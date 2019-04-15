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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31907699534
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию работников АО «БАЗ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 14:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41
Почтовый адрес
121471, Российская Федерация, Москва, Верейская, 41
Контактный телефон
+7 495 230-05-50 доб. 712
Факс
+7 495 230-05-50
Адрес электронной почты
zakupki@ib-ps.ru
Ф.И.О. контактного лица
Репкин Денис Игоревич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора оказания услуг по медицинскому страхованию ДМС.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 10:00 GMT +315.04.2019 10:0015.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907699534Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора оказания услуг по медицинскому страхованию ДМС.г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Дата и время вскрытия заявок
15.04.2019 10:00GMT +315.04.2019 10:0015.04.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907699534Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора оказания услуг по медицинскому страхованию ДМС.г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.04.201916.04.2019 14:0016.04.2019 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907699534Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора оказания услуг по медицинскому страхованию ДМС.г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Подведение итогов не позднее
16.04.2019 17:0016.04.2019 17:0016.04.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907699534Подведение итогов не позднее Право заключения договора оказания услуг по медицинскому страхованию ДМС.г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора оказания услуг по медицинскому страхованию ДМС.
Начальная цена
8 662 700,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. БрянскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1,
241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1
65.12.12
65.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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