 2,контр.сигналы, 61893 (предусилитель) Плата к 61892 (Приемник) плата"

    Кол-во: 1

    "Позиция 219"

    "Кабель 9,прием. антенна 2,контр.сигналы, 61893 (предусилитель) Плата к 61892 (Приемник) плата"

    Кол-во: 1

    "Позиция 220"

    "Кабель 8, сигналы трансмитера и NCO, 61892 (Приемник) Плата к 61891 (вверх и вниз по стволу) платы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 221"

    "Кабель 8, сигналы трансмитера и NCO, 61892 (Приемник) Плата к 61891 (вверх и вниз по стволу) платы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 222"

    "Кабель 8, сигналы трансмитера и NCO, 61892 (Приемник) Плата к 61891 (вверх и вниз по стволу) платы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 223"

    "Кабель 8, сигналы трансмитера и NCO, 61892 (Приемник) Плата к 61891 (вверх и вниз по стволу) платы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 224"

    "Кабель 8, сигналы трансмитера и NCO, 61892 (Приемник) Плата к 61891 (вверх и вниз по стволу) платы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 225"

    "Кабель 8, сигналы трансмитера и NCO, 61892 (Приемник) Плата к 61891 (вверх и вниз по стволу) платы"

    Кол-во: 1

    "Позиция 226"

    "Кабель соед. платы ресивера с платой верхнего и нижнего передатчика резистивиметра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 227"

    "Кабель соед. платы ресивера с платой верхнего и нижнего передатчика резистивиметра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 228"

    "Кабель соед. платы ресивера с платой верхнего и нижнего передатчика резистивиметра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 229"

    "Кабель соед. платы ресивера с платой верхнего и нижнего передатчика резистивиметра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 230"

    "Кабель соед. платы ресивера с платой верхнего и нижнего передатчика резистивиметра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 231"

    "Кабель соед. платы ресивера с платой верхнего и нижнего передатчика резистивиметра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 232"

    "Кабель соединительный антенны резистивиметра с платой предусилителя и платой ресивера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 233"

    "Кабель соединительный антенны резистивиметра с платой предусилителя и платой ресивера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 234"

    "Кабель соединительный антенны резистивиметра с платой предусилителя и платой ресивера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 235"

    "Кабель соединительный антенны резистивиметра с платой предусилителя и платой ресивера"

    Кол-во: 1

    "Позиция 236"

    "Кабель 5 соединительный инттерфейса с платой контроллера и платой ресивера резистивиметра "

    Кол-во: 1

    "Позиция 237"

    "Кабель 5 соединительный инттерфейса с платой контроллера и платой ресивера резистивиметра "

    Кол-во: 1

    "Позиция 238"

    "Кабель 5 соединительный инттерфейса с платой контроллера и платой ресивера резистивиметра "

    Кол-во: 1

    "Позиция 239"

    "Кабель 5 соединительный инттерфейса с платой контроллера и платой ресивера резистивиметра "

    Кол-во: 1

    "Позиция 240"

    "Кабель 5 соединительный инттерфейса с платой контроллера и платой ресивера резистивиметра "

    Кол-во: 1

    "Позиция 241"

    "Кабель 5 соединительный инттерфейса с платой контроллера и платой ресивера резистивиметра "

    Кол-во: 1

    "Позиция 242"

    "Кабель 5 соединительный инттерфейса с платой контроллера и платой ресивера резистивиметра "

    Кол-во: 1

    "Позиция 243"

    "Кабель 5 соединительный инттерфейса с платой контроллера и платой ресивера резистивиметра "

    Кол-во: 1

    "Позиция 244"

    "Кабель 5 соединительный инттерфейса с платой контроллера и платой ресивера резистивиметра "

    Кол-во: 1

    "Позиция 245"

    "Кабель 5 соединительный инттерфейса с платой контроллера и платой ресивера резистивиметра "

    Кол-во: 1

    "Позиция 246"

    "Кабель 5 соединительный инттерфейса с платой контроллера и платой ресивера резистивиметра "

