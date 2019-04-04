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    Главная / Торги / Приглашение делать оферты для заключения договора на поставку оборудования: «Погружной насосный агрегат KWM 800 132 6 Т 50 510 Н 40 в количестве 3 штук и Шкаф управления 2-мя насосами Control DC-E 2x212-260A ESS-I+Ops в количестве 1 штуки » для нужд ООО «РКС-Инжиниринг»

    Приглашение делать оферты для заключения договора на поставку оборудования: «Погружной насосный агрегат KWM 800 132 6 Т 50 510 Н 40 в количестве 3 штук и Шкаф управления 2-мя насосами Control DC-E 2x212-260A ESS-I+Ops в количестве 1 штуки » для нужд ООО «РКС-Инжиниринг»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.04.2019 14:0004.04.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927980Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудования: «Погружной насосный агрегат KWM 800 132 6 Т 50 510 Н 40 в количестве 3 штук и Шкаф управления 2-мя насосами Control DC-E 2x212-260A ESS-I+Ops в количестве 1 штуки » для нужд ООО «РКС-Инжиниринг».ВоронежПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927980

    Уникальный номер закупки

    РКСИ-2019-НП-2

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приглашение делать оферты для заключения договора на поставку оборудования: «Погружной насосный агрегат KWM 800 132 6 Т 50 510 Н 40 в количестве 3 штук и Шкаф управления 2-мя насосами Control DC-E 2x212-260A ESS-I+Ops в количестве 1 штуки » для нужд ООО «РКС-Инжиниринг»

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 11:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    №РКСИ-2019-НП-2-П.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РКС-ИНЖИНИРИНГ
    Все закупки и тендеры РКС-Инжиниринг

    Юридический адрес

    119180, Российская Федерация, Москва, Малая Полянка, дом 2, этаж 2, помещение I, ком. 2Б

    Почтовый адрес

    394061, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, Урицкого, дом 10

    Контактный телефон

    +7 473 233-14-53 доб. 6477

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki@rcs-e.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Оплачко Андрей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования: «Погружной насосный агрегат KWM 800 132 6 Т 50 510 Н 40 в количестве 3 штук и Шкаф управления 2-мя насосами Control DC-E 2x212-260A ESS-I+Ops в количестве 1 штуки » для нужд ООО «РКС-Инжиниринг».

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    08.04.201908.04.2019 23:0008.04.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927980Подведение итогов не позднее Поставка оборудования: «Погружной насосный агрегат KWM 800 132 6 Т 50 510 Н 40 в количестве 3 штук и Шкаф управления 2-мя насосами Control DC-E 2x212-260A ESS-I+Ops в количестве 1 штуки » для нужд ООО «РКС-Инжиниринг».Воронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования: «Погружной насосный агрегат KWM 800 132 6 Т 50 510 Н 40 в количестве 3 штук и Шкаф управления 2-мя насосами Control DC-E 2x212-260A ESS-I+Ops в количестве 1 штуки » для нужд ООО «РКС-Инжиниринг».

    Начальная цена

    224 403,84

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией ПДО

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией ПДОРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией ПДО
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РКС-Инжиниринг
    Все закупки и тендеры РКС-Инжиниринг

    Адрес местонахождения

    119180, Российская Федерация, Москва, Малая Полянка, дом 2, этаж 2, помещение I, ком. 2Б

    394061, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, Урицкого, дом 10

    Классификатор ОКПД2

    28.12.13.190

    Насосы гидравлические прочие

    27.1

    Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая распределительная и контрольно-измерительная аппаратура

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф управления 2-мя насосами Control DC-E 2x212-260A ESS-I+Op"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Погружной насосный агрегат KWM 800 132 6 Т 50 510 Н 40 "

    Кол-во: 3

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    Прием заявок:
    11.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
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