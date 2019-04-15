Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Расчет за выполненные работы по договору производится Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней на основании счетов и счетов-фактур, которые должны быть выставлены Заказчику не позднее 5-ти дней после подписания справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и акта приемки выполненных работ по форме КС-2.