    Кол-во: 1

    "Позиция 247"

    "Кабель 5 соединительный инттерфейса с платой контроллера и платой ресивера резистивиметра "

    Кол-во: 1

    "Позиция 248"

    "Кабель 4 питания платы контроллера и платы искробезопасного порта резистивиметра "

    Кол-во: 1

    "Позиция 249"

    "Кабель 4 питания платы контроллера и платы искробезопасного порта резистивиметра "

    Кол-во: 1

    "Позиция 250"

    "Кабель 4 питания платы контроллера и платы искробезопасного порта резистивиметра "

    Кол-во: 1

    "Позиция 251"

    "Кабель 4 питания платы контроллера и платы искробезопасного порта резистивиметра "

    Кол-во: 1

    "Позиция 252"

    "Кабель 3 питания платы контроллера и платы ресивера резистивиметра "

    Кол-во: 1

    "Позиция 253"

    "Кабель 3 питания платы контроллера и платы ресивера резистивиметра "

    Кол-во: 1

    "Позиция 254"

    "Кабель 3 питания платы контроллера и платы ресивера резистивиметра "

    Кол-во: 1

    "Позиция 255"

    "Кабель 3 питания платы контроллера и платы ресивера резистивиметра "

    Кол-во: 1

    "Позиция 256"

    "Кабель 3 питания платы контроллера и платы ресивера резистивиметра "

    Кол-во: 1

    "Позиция 257"

    "Кабель 3 питания платы контроллера и платы ресивера резистивиметра "

    Кол-во: 1

    "Позиция 258"

    "Кабель 2, силовой, коммун. сигналы, 61890 (Защита) Плата к 61894 (Контроллер) Плата"

    Кол-во: 1

    "Позиция 259"

    "Кабель 2, силовой, коммун. сигналы, 61890 (Защита) Плата к 61894 (Контроллер) Плата"

    Кол-во: 1

    "Позиция 260"

    "Кабель 2, силовой, коммун. сигналы, 61890 (Защита) Плата к 61894 (Контроллер) Плата"

    Кол-во: 1

    "Позиция 261"

    "Кабель 2, силовой, коммун. сигналы, 61890 (Защита) Плата к 61894 (Контроллер) Плата"

    Кол-во: 1

    "Позиция 262"

    "Кабель 2, силовой, коммун. сигналы, 61890 (Защита) Плата к 61894 (Контроллер) Плата"

    Кол-во: 1

    "Позиция 263"

    "Кабель 2, силовой, коммун. сигналы, 61890 (Защита) Плата к 61894 (Контроллер) Плата"

    Кол-во: 1

    "Позиция 264"

    "Кабельный соединитель (разъем, кабель,переходник) - устанавливается вверху собранной батареи"

    Кол-во: 9

    "Позиция 265"

    "Кабельный соединитель (разъем, кабель,переходник) - устанавливается вверху собранной батареи"

    Кол-во: 9

    "Позиция 266"

    "Кабельный соединитель (разъем, кабель,переходник) - устанавливается вверху собранной батареи"

    Кол-во: 9

    "Позиция 267"

    "Кабельный соединитель (разъем, кабель,переходник) - устанавливается вверху собранной батареи"

    Кол-во: 9

    "Позиция 268"

    "Кабельный соединитель (разъем, кабель,переходник) - устанавливается вверху собранной батареи"

    Кол-во: 9

    "Позиция 269"

    "Кабельный соединитель (разъем, кабель,переходник) - устанавливается вверху собранной батареи"

    Кол-во: 9

    "Позиция 270"

    "Кабельный соединитель (разъем, кабель,переходник) - устанавливается вверху собранной батареи"

    Кол-во: 9

    "Позиция 271"

    "Кабельный соединитель (разъем, кабель,переходник) - устанавливается вверху собранной батареи"

    Кол-во: 9

    "Позиция 272"

    "Кабельный соединитель (разъем, кабель,переходник) - устанавливается вверху собранной батареи"

