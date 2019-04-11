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    Главная / Торги / Запорно-регулирующая трубопроводная арматура для объекта строительства "Установка мембранного выделения гелиевого концентрата"

    Запорно-регулирующая трубопроводная арматура для объекта строительства "Установка мембранного выделения гелиевого концентрата"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.04.2019 16:0011.04.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП939035Дата и время окончания срока приема заявок Запорно-регулирующая трубопроводная арматура для объекта строительства "Установка мембранного выделения гелиевого концентрата" МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП939035

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запорно-регулирующая трубопроводная арматура для объекта строительства "Установка мембранного выделения гелиевого концентрата"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.03.2019 14:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50 доб. 4372

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    t.belishova@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белишова Татьяна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запорно-регулирующая трубопроводная арматура для объекта строительства "Установка мембранного выделения гелиевого концентрата"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.04.201926.04.2019 16:0026.04.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП939035Подведение итогов не позднее Запорно-регулирующая трубопроводная арматура для объекта строительства "Установка мембранного выделения гелиевого концентрата" Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запорно-регулирующая трубопроводная арматура для объекта строительства "Установка мембранного выделения гелиевого концентрата"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    235 компл, 10 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка товара осуществляется силами поставщика по адресу: Автотранспортом - Иркутская обл. г. Усть-Кут, ул. Геологическая д.2; Железнодорожным транспортом - ст. Лена ВСЖД, код станции 927105Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата 100% в течение 30 календарных дней с даты поставки каждой партии товара грузополучателю. Под партией Товара понимается товар, отгружаемый по одному товарно-сопроводительному документу.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    28.14.13.130

    Краны и клапаны шаровые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кран сферический DN10 PN35МПа КСМ-35-3 ТУ 3742-006-12317765-97 под манометр с переходником под приварку, с климатическим исполнением ХЛ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Клапан запорный фланцевый DN15 PN16МПа ККЗГ-15х16-лсМЗК 15лс57нж ТУ 3742-003-08620564-98 в комплекте с поворотной заглушкой, ответными фланцами из ст 09Г2С, крепежом и прокладками"

    Кол-во: 100

    "Позиция 3"

    "Клапан запорный фланцевый DN15 PN25МПа ККЗГ-15х25-лсМЗК 15лс57нж ТУ 3742-003-08620564-98 в комплекте с поворотной заглушкой, ответными фланцами из ст 09Г2С, крепежом и прокладками"

    Кол-во: 15

    "Позиция 4"

    "Клапан запорный фланцевый DN25 PN16МПа ККЗГ-25х16-лсМЗК 15лс57нж ТУ 3742-003-08620564-98 в комплекте с поворотной заглушкой, ответными фланцами из ст 09Г2С, крепежом и прокладками"

    Кол-во: 110

    "Позиция 5"

    "Клапан запорный фланцевый DN25 PN25МПа ККЗГ-25х25-лсМЗК 15лс57нж ТУ 3742-003-08620564-98 в комплекте с поворотной заглушкой, ответными фланцами исп7 , крепежом и прокладками"

    Кол-во: 10

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