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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП927967
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Электроника для тс APS
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 10:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127422, Российская Федерация, Москва, Дмитровский проезд, д. 10, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, башня "Федерация-Восток", 55-й этаж
Контактный телефон
+7 495 543-91-16 доб. 126
Факс
--
Адрес электронной почты
tenders@ids-corp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сабаев Вячеслав Сергеевич
Место рассмотрения предложений
г.Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Электроника для тс APS
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.04.2019 15:00 GMT +311.04.2019 15:0011.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927967Дата и время окончания срока приема заявок Электроника для тс APSг.Москва
Подведение итогов не позднее
15.04.2019 15:0015.04.2019 15:0015.04.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927967Подведение итогов не позднее Электроника для тс APSг.Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электроника для тс APS
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно тендерной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно тендерной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ай Ди Эс навигатор
Все закупки и тендеры Ай Ди Эс навигатор
Адрес местонахождения
127422, Российская Федерация, Москва, Дмитровский проезд, д. 10, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, башня "Федерация-Восток", 55-й этаж
28.92
Документация лота
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