    Кол-во: 9

    "Позиция 273"

    "Кабельный соединитель (разъем, кабель,переходник) - устанавливается вверху собранной батареи"

    Кол-во: 9

    "Позиция 274"

    "Кабельный соединитель (разъем, кабель,переходник) - устанавливается вверху собранной батареи"

    Кол-во: 9

    "Позиция 275"

    "Кабельный соединитель (разъем, кабель,переходник) - устанавливается вверху собранной батареи"

    Кол-во: 9

    "Позиция 276"

    "Красный кабель в сборе с 22-pin коннектором для тест-бокса 60402"

    Кол-во: 1

    "Позиция 277"

    "Красный кабель в сборе с 22-pin коннектором для тест-бокса 60402"

    Кол-во: 1

    "Позиция 278"

    "Кабель для STRING TEST BOX"

    Кол-во: 1

    "Позиция 279"

    "Кабель для STRING TEST BOX"

    Кол-во: 1

    "Позиция 280"

    "Коннектор 16-ти разъемный (папа)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 281"

    "Провода телескопического соединения ТМC уровень 3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 282"

    "Провода телескопического соединения ТМC уровень 3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 283"

    "Провода телескопического соединения ТМC уровень 3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 284"

    "Провода телескопического соединения ТМC уровень 3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 285"

    "Провода телескопического соединения ТМC уровень 3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 286"

    "Провода телескопического соединения ТМC уровень 3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 287"

    "Провода телескопического соединения ТМC уровень 3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 288"

    "Провода телескопического соединения ТМC уровень 3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 289"

    "Провода телескопического соединения ТМC уровень 3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 290"

    "Провода телескопического соединения ТМC уровень 3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 291"

    "Провода телескопического соединения ТМC уровень 3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 292"

    "Провода телескопического соединения ТМC уровень 3"

    Кол-во: 4

    "Позиция 293"

    "Коннектор 8-ми разъемный (мама), вращаемый UTMC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 294"

    "Коннектор 8-ми разъемный (мама), вращаемый UTMC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 295"

    "Коннектор 8-ми разъемный (мама), вращаемый UTMC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 296"

    "Коннектор 8-ми разъемный (мама), вращаемый UTMC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 297"

    "Коннектор 8-ми разъемный (мама), вращаемый UTMC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 298"

    "Коннектор 8-ми разъемный (мама), вращаемый UTMC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 299"

    "Коннектор 8-ми разъемный (папа), вращаемый UTMC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 300"

    "Коннектор 8-ми разъемный (папа), вращаемый UTMC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 301"

    "Коннектор 8-ми разъемный (папа), вращаемый UTMC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 302"

    "Коннектор 8-ми разъемный (папа), вращаемый UTMC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 303"

    "Коннектор 8-ми разъемный (папа), вращаемый UTMC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 304"

    "Коннектор 8-ми разъемный (папа), вращаемый UTMC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 305"

    "Коннектор 8-ми разъемный (папа), вращаемый UTMC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 306"

    "Коннектор 8-ми разъемный (папа), вращаемый UTMC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 307"

    "Коннектор 8-ми разъемный (папа), вращаемый UTMC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 308"

    "Коннектор 8-ми разъемный (папа), вращаемый UTMC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 309"

    "Коннектор 8-ми разъемный (папа), вращаемый UTMC"

    Кол-во: 1

    "Позиция 310"

    "Узел электропроводки, цифровой ресивер, WPR 3.5"/3.75" GEN-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 311"

    "Узел электропроводки, цифровой ресивер, WPR 3.5"/3.75" GEN-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 312"

    "Узел электропроводки, цифровой ресивер, WPR 3.5"/3.75" GEN-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 313"

    "Узел электропроводки, цифровой ресивер, WPR 3.5"/3.75" GEN-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 314"

    "Узел электропроводки, Интерфейс встроен. безопасности, WPR 3.5" Gen-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 315"

    "Узел электропроводки, Интерфейс встроен. безопасности, WPR 3.5" Gen-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 316"

