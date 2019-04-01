Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Безналичный расчет. Покупатель, на основании выставленного Поставщиком счета, осуществляет предоплату товара в размере 30% от стоимости товара. Окончательный расчет осуществляется со дня приема Товара, подписания акта ввода в эксплуатацию оборудования и получения Покупателем надлежаще оформленных Поставщиком Счетов-Фактур и товарных накладных (ТОРГ-12) или УПД