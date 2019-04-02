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    Главная / Торги / Полиуретановая композиция Re Pneu Part A по заявке № 24708 АО «ГОК «Денисовский»

    Полиуретановая композиция Re Pneu Part A по заявке № 24708 АО «ГОК «Денисовский»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.04.2019 09:0002.04.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП927952Дата и время окончания срока приема заявок Полиуретановая композиция Re Pneu Part A по заявке № 24708 АО «ГОК «Денисовский» НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП927952

    Уникальный номер закупки

    24708

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Полиуретановая композиция Re Pneu Part A по заявке № 24708 АО «ГОК «Денисовский»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 10:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос по заявке № 24708

    Отгрузочные реквизиты для АО ГОК Денисовский

    Приглашение к участию в закупочной процедуре

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-78-26

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    rodin.d@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Родин Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Полиуретановая композиция Re Pneu Part A по заявке № 24708 АО «ГОК «Денисовский»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.05.201902.05.2019 09:0002.05.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП927952Подведение итогов не позднее Полиуретановая композиция Re Pneu Part A по заявке № 24708 АО «ГОК «Денисовский» Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Полиуретановая композиция Re Pneu Part A по заявке № 24708 АО «ГОК «Денисовский»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно отгрузочных реквизитов АО ГОК ДенисовскийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    предпочтительно постоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    22.19.10.000

    Резина регенерированная (девулканизированная) в первичных формах или в виде пластин, листов или полос (лент)

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полиуретановая композиция Re Pneu Part B(кг)"

    Кол-во: 4000

    "Позиция 2"

    "Полиуретановая композиция Re Pneu Part А(кг)"

    Кол-во: 4000

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    Прием заявок:
    22.12.2017 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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