    "Узел электропроводки, Интерфейс встроен. безопасности, WPR 3.5" Gen-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 317"

    "Узел электропроводки, Интерфейс встроен. безопасности, WPR 3.5" Gen-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 318"

    "Узел электропроводки, Интерфейс встроен. безопасности, WPR 3.5" Gen-4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 319"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (GRN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 320"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (GRN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 321"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (GRN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 322"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (GRN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 323"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (GRN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 324"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (GRN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 325"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (GRN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 326"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (GRN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 327"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (GRN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 328"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (GRN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 329"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (GRN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 330"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (GRN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 331"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (YEL)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 332"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (YEL)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 333"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (YEL)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 334"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (YEL)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 335"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (YEL)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 336"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (YEL)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 337"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (YEL)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 338"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (YEL)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 339"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (YEL)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 340"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (YEL)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 341"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (YEL)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 342"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (YEL)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 343"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (RED)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 344"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (RED)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 345"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (RED)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 346"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (RED)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 347"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (RED)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 348"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (RED)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 349"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (RED)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 350"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (RED)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 351"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (RED)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 352"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (RED)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 353"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (RED)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 354"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (RED)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 355"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLACK)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 356"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLACK)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 357"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLACK)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 358"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLACK)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 359"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLACK)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 360"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLACK)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 361"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLACK)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 362"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLACK)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 363"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLACK)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 364"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLACK)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 365"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLACK)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 366"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLACK)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 367"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (ORN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 368"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (ORN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 369"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (ORN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 370"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (ORN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 371"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (ORN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 372"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (ORN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 373"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (ORN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 374"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (ORN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 375"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (ORN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 376"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (ORN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 377"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (ORN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 378"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (ORN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 379"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BRN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 380"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BRN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 381"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BRN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 382"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BRN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 383"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BRN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 384"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BRN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 385"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BRN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 386"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BRN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 387"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BRN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 388"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BRN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 389"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BRN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 390"

    "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BRN)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 391"

    "Плата 4.75 WPR, передатчик цифрвого резистивиметра,5В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 392"

    "Плата 4.75 WPR, передатчик цифрвого резистивиметра,5В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 393"

    "Плата 4.75 WPR, передатчик цифрвого резистивиметра,5В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 394"

    "Плата 4.75 WPR, передатчик цифрвого резистивиметра,5В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 395"

    "Плата 4.75 WPR, передатчик цифрвого резистивиметра,5В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 396"

    "Плата 4.75 WPR, передатчик цифрвого резистивиметра,5В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 397"

    "Плата 4.75 WPR, передатчик цифрвого резистивиметра,5В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 398"

    "Плата 4.75 WPR, передатчик цифрвого резистивиметра,5В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 399"

    "Плата 4.75 WPR, передатчик цифрвого резистивиметра,5В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 400"

    "Плата 4.75 WPR, передатчик цифрвого резистивиметра,5В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 401"

    "Плата 4.75 WPR, передатчик цифрвого резистивиметра,5В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 402"

    "Плата 4.75 WPR, передатчик цифрвого резистивиметра,5В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 403"

    "Узел электропроводки, ресивер WPR, 4.75/6.75/8.00, цифровой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 404"

    "Узел электропроводки, ресивер WPR, 4.75/6.75/8.00, цифровой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 405"

    "Узел электропроводки, ресивер WPR, 4.75/6.75/8.00, цифровой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 406"

    "Узел электропроводки, ресивер WPR, 4.75/6.75/8.00, цифровой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 407"

    "Узел электропроводки, ресивер WPR, 4.75/6.75/8.00, цифровой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 408"

    "Узел электропроводки, ресивер WPR, 4.75/6.75/8.00, цифровой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 409"

    "Узел электропроводки, ресивер WPR, 4.75/6.75/8.00, цифровой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 410"

    "Узел электропроводки, ресивер WPR, 4.75/6.75/8.00, цифровой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 411"

