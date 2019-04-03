Запрос котировок в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства № 16/ЗКТЭ-АО «ВРК-3»/2019/CД на право заключения договора на выполнение работ по устройству фундамента для колесотокарного станка

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31907698506 Уникальный номер закупки 16/ЗКТЭ-АО «ВРК-3»/2019/CД Номер закупки Наименование закупки Запрос котировок в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства № 16/ЗКТЭ-АО «ВРК-3»/2019/CД на право заключения договора на выполнение работ по устройству фундамента для колесотокарного станка Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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