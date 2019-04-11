Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.

Поставка товара осуществляется силами поставщика по адресу: Автотранспортом - Иркутская обл. г. Усть-Кут, ул. Геологическая д.2; Железнодорожным транспортом - ст. Лена ВСЖД, код станции 927105 Рассчитать логистику >

ГАС Все закупки и тендеры ГАС

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Кран сферический DN10 PN35МПа КСМ-35-3 ТУ 3742-006-12317765-97 под манометр с переходником под приварку, с климатическим исполнением ХЛ" Кол-во: 10

"Позиция 2" "Клапан запорный фланцевый DN15 PN16МПа ККЗГ-15х16-лсМЗК 15лс57нж ТУ 3742-003-08620564-98 в комплекте с поворотной заглушкой, ответными фланцами из ст 09Г2С, крепежом и прокладками" Кол-во: 100

"Позиция 3" "Клапан запорный фланцевый DN15 PN25МПа ККЗГ-15х25-лсМЗК 15лс57нж ТУ 3742-003-08620564-98 в комплекте с поворотной заглушкой, ответными фланцами из ст 09Г2С, крепежом и прокладками" Кол-во: 15

"Позиция 4" "Клапан запорный фланцевый DN25 PN16МПа ККЗГ-25х16-лсМЗК 15лс57нж ТУ 3742-003-08620564-98 в комплекте с поворотной заглушкой, ответными фланцами из ст 09Г2С, крепежом и прокладками" Кол-во: 110