    "Узел электропроводки, ресивер WPR, 4.75/6.75/8.00, цифровой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 412"

    "Узел электропроводки, ресивер WPR, 4.75/6.75/8.00, цифровой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 413"

    "Узел электропроводки, ресивер WPR, 4.75/6.75/8.00, цифровой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 414"

    "Узел электропроводки, ресивер WPR, 4.75/6.75/8.00, цифровой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 415"

    "Плата источника питания электронная (13,5В)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 416"

    "Плата источника питания электронная (13,5В)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 417"

    "Плата источника питания электронная (13,5В)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 418"

    "Плата 3.50" WPR BREAKOUT BOARD "

    Кол-во: 1

    "Позиция 419"

    "Плата контроллера 32МБ памяти с высокотемпературной защитой RS485 c контроллером питания6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 420"

    "Плата контроллера 32МБ памяти с высокотемпературной защитой RS485 c контроллером питания6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 421"

    "Плата контроллера 32МБ памяти с высокотемпературной защитой RS485 c контроллером питания6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 422"

    "Плата контроллера 32МБ памяти с высокотемпературной защитой RS485 c контроллером питания6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 423"

    "Плата контроллера 32МБ памяти с высокотемпературной защитой RS485 c контроллером питания6"

    Кол-во: 1

    "Позиция 424"

    "Разъем MDM - 15 SOCKET RECPT, 36""

    Кол-во: 4

    "Позиция 425"

    "Разъем MDM - 15 SOCKET RECPT, 36""

    Кол-во: 4

    "Позиция 426"

    "Разъем MDM - 15 SOCKET RECPT, 36""

    Кол-во: 4

    "Позиция 427"

    "Разъем MDM - 15 SOCKET RECPT, 36""

    Кол-во: 4

    "Позиция 428"

    "Разъем MDM - 15 SOCKET RECPT, 36""

    Кол-во: 4

    "Позиция 429"

    "Разъем MDM - 15 SOCKET RECPT, 36""

    Кол-во: 4

    "Позиция 430"

    "Разъем MDM - 15 SOCKET RECPT, 36""

    Кол-во: 4

    "Позиция 431"

    "Разъем MDM - 15 SOCKET RECPT, 36""

    Кол-во: 4

    "Позиция 432"

    "Разъем MDM - 15 SOCKET RECPT, 36""

    Кол-во: 5

    "Позиция 433"

    "Коннектор 16-ти разъемный (папа)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 434"

    "Разъем MDM - 15 SOCKET RECPT, 36""

    Кол-во: 5

    "Позиция 435"

    "Разъем MDM - 15 SOCKET RECPT, 36""

    Кол-во: 5

    "Позиция 436"

    "Коннектор 8-ми разъемный (папа), вращаемый UTMC"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    СПЕЦПРОМПРОГРЕСС
    Запрос предложений № ГП724831
    Арматура устьевая запорная АЗП-180x35-180x14-105
    Арматура устьевая запорная АЗП-180x35-180x14-105
    131552
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.01.2018 10:00(GMT+03:00)
    68 823 972
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ССК
    Попозиционная № ГП022131
    Реализация невостребованных МТР в АО "ССК": - Технологическая оснастка; - ЗИП к СВП; - ЗИП к Буровым насосам (Weatherford MP-16; RGF-500) - ЗИП к МБУ УПА60/80, Kremco; - Хим. реагенты; - Круглый лес, доски; - Канат талевый; - Сетки к виброситам; - Прочие МТР.
    Реализация невостребованных МТР в АО "ССК": - Технологическая оснастка; - ЗИП к СВП; - ЗИП к...
    398089
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.10.2020 17:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП946276
    Закупка Система очищающих скребков HOSCH для ленточного конвейера Тормоз электрогидравлический дисковый USB3-I-80/60-Ex с толкателем ELDRO EdEx80/60 HV S II 660 по заявке 00000027904
    Закупка Система очищающих скребков HOSCH для ленточного конвейера Тормоз электрогидравлический...
    280493
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.11.2019 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить