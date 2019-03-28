Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Ай Ди Эс навигатор Все закупки и тендеры Ай Ди Эс навигатор

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "НеИспСЦ Разъем 15 контактов, производитель Оmnetics, высокотемпературный" Кол-во: 1

"Позиция 2" "НеИспСЦ Разъем 15 контактов, производитель Оmnetics, высокотемпературный" Кол-во: 1

"Позиция 3" "НеИспСЦ Разъем 15 контактов, производитель Оmnetics, высокотемпературный" Кол-во: 1

"Позиция 4" "НеИспСЦ Разъем 15 контактов, производитель Оmnetics, высокотемпературный" Кол-во: 1

"Позиция 5" "НеИспСЦ Разъем 15 контактов, производитель Оmnetics, высокотемпературный" Кол-во: 1

"Позиция 6" "НеИспСЦ Запрограммированный модуль микропроцессора" Кол-во: 1

"Позиция 7" "НеИспСЦ Запрограммированный модуль микропроцессора" Кол-во: 2

"Позиция 8" "НеИспСЦ Запрограммированный модуль микропроцессора" Кол-во: 1

"Позиция 9" "НеИспСЦ Запрограммированный модуль микропроцессора" Кол-во: 1

"Позиция 10" "НеИспСЦ Запрограммированный модуль микропроцессора" Кол-во: 2

"Позиция 11" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLU)" Кол-во: 1

"Позиция 12" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLU)" Кол-во: 1

"Позиция 13" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLU)" Кол-во: 1

"Позиция 14" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLU)" Кол-во: 1

"Позиция 15" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLU)" Кол-во: 1

"Позиция 16" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLU)" Кол-во: 1

"Позиция 17" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLU)" Кол-во: 1

"Позиция 18" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLU)" Кол-во: 1

"Позиция 19" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLU)" Кол-во: 1

"Позиция 20" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLU)" Кол-во: 1

"Позиция 21" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLU)" Кол-во: 1

"Позиция 22" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLU)" Кол-во: 1

"Позиция 23" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (WHT)" Кол-во: 1

"Позиция 24" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (WHT)" Кол-во: 1

"Позиция 25" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (WHT)" Кол-во: 1

"Позиция 26" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (WHT)" Кол-во: 1

"Позиция 27" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (WHT)" Кол-во: 1

"Позиция 28" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (WHT)" Кол-во: 1

"Позиция 29" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (WHT)" Кол-во: 1

"Позиция 30" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (WHT)" Кол-во: 1

"Позиция 31" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (WHT)" Кол-во: 1

"Позиция 32" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (WHT)" Кол-во: 1

"Позиция 33" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (WHT)" Кол-во: 1

"Позиция 34" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (WHT)" Кол-во: 1

"Позиция 35" "Плата в резиновом корпусе высокого напряжения" Кол-во: 1

"Позиция 36" "Плата в резиновом корпусе высокого напряжения" Кол-во: 1

"Позиция 37" "Контактный датчик/ Позиционер, 4-шт упк Набор щупов (4 шт) (крючки)" Кол-во: 1

"Позиция 38" "Контактный датчик/ Позиционер, 4-шт упк Набор щупов (4 шт) (крючки)" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Датчики" Кол-во: 4

"Позиция 40" "Датчики" Кол-во: 4

"Позиция 41" "Датчики" Кол-во: 4

"Позиция 42" "Датчики" Кол-во: 4

"Позиция 43" "Датчики" Кол-во: 4

"Позиция 44" "Датчики" Кол-во: 4

"Позиция 45" "Датчики" Кол-во: 4

"Позиция 46" "Датчики" Кол-во: 4

"Позиция 47" "Датчики" Кол-во: 4

"Позиция 48" "Датчики" Кол-во: 4

"Позиция 49" "Датчики" Кол-во: 5

"Позиция 50" "Датчики" Кол-во: 5

"Позиция 51" "Узел электропроводки, с подключением предусилителя, 3.75" WPR" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Узел электропроводки, с подключением предусилителя, 3.75" WPR" Кол-во: 1

"Позиция 53" "Узел электропроводки, с подключением предусилителя, 3.75" WPR" Кол-во: 1

"Позиция 54" "Узел электропроводки, с подключением предусилителя, 3.75" WPR" Кол-во: 1

"Позиция 55" "Узел электропроводки, с подключением предусилителя, 3.75" WPR" Кол-во: 1

"Позиция 56" "Узел электропроводки, с подключением предусилителя, 3.75" WPR" Кол-во: 1

"Позиция 57" "Узел электропроводки, с подключением предусилителя, 3.75" WPR" Кол-во: 1

"Позиция 58" "Узел электропроводки, с подключением предусилителя, 3.75" WPR" Кол-во: 1

"Позиция 59" "Узел электропроводки, с подключением предусилителя, 3.75" WPR" Кол-во: 1

"Позиция 60" "Узел электропроводки, с подключением предусилителя, 3.75" WPR" Кол-во: 1

"Позиция 61" "Узел электропроводки, с подключением предусилителя, 3.75" WPR" Кол-во: 1

"Позиция 62" "Узел электропроводки, с подключением предусилителя, 3.75" WPR" Кол-во: 1

"Позиция 63" "Узел электропроводки, контроллер, Gen-4 WPR 3.5"" Кол-во: 1

"Позиция 64" "Узел электропроводки, контроллер, Gen-4 WPR 3.5"" Кол-во: 1

"Позиция 65" "Узел электропроводки, контроллер, Gen-4 WPR 3.5"" Кол-во: 1

"Позиция 66" "Узел электропроводки, контроллер, Gen-4 WPR 3.5"" Кол-во: 1

"Позиция 67" "Узел электропроводки, контроллер, Gen-4 WPR 3.5"" Кол-во: 1

"Позиция 68" "Узел электропроводки, контроллер, Gen-4 WPR 3.5"" Кол-во: 1

"Позиция 69" "Узел электропроводки, контроллер, Gen-4 WPR 3.5"" Кол-во: 1

"Позиция 70" "Узел электропроводки, контроллер, Gen-4 WPR 3.5"" Кол-во: 1

"Позиция 71" "Узел электропроводки, контроллер, Gen-4 WPR 3.5"" Кол-во: 1

"Позиция 72" "Узел электропроводки, контроллер, Gen-4 WPR 3.5"" Кол-во: 1

"Позиция 73" "Узел электропроводки, контроллер, Gen-4 WPR 3.5"" Кол-во: 1

"Позиция 74" "Узел электропроводки, контроллер, Gen-4 WPR 3.5"" Кол-во: 1

"Позиция 75" "Узел электропроводки, трансмиттер, WPR 3.75" Gen-4" Кол-во: 2

"Позиция 76" "Узел электропроводки, трансмиттер, WPR 3.75" Gen-4" Кол-во: 2

"Позиция 77" "Узел электропроводки, трансмиттер, WPR 3.75" Gen-4" Кол-во: 2

"Позиция 78" "Узел электропроводки, трансмиттер, WPR 3.75" Gen-4" Кол-во: 2

"Позиция 79" "Узел электропроводки, трансмиттер, WPR 3.75" Gen-4" Кол-во: 2

"Позиция 80" "Узел электропроводки, трансмиттер, WPR 3.75" Gen-4" Кол-во: 2

"Позиция 81" "Узел электропроводки, трансмиттер, WPR 3.75" Gen-4" Кол-во: 2

"Позиция 82" "Узел электропроводки, трансмиттер, WPR 3.75" Gen-4" Кол-во: 2

"Позиция 83" "Узел электропроводки, трансмиттер, WPR 3.75" Gen-4" Кол-во: 2

"Позиция 84" "Узел электропроводки, трансмиттер, WPR 3.75" Gen-4" Кол-во: 2

"Позиция 85" "Узел электропроводки, трансмиттер, WPR 3.75" Gen-4" Кол-во: 2

"Позиция 86" "Узел электропроводки, трансмиттер, WPR 3.75" Gen-4" Кол-во: 2

"Позиция 87" "Узел электропроводки, цифровой ресивер, WPR 3.5"/3.75" GEN-4" Кол-во: 1

"Позиция 88" "Узел электропроводки, цифровой ресивер, WPR 3.5"/3.75" GEN-4" Кол-во: 1

"Позиция 89" "Узел электропроводки, цифровой ресивер, WPR 3.5"/3.75" GEN-4" Кол-во: 1

"Позиция 90" "Узел электропроводки, цифровой ресивер, WPR 3.5"/3.75" GEN-4" Кол-во: 1

"Позиция 91" "Узел электропроводки, цифровой ресивер, WPR 3.5"/3.75" GEN-4" Кол-во: 1

"Позиция 92" "Узел электропроводки, цифровой ресивер, WPR 3.5"/3.75" GEN-4" Кол-во: 1

"Позиция 93" "Узел электропроводки, цифровой ресивер, WPR 3.5"/3.75" GEN-4" Кол-во: 1

"Позиция 94" "Узел электропроводки, цифровой ресивер, WPR 3.5"/3.75" GEN-4" Кол-во: 1

"Позиция 95" "Разъем MDM - 15 SOCKET RECPT, 36"" Кол-во: 5

"Позиция 96" "Разъем, MDM - вилка на 21 контактов (к плате контроллера MWD)" Кол-во: 2

"Позиция 97" "Электронная плата, микроконтроллер гамма-зонда с низким потреблением энергии, 2е поколение" Кол-во: 1

"Позиция 98" "Электронная плата, микроконтроллер гамма-зонда с низким потреблением энергии, 2е поколение" Кол-во: 1

"Позиция 99" "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (6.75)" Кол-во: 1

"Позиция 100" "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (6.75)" Кол-во: 1

"Позиция 101" "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (6.75)" Кол-во: 1

"Позиция 102" "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (6.75)" Кол-во: 1

"Позиция 103" "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (6.75)" Кол-во: 1

"Позиция 104" "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (6.75)" Кол-во: 1

"Позиция 105" "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (6.75)" Кол-во: 1

"Позиция 106" "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (6.75)" Кол-во: 1

"Позиция 107" "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (6.75)" Кол-во: 1

"Позиция 108" "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (6.75)" Кол-во: 1

"Позиция 109" "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (6.75)" Кол-во: 1

"Позиция 110" "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (6.75)" Кол-во: 1

"Позиция 111" "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (4.75)" Кол-во: 2

"Позиция 112" "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (4.75)" Кол-во: 2

"Позиция 113" "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (4.75)" Кол-во: 2

"Позиция 114" "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (4.75)" Кол-во: 2

"Позиция 115" "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (4.75)" Кол-во: 2

"Позиция 116" "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (4.75)" Кол-во: 2

"Позиция 117" "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (4.75)" Кол-во: 2

"Позиция 118" "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (4.75)" Кол-во: 2

"Позиция 119" "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (4.75)" Кол-во: 2

"Позиция 120" "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (4.75)" Кол-во: 2

"Позиция 121" "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (4.75)" Кол-во: 2

"Позиция 122" "Узел электропроводки, цифровой ресивер с подключением предусилителя (4.75)" Кол-во: 2

"Позиция 123" "Узел электропроводки, Контроллер, WPR, 32MB, с Источником электропитания в режиме переключения и в" Кол-во: 1

"Позиция 124" "Узел электропроводки, Контроллер, WPR, 32MB, с Источником электропитания в режиме переключения и в" Кол-во: 1

"Позиция 125" "Узел электропроводки, Контроллер, WPR, 32MB, с Источником электропитания в режиме переключения и в" Кол-во: 1

"Позиция 126" "Разъем коаксиальный, кабельный36в" Кол-во: 1

"Позиция 127" "Разъем коаксиальный, кабельный36в" Кол-во: 1

"Позиция 128" "Разъем 37 конактов с кабелем72"" Кол-во: 1

"Позиция 129" "Коннектор,15 контактов, папа" Кол-во: 3

"Позиция 130" "Коннектор,15 контактов, папа" Кол-во: 3

"Позиция 131" "Коннектор,15 контактов, папа" Кол-во: 3

"Позиция 132" "Коннектор,15 контактов, папа" Кол-во: 3

"Позиция 133" "Коннектор,15 контактов, папа" Кол-во: 3

"Позиция 134" "Коннектор,15 контактов, папа" Кол-во: 4

"Позиция 135" "Коннектор,15 контактов, папа" Кол-во: 3

"Позиция 136" "Коннектор,15 контактов, папа" Кол-во: 3

"Позиция 137" "Коннектор,15 контактов, папа" Кол-во: 4

"Позиция 138" "Коннектор,15 контактов, папа" Кол-во: 4

"Позиция 139" "Коннектор,15 контактов, папа" Кол-во: 4

"Позиция 140" "Коннектор,15 контактов, папа" Кол-во: 5

"Позиция 141" "Разъем MDM-21 PIN PLUG, MALE, 72" LEADS " Кол-во: 1

"Позиция 142" "Разъем MDM-21 PIN PLUG, MALE, 72" LEADS " Кол-во: 1

"Позиция 143" "Кабель для теста модуля PWD-WPR" Кол-во: 1

"Позиция 144" "Провод для антенны 15В 13032 Уровень 3 WPR 4.75 3.75" Кол-во: 3

"Позиция 145" "Провод для антенны 15В 13032 Уровень 3 WPR 4.75 3.75" Кол-во: 3

"Позиция 146" "Провод для антенны 15В 13032 Уровень 3 WPR 4.75 3.75" Кол-во: 3

"Позиция 147" "Провод для антенны 15В 13032 Уровень 3 WPR 4.75 3.75" Кол-во: 3

"Позиция 148" "Провод для антенны 15В 13032 Уровень 3 WPR 4.75 3.75" Кол-во: 3

"Позиция 149" "Провод для антенны 15В 13032 Уровень 3 WPR 4.75 3.75" Кол-во: 3

"Позиция 150" "Провод для антенны 15В 13032 Уровень 3 WPR 4.75 3.75" Кол-во: 3

"Позиция 151" "Провод для антенны 15В 13032 Уровень 3 WPR 4.75 3.75" Кол-во: 3

"Позиция 152" "Провод для антенны 15В 13032 Уровень 3 WPR 4.75 3.75" Кол-во: 3

"Позиция 153" "Провод для антенны 15В 13032 Уровень 3 WPR 4.75 3.75" Кол-во: 3

"Позиция 154" "Провод для антенны 15В 13032 Уровень 3 WPR 4.75 3.75" Кол-во: 3

"Позиция 155" "Провод для антенны 15В 13032 Уровень 3 WPR 4.75 3.75" Кол-во: 3

"Позиция 156" "Радиоэлемент" Кол-во: 4

"Позиция 157" "Радиоэлемент" Кол-во: 4

"Позиция 158" "Радиоэлемент" Кол-во: 4

"Позиция 159" "Радиоэлемент" Кол-во: 4

"Позиция 160" "Радиоэлемент" Кол-во: 4

"Позиция 161" "Радиоэлемент" Кол-во: 4

"Позиция 162" "Радиоэлемент" Кол-во: 4

"Позиция 163" "Радиоэлемент" Кол-во: 4

"Позиция 164" "Радиоэлемент" Кол-во: 4

"Позиция 165" "Радиоэлемент" Кол-во: 4

"Позиция 166" "Радиоэлемент" Кол-во: 5

"Позиция 167" "Радиоэлемент" Кол-во: 5

"Позиция 168" "Часть разъема" Кол-во: 10

"Позиция 169" "Часть разъема" Кол-во: 10

"Позиция 170" "Часть разъема" Кол-во: 10

"Позиция 171" "Часть разъема" Кол-во: 10

"Позиция 172" "Часть разъема" Кол-во: 10

"Позиция 173" "Часть разъема" Кол-во: 10

"Позиция 174" "Часть разъема" Кол-во: 10

"Позиция 175" "Часть разъема" Кол-во: 10

"Позиция 176" "Часть разъема" Кол-во: 10

"Позиция 177" "Часть разъема" Кол-во: 10

"Позиция 178" "Часть разъема" Кол-во: 11

"Позиция 179" "Часть разъема" Кол-во: 11

"Позиция 180" "Разъем SP80747" Кол-во: 6

"Позиция 181" "Разъем SP80747" Кол-во: 6

"Позиция 182" "Разъем SP80747" Кол-во: 6

"Позиция 183" "Разъем SP80747" Кол-во: 6

"Позиция 184" "Разъем SP80747" Кол-во: 6

"Позиция 185" "Разъем SP80747" Кол-во: 6

"Позиция 186" "Разъем SP80747" Кол-во: 6

"Позиция 187" "Разъем SP80747" Кол-во: 6

"Позиция 188" "Разъем SP80747" Кол-во: 6

"Позиция 189" "Разъем SP80747" Кол-во: 6

"Позиция 190" "Разъем SP80747" Кол-во: 6

"Позиция 191" "Разъем SP80747" Кол-во: 6

"Позиция 192" "Батарея BR-1632/VAN литиевая термостойкая (для часов) sensor,WPR" Кол-во: 42

"Позиция 193" "Батарея BR-1632/VAN литиевая термостойкая (для часов) sensor,WPR" Кол-во: 42

"Позиция 194" "Батарея BR-1632/VAN литиевая термостойкая (для часов) sensor,WPR" Кол-во: 42

"Позиция 195" "Батарея BR-1632/VAN литиевая термостойкая (для часов) sensor,WPR" Кол-во: 42

"Позиция 196" "Батарея BR-1632/VAN литиевая термостойкая (для часов) sensor,WPR" Кол-во: 42

"Позиция 197" "Батарея BR-1632/VAN литиевая термостойкая (для часов) sensor,WPR" Кол-во: 42

"Позиция 198" "Батарея BR-1632/VAN литиевая термостойкая (для часов) sensor,WPR" Кол-во: 42

"Позиция 199" "Батарея BR-1632/VAN литиевая термостойкая (для часов) sensor,WPR" Кол-во: 42

"Позиция 200" "Батарея BR-1632/VAN литиевая термостойкая (для часов) sensor,WPR" Кол-во: 42

"Позиция 201" "Батарея BR-1632/VAN литиевая термостойкая (для часов) sensor,WPR" Кол-во: 42

"Позиция 202" "Батарея BR-1632/VAN литиевая термостойкая (для часов) sensor,WPR" Кол-во: 42

"Позиция 203" "Батарея BR-1632/VAN литиевая термостойкая (для часов) sensor,WPR" Кол-во: 42

"Позиция 204" "Кабель соед. нижнего передатчика антенны резистивиметра с платой нижнего передатчика резистивиметра" Кол-во: 1

"Позиция 205" "Кабель соед. нижнего передатчика антенны резистивиметра с платой нижнего передатчика резистивиметра" Кол-во: 1

"Позиция 206" "Кабель соед. нижнего передатчика антенны резистивиметра с платой нижнего передатчика резистивиметра" Кол-во: 1

"Позиция 207" "Кабель соед. нижнего передатчика антенны резистивиметра с платой нижнего передатчика резистивиметра" Кол-во: 1

"Позиция 208" "Кабель соед. нижнего передатчика антенны резистивиметра с платой нижнего передатчика резистивиметра" Кол-во: 1

"Позиция 209" "Кабель соед. нижнего передатчика антенны резистивиметра с платой нижнего передатчика резистивиметра" Кол-во: 1

"Позиция 210" "Кабель соед. нижнего передатчика антенны(J-Box) резистивиметра с платой нижнего передатчика резистив" Кол-во: 2

"Позиция 211" "Кабель соед. нижнего передатчика антенны(J-Box) резистивиметра с платой нижнего передатчика резистив" Кол-во: 2

"Позиция 212" "Кабель соед. нижнего передатчика антенны(J-Box) резистивиметра с платой нижнего передатчика резистив" Кол-во: 2

"Позиция 213" "Кабель соед. нижнего передатчика антенны(J-Box) резистивиметра с платой нижнего передатчика резистив" Кол-во: 2

"Позиция 214" "Кабель 9,прием. антенна 2,контр.сигналы, 61893 (предусилитель) Плата к 61892 (Приемник) плата" Кол-во: 1

"Позиция 215" "Кабель 9,прием. антенна 2,контр.сигналы, 61893 (предусилитель) Плата к 61892 (Приемник) плата" Кол-во: 1

"Позиция 216" "Кабель 9,прием. антенна 2,контр.сигналы, 61893 (предусилитель) Плата к 61892 (Приемник) плата" Кол-во: 1

"Позиция 217" "Кабель 9,прием. антенна 2,контр.сигналы, 61893 (предусилитель) Плата к 61892 (Приемник) плата" Кол-во: 1

"Позиция 218" "Кабель 9,прием. антенна 2,контр.сигналы, 61893 (предусилитель) Плата к 61892 (Приемник) плата" Кол-во: 1

"Позиция 219" "Кабель 9,прием. антенна 2,контр.сигналы, 61893 (предусилитель) Плата к 61892 (Приемник) плата" Кол-во: 1

"Позиция 220" "Кабель 8, сигналы трансмитера и NCO, 61892 (Приемник) Плата к 61891 (вверх и вниз по стволу) платы" Кол-во: 1

"Позиция 221" "Кабель 8, сигналы трансмитера и NCO, 61892 (Приемник) Плата к 61891 (вверх и вниз по стволу) платы" Кол-во: 1

"Позиция 222" "Кабель 8, сигналы трансмитера и NCO, 61892 (Приемник) Плата к 61891 (вверх и вниз по стволу) платы" Кол-во: 1

"Позиция 223" "Кабель 8, сигналы трансмитера и NCO, 61892 (Приемник) Плата к 61891 (вверх и вниз по стволу) платы" Кол-во: 1

"Позиция 224" "Кабель 8, сигналы трансмитера и NCO, 61892 (Приемник) Плата к 61891 (вверх и вниз по стволу) платы" Кол-во: 1

"Позиция 225" "Кабель 8, сигналы трансмитера и NCO, 61892 (Приемник) Плата к 61891 (вверх и вниз по стволу) платы" Кол-во: 1

"Позиция 226" "Кабель соед. платы ресивера с платой верхнего и нижнего передатчика резистивиметра" Кол-во: 1

"Позиция 227" "Кабель соед. платы ресивера с платой верхнего и нижнего передатчика резистивиметра" Кол-во: 1

"Позиция 228" "Кабель соед. платы ресивера с платой верхнего и нижнего передатчика резистивиметра" Кол-во: 1

"Позиция 229" "Кабель соед. платы ресивера с платой верхнего и нижнего передатчика резистивиметра" Кол-во: 1

"Позиция 230" "Кабель соед. платы ресивера с платой верхнего и нижнего передатчика резистивиметра" Кол-во: 1

"Позиция 231" "Кабель соед. платы ресивера с платой верхнего и нижнего передатчика резистивиметра" Кол-во: 1

"Позиция 232" "Кабель соединительный антенны резистивиметра с платой предусилителя и платой ресивера" Кол-во: 1

"Позиция 233" "Кабель соединительный антенны резистивиметра с платой предусилителя и платой ресивера" Кол-во: 1

"Позиция 234" "Кабель соединительный антенны резистивиметра с платой предусилителя и платой ресивера" Кол-во: 1

"Позиция 235" "Кабель соединительный антенны резистивиметра с платой предусилителя и платой ресивера" Кол-во: 1

"Позиция 236" "Кабель 5 соединительный инттерфейса с платой контроллера и платой ресивера резистивиметра " Кол-во: 1

"Позиция 237" "Кабель 5 соединительный инттерфейса с платой контроллера и платой ресивера резистивиметра " Кол-во: 1

"Позиция 238" "Кабель 5 соединительный инттерфейса с платой контроллера и платой ресивера резистивиметра " Кол-во: 1

"Позиция 239" "Кабель 5 соединительный инттерфейса с платой контроллера и платой ресивера резистивиметра " Кол-во: 1

"Позиция 240" "Кабель 5 соединительный инттерфейса с платой контроллера и платой ресивера резистивиметра " Кол-во: 1

"Позиция 241" "Кабель 5 соединительный инттерфейса с платой контроллера и платой ресивера резистивиметра " Кол-во: 1

"Позиция 242" "Кабель 5 соединительный инттерфейса с платой контроллера и платой ресивера резистивиметра " Кол-во: 1

"Позиция 243" "Кабель 5 соединительный инттерфейса с платой контроллера и платой ресивера резистивиметра " Кол-во: 1

"Позиция 244" "Кабель 5 соединительный инттерфейса с платой контроллера и платой ресивера резистивиметра " Кол-во: 1

"Позиция 245" "Кабель 5 соединительный инттерфейса с платой контроллера и платой ресивера резистивиметра " Кол-во: 1

"Позиция 246" "Кабель 5 соединительный инттерфейса с платой контроллера и платой ресивера резистивиметра " Кол-во: 1

"Позиция 247" "Кабель 5 соединительный инттерфейса с платой контроллера и платой ресивера резистивиметра " Кол-во: 1

"Позиция 248" "Кабель 4 питания платы контроллера и платы искробезопасного порта резистивиметра " Кол-во: 1

"Позиция 249" "Кабель 4 питания платы контроллера и платы искробезопасного порта резистивиметра " Кол-во: 1

"Позиция 250" "Кабель 4 питания платы контроллера и платы искробезопасного порта резистивиметра " Кол-во: 1

"Позиция 251" "Кабель 4 питания платы контроллера и платы искробезопасного порта резистивиметра " Кол-во: 1

"Позиция 252" "Кабель 3 питания платы контроллера и платы ресивера резистивиметра " Кол-во: 1

"Позиция 253" "Кабель 3 питания платы контроллера и платы ресивера резистивиметра " Кол-во: 1

"Позиция 254" "Кабель 3 питания платы контроллера и платы ресивера резистивиметра " Кол-во: 1

"Позиция 255" "Кабель 3 питания платы контроллера и платы ресивера резистивиметра " Кол-во: 1

"Позиция 256" "Кабель 3 питания платы контроллера и платы ресивера резистивиметра " Кол-во: 1

"Позиция 257" "Кабель 3 питания платы контроллера и платы ресивера резистивиметра " Кол-во: 1

"Позиция 258" "Кабель 2, силовой, коммун. сигналы, 61890 (Защита) Плата к 61894 (Контроллер) Плата" Кол-во: 1

"Позиция 259" "Кабель 2, силовой, коммун. сигналы, 61890 (Защита) Плата к 61894 (Контроллер) Плата" Кол-во: 1

"Позиция 260" "Кабель 2, силовой, коммун. сигналы, 61890 (Защита) Плата к 61894 (Контроллер) Плата" Кол-во: 1

"Позиция 261" "Кабель 2, силовой, коммун. сигналы, 61890 (Защита) Плата к 61894 (Контроллер) Плата" Кол-во: 1

"Позиция 262" "Кабель 2, силовой, коммун. сигналы, 61890 (Защита) Плата к 61894 (Контроллер) Плата" Кол-во: 1

