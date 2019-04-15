www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31907697269
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурс в электронной форме на право заключения договора подряда на выполнение работ по содержанию дорог в местах перекопов в зимний период, а также по восстановлению дорожного покрытия после ремонта инженерных сетей для нужд Акционерного общества «Амурские коммунальные системы».(АмКС-049-19)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 10:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
Почтовый адрес
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
Контактный телефон
+7 4162 22-07-27
Факс
+7 4162 22-07-37
Адрес электронной почты
o.shalohova@amurcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шалохова Ольга Викторовна
Место рассмотрения предложений
Благовещенск
Закупки и тендеры Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралей
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Восстановление асфальтно-бетонного покрытия
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.04.2019 09:00 GMT +315.04.2019 09:0015.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31907697269Дата и время окончания срока приема заявок Восстановление асфальтно-бетонного покрытияБлаговещенск
Дата и время вскрытия заявок
15.04.2019 09:00GMT +315.04.2019 09:0015.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31907697269Дата и время вскрытия заявок Восстановление асфальтно-бетонного покрытияБлаговещенск
Дата окончания срока рассмотрения заявок
07.05.201907.05.2019 11:0007.05.2019 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31907697269Дата окончания срока рассмотрения заявок Восстановление асфальтно-бетонного покрытияБлаговещенск
Подведение итогов не позднее
08.05.2019 11:0008.05.2019 11:0008.05.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31907697269Подведение итогов не позднее Восстановление асфальтно-бетонного покрытияБлаговещенск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Восстановление асфальтно-бетонного покрытия
Начальная цена
32 459 836,56
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
16 523 м3
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.БлаговещенскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Амурские коммунальные системы
Все закупки и тендеры АО Амурские коммунальные системы
Адрес местонахождения
675000, Российская Федерация, Амурская область, Благовещенск, Мухина, 73
42.11.20.000
42.11
Документация лота
Кол-во: 16523
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.