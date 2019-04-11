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Номер извещения
ГП939035
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запорно-регулирующая трубопроводная арматура для объекта строительства "Установка мембранного выделения гелиевого концентрата"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
28.03.2019 14:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4372
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
t.belishova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Белишова Татьяна Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запорно-регулирующая трубопроводная арматура для объекта строительства "Установка мембранного выделения гелиевого концентрата"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запорно-регулирующая трубопроводная арматура для объекта строительства "Установка мембранного выделения гелиевого концентрата"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
235 компл, 10 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка товара осуществляется силами поставщика по адресу: Автотранспортом - Иркутская обл. г. Усть-Кут, ул. Геологическая д.2; Железнодорожным транспортом - ст. Лена ВСЖД, код станции 927105Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
28.14.13.130
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 100
Кол-во: 15
Кол-во: 110
Кол-во: 10
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