"Позиция 263" "Кабель 2, силовой, коммун. сигналы, 61890 (Защита) Плата к 61894 (Контроллер) Плата" Кол-во: 1

"Позиция 264" "Кабельный соединитель (разъем, кабель,переходник) - устанавливается вверху собранной батареи" Кол-во: 9

"Позиция 265" "Кабельный соединитель (разъем, кабель,переходник) - устанавливается вверху собранной батареи" Кол-во: 9

"Позиция 266" "Кабельный соединитель (разъем, кабель,переходник) - устанавливается вверху собранной батареи" Кол-во: 9

"Позиция 267" "Кабельный соединитель (разъем, кабель,переходник) - устанавливается вверху собранной батареи" Кол-во: 9

"Позиция 268" "Кабельный соединитель (разъем, кабель,переходник) - устанавливается вверху собранной батареи" Кол-во: 9

"Позиция 269" "Кабельный соединитель (разъем, кабель,переходник) - устанавливается вверху собранной батареи" Кол-во: 9

"Позиция 270" "Кабельный соединитель (разъем, кабель,переходник) - устанавливается вверху собранной батареи" Кол-во: 9

"Позиция 271" "Кабельный соединитель (разъем, кабель,переходник) - устанавливается вверху собранной батареи" Кол-во: 9

"Позиция 272" "Кабельный соединитель (разъем, кабель,переходник) - устанавливается вверху собранной батареи" Кол-во: 9

"Позиция 273" "Кабельный соединитель (разъем, кабель,переходник) - устанавливается вверху собранной батареи" Кол-во: 9

"Позиция 274" "Кабельный соединитель (разъем, кабель,переходник) - устанавливается вверху собранной батареи" Кол-во: 9

"Позиция 275" "Кабельный соединитель (разъем, кабель,переходник) - устанавливается вверху собранной батареи" Кол-во: 9

"Позиция 276" "Красный кабель в сборе с 22-pin коннектором для тест-бокса 60402" Кол-во: 1

"Позиция 277" "Красный кабель в сборе с 22-pin коннектором для тест-бокса 60402" Кол-во: 1

"Позиция 278" "Кабель для STRING TEST BOX" Кол-во: 1

"Позиция 279" "Кабель для STRING TEST BOX" Кол-во: 1

"Позиция 280" "Коннектор 16-ти разъемный (папа)" Кол-во: 1

"Позиция 281" "Провода телескопического соединения ТМC уровень 3" Кол-во: 4

"Позиция 282" "Провода телескопического соединения ТМC уровень 3" Кол-во: 4

"Позиция 283" "Провода телескопического соединения ТМC уровень 3" Кол-во: 4

"Позиция 284" "Провода телескопического соединения ТМC уровень 3" Кол-во: 4

"Позиция 285" "Провода телескопического соединения ТМC уровень 3" Кол-во: 4

"Позиция 286" "Провода телескопического соединения ТМC уровень 3" Кол-во: 4

"Позиция 287" "Провода телескопического соединения ТМC уровень 3" Кол-во: 4

"Позиция 288" "Провода телескопического соединения ТМC уровень 3" Кол-во: 4

"Позиция 289" "Провода телескопического соединения ТМC уровень 3" Кол-во: 4

"Позиция 290" "Провода телескопического соединения ТМC уровень 3" Кол-во: 4

"Позиция 291" "Провода телескопического соединения ТМC уровень 3" Кол-во: 4

"Позиция 292" "Провода телескопического соединения ТМC уровень 3" Кол-во: 4

"Позиция 293" "Коннектор 8-ми разъемный (мама), вращаемый UTMC" Кол-во: 1

"Позиция 294" "Коннектор 8-ми разъемный (мама), вращаемый UTMC" Кол-во: 1

"Позиция 295" "Коннектор 8-ми разъемный (мама), вращаемый UTMC" Кол-во: 1

"Позиция 296" "Коннектор 8-ми разъемный (мама), вращаемый UTMC" Кол-во: 1

"Позиция 297" "Коннектор 8-ми разъемный (мама), вращаемый UTMC" Кол-во: 1

"Позиция 298" "Коннектор 8-ми разъемный (мама), вращаемый UTMC" Кол-во: 1

"Позиция 299" "Коннектор 8-ми разъемный (папа), вращаемый UTMC" Кол-во: 1

"Позиция 300" "Коннектор 8-ми разъемный (папа), вращаемый UTMC" Кол-во: 1

"Позиция 301" "Коннектор 8-ми разъемный (папа), вращаемый UTMC" Кол-во: 1

"Позиция 302" "Коннектор 8-ми разъемный (папа), вращаемый UTMC" Кол-во: 1

"Позиция 303" "Коннектор 8-ми разъемный (папа), вращаемый UTMC" Кол-во: 1

"Позиция 304" "Коннектор 8-ми разъемный (папа), вращаемый UTMC" Кол-во: 1

"Позиция 305" "Коннектор 8-ми разъемный (папа), вращаемый UTMC" Кол-во: 1

"Позиция 306" "Коннектор 8-ми разъемный (папа), вращаемый UTMC" Кол-во: 1

"Позиция 307" "Коннектор 8-ми разъемный (папа), вращаемый UTMC" Кол-во: 1

"Позиция 308" "Коннектор 8-ми разъемный (папа), вращаемый UTMC" Кол-во: 1

"Позиция 309" "Коннектор 8-ми разъемный (папа), вращаемый UTMC" Кол-во: 1

"Позиция 310" "Узел электропроводки, цифровой ресивер, WPR 3.5"/3.75" GEN-4" Кол-во: 1

