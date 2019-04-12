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Номер извещения
ГП927962
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка материалов и оборудования для Участка тепловодоснабжения Завода СПГ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 10:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
Контактный телефон
+7 495 228-98-50 доб. 13675
Факс
+7 495 228-98-49
Адрес электронной почты
O.Mikhaylyuk@yamalspg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Михайлюк Ольга Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Закупка материалов и оборудования для Участка тепловодоснабжения Завода СПГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.04.2019 15:00 GMT +312.04.2019 15:0012.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927962Дата и время окончания срока приема заявок Закупка материалов и оборудования для Участка тепловодоснабжения Завода СПГМосква
Дата и время вскрытия заявок
12.04.2019 15:0012.04.2019 15:0012.04.2019 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП927962Дата и время вскрытия заявок Закупка материалов и оборудования для Участка тепловодоснабжения Завода СПГМосква
Подведение итогов не позднее
08.08.2019 18:0008.08.2019 18:0008.08.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927962Подведение итогов не позднее Закупка материалов и оборудования для Участка тепловодоснабжения Завода СПГМосква
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка материалов и оборудования для Участка тепловодоснабжения Завода СПГ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
указано в приложенных документах
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
указано в приложенных документахРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ямал СПГ
Все закупки и тендеры Ямал СПГ
Адрес местонахождения
629700, Российская Федерация, Тюменская область, Ямальский, с. Яр-Сале, Худи-Сэроко, 25А
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина, 22
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 40
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Кол-во: 4
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