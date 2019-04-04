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Номер извещения
ГП927980
Уникальный номер закупки
РКСИ-2019-НП-2
Наименование закупки
Приглашение делать оферты для заключения договора на поставку оборудования: «Погружной насосный агрегат KWM 800 132 6 Т 50 510 Н 40 в количестве 3 штук и Шкаф управления 2-мя насосами Control DC-E 2x212-260A ESS-I+Ops в количестве 1 штуки » для нужд ООО «РКС-Инжиниринг»
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 11:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, Малая Полянка, дом 2, этаж 2, помещение I, ком. 2Б
Почтовый адрес
394061, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, Урицкого, дом 10
Контактный телефон
+7 473 233-14-53 доб. 6477
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@rcs-e.ru
Ф.И.О. контактного лица
Оплачко Андрей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Воронеж
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Поставка оборудования: «Погружной насосный агрегат KWM 800 132 6 Т 50 510 Н 40 в количестве 3 штук и Шкаф управления 2-мя насосами Control DC-E 2x212-260A ESS-I+Ops в количестве 1 штуки » для нужд ООО «РКС-Инжиниринг».
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
08.04.201908.04.2019 23:0008.04.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927980Подведение итогов не позднее Поставка оборудования: «Погружной насосный агрегат KWM 800 132 6 Т 50 510 Н 40 в количестве 3 штук и Шкаф управления 2-мя насосами Control DC-E 2x212-260A ESS-I+Ops в количестве 1 штуки » для нужд ООО «РКС-Инжиниринг».Воронеж
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования: «Погружной насосный агрегат KWM 800 132 6 Т 50 510 Н 40 в количестве 3 штук и Шкаф управления 2-мя насосами Control DC-E 2x212-260A ESS-I+Ops в количестве 1 штуки » для нужд ООО «РКС-Инжиниринг».
Начальная цена
224 403,84
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией ПДО
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией ПДОРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РКС-Инжиниринг
Все закупки и тендеры РКС-Инжиниринг
Адрес местонахождения
119180, Российская Федерация, Москва, Малая Полянка, дом 2, этаж 2, помещение I, ком. 2Б
394061, Российская Федерация, Воронежская область, Воронеж, Урицкого, дом 10
28.12.13.190
27.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 3
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