"Позиция 311" "Узел электропроводки, цифровой ресивер, WPR 3.5"/3.75" GEN-4" Кол-во: 1

"Позиция 312" "Узел электропроводки, цифровой ресивер, WPR 3.5"/3.75" GEN-4" Кол-во: 1

"Позиция 313" "Узел электропроводки, цифровой ресивер, WPR 3.5"/3.75" GEN-4" Кол-во: 1

"Позиция 314" "Узел электропроводки, Интерфейс встроен. безопасности, WPR 3.5" Gen-4" Кол-во: 1

"Позиция 315" "Узел электропроводки, Интерфейс встроен. безопасности, WPR 3.5" Gen-4" Кол-во: 1

"Позиция 316" "Узел электропроводки, Интерфейс встроен. безопасности, WPR 3.5" Gen-4" Кол-во: 1

"Позиция 317" "Узел электропроводки, Интерфейс встроен. безопасности, WPR 3.5" Gen-4" Кол-во: 1

"Позиция 318" "Узел электропроводки, Интерфейс встроен. безопасности, WPR 3.5" Gen-4" Кол-во: 1

"Позиция 319" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (GRN)" Кол-во: 1

"Позиция 320" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (GRN)" Кол-во: 1

"Позиция 321" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (GRN)" Кол-во: 1

"Позиция 322" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (GRN)" Кол-во: 1

"Позиция 323" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (GRN)" Кол-во: 1

"Позиция 324" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (GRN)" Кол-во: 1

"Позиция 325" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (GRN)" Кол-во: 1

"Позиция 326" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (GRN)" Кол-во: 1

"Позиция 327" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (GRN)" Кол-во: 1

"Позиция 328" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (GRN)" Кол-во: 1

"Позиция 329" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (GRN)" Кол-во: 1

"Позиция 330" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (GRN)" Кол-во: 1

"Позиция 331" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (YEL)" Кол-во: 1

"Позиция 332" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (YEL)" Кол-во: 1

"Позиция 333" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (YEL)" Кол-во: 1

"Позиция 334" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (YEL)" Кол-во: 1

"Позиция 335" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (YEL)" Кол-во: 1

"Позиция 336" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (YEL)" Кол-во: 1

"Позиция 337" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (YEL)" Кол-во: 1

"Позиция 338" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (YEL)" Кол-во: 1

"Позиция 339" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (YEL)" Кол-во: 1

"Позиция 340" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (YEL)" Кол-во: 1

"Позиция 341" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (YEL)" Кол-во: 1

"Позиция 342" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (YEL)" Кол-во: 1

"Позиция 343" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (RED)" Кол-во: 1

"Позиция 344" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (RED)" Кол-во: 1

"Позиция 345" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (RED)" Кол-во: 1

"Позиция 346" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (RED)" Кол-во: 1

"Позиция 347" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (RED)" Кол-во: 1

"Позиция 348" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (RED)" Кол-во: 1

"Позиция 349" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (RED)" Кол-во: 1

"Позиция 350" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (RED)" Кол-во: 1

"Позиция 351" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (RED)" Кол-во: 1

"Позиция 352" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (RED)" Кол-во: 1

"Позиция 353" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (RED)" Кол-во: 1

"Позиция 354" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (RED)" Кол-во: 1

"Позиция 355" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLACK)" Кол-во: 1

"Позиция 356" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLACK)" Кол-во: 1

"Позиция 357" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLACK)" Кол-во: 1

"Позиция 358" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLACK)" Кол-во: 1

"Позиция 359" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLACK)" Кол-во: 1

"Позиция 360" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLACK)" Кол-во: 1

"Позиция 361" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLACK)" Кол-во: 1

"Позиция 362" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLACK)" Кол-во: 1

"Позиция 363" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLACK)" Кол-во: 1

"Позиция 364" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLACK)" Кол-во: 1

"Позиция 365" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLACK)" Кол-во: 1

"Позиция 366" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BLACK)" Кол-во: 1

"Позиция 367" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (ORN)" Кол-во: 1

"Позиция 368" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (ORN)" Кол-во: 1

"Позиция 369" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (ORN)" Кол-во: 1

"Позиция 370" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (ORN)" Кол-во: 1

"Позиция 371" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (ORN)" Кол-во: 1

"Позиция 372" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (ORN)" Кол-во: 1

"Позиция 373" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (ORN)" Кол-во: 1

"Позиция 374" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (ORN)" Кол-во: 1

"Позиция 375" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (ORN)" Кол-во: 1

"Позиция 376" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (ORN)" Кол-во: 1

"Позиция 377" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (ORN)" Кол-во: 1

"Позиция 378" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (ORN)" Кол-во: 1

"Позиция 379" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BRN)" Кол-во: 1

"Позиция 380" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BRN)" Кол-во: 1

"Позиция 381" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BRN)" Кол-во: 1

"Позиция 382" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BRN)" Кол-во: 1

"Позиция 383" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BRN)" Кол-во: 1

"Позиция 384" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BRN)" Кол-во: 1

"Позиция 385" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BRN)" Кол-во: 1

"Позиция 386" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BRN)" Кол-во: 1

"Позиция 387" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BRN)" Кол-во: 1

"Позиция 388" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BRN)" Кол-во: 1

"Позиция 389" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BRN)" Кол-во: 1

