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Номер извещения
31907697669
Уникальный номер закупки
110/2019-ЗЦ
Наименование закупки
На право заключения договора на поставку оборудования для комплексного оснащения предприятия общественного питания, расположенного в г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 122
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 11:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Почтовый адрес
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 4212 56-78-50
Факс
+7 4212 56-40-14
Адрес электронной почты
utvvo.oz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
БОЧКО ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка оборудования для комплексного оснащения предприятия общественного питания, расположенного в г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 122
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.04.201902.04.2019 05:0002.04.2019 05:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907697669Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка оборудования для комплексного оснащения предприятия общественного питания, расположенного в г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 122 Хабаровск
Подведение итогов не позднее
03.04.2019 05:0003.04.2019 05:0003.04.2019 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907697669Подведение итогов не позднее Поставка оборудования для комплексного оснащения предприятия общественного питания, расположенного в г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 122 Хабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования для комплексного оснащения предприятия общественного питания, расположенного в г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 122
Начальная цена
1 812 924,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Объект ТБО в г. Хабаровск, ул. Запарина, д. 122Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
28.93.17
28.93
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 99
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