"Позиция 390" "провод, 26 AWG, TYPE E - TEFLON (BRN)" Кол-во: 1

"Позиция 391" "Плата 4.75 WPR, передатчик цифрвого резистивиметра,5В" Кол-во: 2

"Позиция 392" "Плата 4.75 WPR, передатчик цифрвого резистивиметра,5В" Кол-во: 2

"Позиция 393" "Плата 4.75 WPR, передатчик цифрвого резистивиметра,5В" Кол-во: 2

"Позиция 394" "Плата 4.75 WPR, передатчик цифрвого резистивиметра,5В" Кол-во: 2

"Позиция 395" "Плата 4.75 WPR, передатчик цифрвого резистивиметра,5В" Кол-во: 2

"Позиция 396" "Плата 4.75 WPR, передатчик цифрвого резистивиметра,5В" Кол-во: 2

"Позиция 397" "Плата 4.75 WPR, передатчик цифрвого резистивиметра,5В" Кол-во: 2

"Позиция 398" "Плата 4.75 WPR, передатчик цифрвого резистивиметра,5В" Кол-во: 2

"Позиция 399" "Плата 4.75 WPR, передатчик цифрвого резистивиметра,5В" Кол-во: 2

"Позиция 400" "Плата 4.75 WPR, передатчик цифрвого резистивиметра,5В" Кол-во: 2

"Позиция 401" "Плата 4.75 WPR, передатчик цифрвого резистивиметра,5В" Кол-во: 2

"Позиция 402" "Плата 4.75 WPR, передатчик цифрвого резистивиметра,5В" Кол-во: 2

"Позиция 403" "Узел электропроводки, ресивер WPR, 4.75/6.75/8.00, цифровой" Кол-во: 1

"Позиция 404" "Узел электропроводки, ресивер WPR, 4.75/6.75/8.00, цифровой" Кол-во: 1

"Позиция 405" "Узел электропроводки, ресивер WPR, 4.75/6.75/8.00, цифровой" Кол-во: 1

"Позиция 406" "Узел электропроводки, ресивер WPR, 4.75/6.75/8.00, цифровой" Кол-во: 1

"Позиция 407" "Узел электропроводки, ресивер WPR, 4.75/6.75/8.00, цифровой" Кол-во: 1

"Позиция 408" "Узел электропроводки, ресивер WPR, 4.75/6.75/8.00, цифровой" Кол-во: 1

"Позиция 409" "Узел электропроводки, ресивер WPR, 4.75/6.75/8.00, цифровой" Кол-во: 1

"Позиция 410" "Узел электропроводки, ресивер WPR, 4.75/6.75/8.00, цифровой" Кол-во: 1

"Позиция 411" "Узел электропроводки, ресивер WPR, 4.75/6.75/8.00, цифровой" Кол-во: 1

"Позиция 412" "Узел электропроводки, ресивер WPR, 4.75/6.75/8.00, цифровой" Кол-во: 1

"Позиция 413" "Узел электропроводки, ресивер WPR, 4.75/6.75/8.00, цифровой" Кол-во: 1

"Позиция 414" "Узел электропроводки, ресивер WPR, 4.75/6.75/8.00, цифровой" Кол-во: 1

"Позиция 415" "Плата источника питания электронная (13,5В)" Кол-во: 1

"Позиция 416" "Плата источника питания электронная (13,5В)" Кол-во: 1

"Позиция 417" "Плата источника питания электронная (13,5В)" Кол-во: 1

"Позиция 418" "Плата 3.50" WPR BREAKOUT BOARD " Кол-во: 1

"Позиция 419" "Плата контроллера 32МБ памяти с высокотемпературной защитой RS485 c контроллером питания6" Кол-во: 1

"Позиция 420" "Плата контроллера 32МБ памяти с высокотемпературной защитой RS485 c контроллером питания6" Кол-во: 1

"Позиция 421" "Плата контроллера 32МБ памяти с высокотемпературной защитой RS485 c контроллером питания6" Кол-во: 1

"Позиция 422" "Плата контроллера 32МБ памяти с высокотемпературной защитой RS485 c контроллером питания6" Кол-во: 1

"Позиция 423" "Плата контроллера 32МБ памяти с высокотемпературной защитой RS485 c контроллером питания6" Кол-во: 1

"Позиция 424" "Разъем MDM - 15 SOCKET RECPT, 36"" Кол-во: 4

"Позиция 425" "Разъем MDM - 15 SOCKET RECPT, 36"" Кол-во: 4

"Позиция 426" "Разъем MDM - 15 SOCKET RECPT, 36"" Кол-во: 4

"Позиция 427" "Разъем MDM - 15 SOCKET RECPT, 36"" Кол-во: 4

"Позиция 428" "Разъем MDM - 15 SOCKET RECPT, 36"" Кол-во: 4

"Позиция 429" "Разъем MDM - 15 SOCKET RECPT, 36"" Кол-во: 4

"Позиция 430" "Разъем MDM - 15 SOCKET RECPT, 36"" Кол-во: 4

"Позиция 431" "Разъем MDM - 15 SOCKET RECPT, 36"" Кол-во: 4

"Позиция 432" "Разъем MDM - 15 SOCKET RECPT, 36"" Кол-во: 5

"Позиция 433" "Коннектор 16-ти разъемный (папа)" Кол-во: 1

"Позиция 434" "Разъем MDM - 15 SOCKET RECPT, 36"" Кол-во: 5

"Позиция 435" "Разъем MDM - 15 SOCKET RECPT, 36"" Кол-во: 5